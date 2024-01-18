Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта

Востоковед Багдасаров: Конфликт Пакистана и Ирана может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке

Tекст: Евгений Поздняков

«Ситуация, развивающаяся между Ираном и Пакистаном, выглядит крайне опасной. Исламабад пошел на удары по приграничной провинции Систан и Белуджистан исключительно из необходимости соразмерного ответа на действия Тегерана. Таким образом, оба государства действуют в некотором роде из соображений мести», – сказала Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

«События развиваются причудливым образом: Иран ударил по объекту террористических формирований белуджей. Расположен он был на территории Пакистана. Отмечу, что Исламабад к данным группировкам также относится негативно. Скорее всего, Тегеран не стал обговаривать обстрел с правительством республики из-за опасения, что боевики покинут обозначенную местность», – отмечает он.

«Интересно, что целью авиаударов Пакистана также является борьба с терроризмом. При этом точной информации о том, против какой организации действовал Исламабад, до сих пор нет. Думаю, это стало лишь предлогом для применения ракет по территории Ирана», – подчеркивает собеседник.

«Ситуация поставила Тегеран в неловкое положение. Сейчас правительство страны также должно ответить на обстрелы со стороны Пакистана. Теоретически это может привести к началу тяжелейшей эскалации. Не исключаю, что два государства находятся на грани вооруженного конфликта», – акцентирует эксперт.

«Так просто ни Тегеран, ни Исламабад происходящие события не отпустят, хотя никто из них не заинтересован в прямом столкновении друг с другом. Однако региональная обстановка настолько осложнилась, что противоречия могут разгореться в любую минуту. В случае войны Пакистана и Ирана предсказать их сторонников практически невозможно: клубок связей с внешним миром уж очень запутан», – резюмирует Багдасаров.

Ранее пакистанская авиация атаковала объекты на территории Ирана. Исламабад сообщил, что провел контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой в провинциях Систан и Белуджистан были нанесены высокоточные удары по «укрытиям террористов».

Звук взрывов прозвучал в нескольких районах области Сераван, расположенной на юго-востоке Ирана. О произошедшем сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати. По его заверениям, в результате ракетных ударов погибли семь человек, которые не являлись гражданами исламской республики. Он уточнил, что это были три женщины и четыре ребенка. Позднее стало известно, что число жертв авиаударов Пакистана возросло до девяти человек.

В связи с обострением ситуации между двумя государствами премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе. Об этом сообщает издание The News International. В Исламабаде он планирует провести экстренное совещание для обсуждения происходящих на границе событий, пишет Daily Pakistan.

Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.



По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур исламской республики.

Кроме того, в ночь на 10 января сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

Напомним, МИД Пакистана заявлял, что страна оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по своей территории. В ведомстве также осудили атаку со стороны Тегерана и добавили, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами.