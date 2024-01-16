Захарова назвала встречу в Давосе по Украине провальной для Киева

Tекст: Алексей Дегтярев

Число стран и организаций, представленных на встрече, выросло, но итоги для Украины и ее западных хозяев оказались провальными, указала дипломат. Ее комментарий приводится на сайте МИД России.

От участия отказался Китай, многие страны присутствовали в качестве наблюдателей и «на заниженном уровне», это сложно назвать полноценным участием, добавила Захарова.

Между странами-участницами усугубились разногласия, киевскому режиму не удалось расширить антироссийский лагерь и принять новый документ. В коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – отмечено, что документ не отражает мнения всех участников.

По словам Захаровой, многие страны Глобального Юга и Востока, в том числе из участвовавших в «копенгагенском формате», открыто говорят о невозможности урегулирования украинского вопроса без российского участия.

Ультимативная «формула президента Украины Владимира Зеленского» не дает возможности для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, и понимание этого факта растет, добавила дипломат.

Встречи в «копенгагенском формате», включая заседание в Давосе и последующие раунды, «бессмысленны и вредны» для урегулирования кризиса на Украине. «Принципы мира для Украины», которые пытаются создать организаторы, заведомо нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной «формуле Зеленского».

Эти встречи также не дают возможности для полезных реалистичных инициатив стран Глобального Юга, которые нацелены на устранение причин кризиса.

Мирное урегулирование возможно только путем возвращения Украины к истокам своей государственности – нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении всех прав и свобод граждан всех национальностей на ее территории, заключила Захарова.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в Давосе заявлял, что американская коалиция расширит масштабы подготовки ВСУ.