Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
Пакистан оставил за собой право отреагировать на удар Ирана
В Пакистане заявили, что оставляют за собой право отреагировать на удар ВС Ирана
Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по пакистанской территории, заявил министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Он также выразил осуждение Пакистаном этой атаки. Глава МИД добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами, передает ТАСС.
Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.