Зачем в Словакии вспомнили про «русского медведя на тарелке»

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Крупнейшие страны Запада запретили руководству Украины заключить мирное соглашение с Россией, поскольку надеялись, что после вливания миллиардов и оружия в Украину она принесет ему раненого русского медведя на тарелочке. Не сработало. И не сработает».

Это говорит не российский чиновник или политолог (они говорят это вот уже почти два года), а премьер-министр страны – члена ЕС и НАТО, конкретно – глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Человек, который при этом стоял с ним рядом и выражал одобрение сказанному, тоже не россиянин и тоже руководитель западной страны – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В свое время он сделал карьеру на яркой антироссийской и пронатовской риторике, но не как либерал-«соросенок», а как национал-патриот. Исторически у России с венграми сложились сложные отношения, но схожесть некоторых национальных интересов и общий враг в лице евробюрократии превратили Орбана в «главного россиянина ЕС», как иногда именуют его еврожурналисты.

Они имеют в виду, что он в худшем случае российский агент, в лучшем случае – «полезный дурак» в ленинском смысле: тот, чьи действия на руку Кремлю.

В реальности Орбан довольно скучный реалист. Скучный в том смысле, что его рассуждения о России, перспективах конфликта на Украине и истинных интересах Европы, которыми она жертвует в угоду США, очевидны для каждого настоящего россиянина. Их в двух словах описать можно – Россия победит. Чем раньше Европа это признает, тем дешевле выйдет для всех.

Потому-то Орбан и прослыл «главным россиянином» в ЕС, до поры до времени – единственным. Теперь все-то же самое и с теми же намерениями говорит словак Фицо. Он прилетел в Будапешт специально для того, чтобы подставить венгру дружеское плечо в особо сложную для него минуту. Цитата про «медведя на тарелке» – из их совместной пресс-конференции.

Ранее стали поступать сообщения, будто Евросовет и Еврокомиссия близки к тому, чтобы сломать фронду Орбана и разблокировать 50 млрд евро из бюджета ЕС, которые упрямый венгр отказывается выделить на поддержку Украины.

В варианте «по-хорошему» Будапешту сделают какую-нибудь формальную уступку, которая изменит механизм транша, но не изменит его сути, а также выпишут пару «пряников».

В варианте «по-плохому» могут запустить процесс лишения Орбана права вето в Евросовете или даже права голоса по любому подходящему основанию – все средства хороши.

Поступить так с фрондирующим венгром «источники» мейнстримных СМИ Евросоюза угрожали уже не раз. Но любые поползновения на этот счет пресекала Польша. Ее правительство защищало Орбана с яростью Цербера, несмотря на неразрешимые разногласия по русскому и украинскому вопросам. Просто консервативное правительство в Варшаве понимало: если Еврокомиссия сожрет Орбана, Польша – следующая на очереди.

С тех пор правительство в Варшаве сменилось на проевропейское, и Орбан остался «один в поле воин» – уязвимый, как никогда прежде. Однако место польского Цербера внезапно заняла Братислава: Фицо торжественно подтвердил, что его правительство будет блокировать любые попытки Еврокомиссии урезать венгерские полномочия.

Более того, он открыто перешел на сторону венгерской фронды, пообещав, что поддержит все усилия и попытки Орбана, желающего сэкономить для Европы 50 млрд евро.

Таким образом, это разговор о деньгах. Непобедимость «русского медведя» – это не тезис, а обоснование совсем другого тезиса о том, что поддерживать Украину – это выбрасывать деньги в пустоту.

В оценке дальнейших перспектив венгерско-словацкого альянса – это ключевое слово. Если проблема только в деньгах, существует и сумма, за которую фронда может быть свернута. Борьба за материальные блага и прочие преференции для своей страны – это ведь тоже часть национальных интересов.

Венгрия и Словакия не настолько велики, чтобы западная коалиция не могла себе позволить обеспечение некоторых их нужд. Их вклад в бюджет ЕС тоже не столь значителен, чтоб его нельзя было вычесть из общего транша. Чете Зеленских придется сэкономить на запонках – обидно, но не смертельно.

Официально Будапешт требует разделить большой трехлетний евротранш на годовые транши с обязательным согласованием каждого последующего перевода. Кроме того, по мнению венгров, жертвовать на ВСУ лучше из национальных бюджетов, а бюджет ЕС не трогать.

В Еврокомиссии прекрасно понимают, что действовать так – дороже выйдет, потому что через год Будапешт с Братиславой попросят еще чего-нибудь, хуже того, просителей может стать больше, как и возможностей «соскочить» у тех, кто финансировать Украину уже не хочет, но перечить Еврокомиссии и Вашингтону пока что побаивается.

То есть речь, опять-таки, о сумме сделки. А не о том, что она не состоится, что Киев не получит финансирования, а с Орбаном и Фицо не будет найден компромисс.

Однако в интересах России, чтобы этого компромисса не случилось и чтобы события развивались по худшему для Орбана и Фицо сценарию, сколь бы парадоксальным это ни казалось на первый взгляд: им, «голосам разума», зачем же желать плохого?

Дело в том, что украинские лоббисты так или иначе свое получат, поскольку сдаваться Запад не собирается. С высокой долей вероятности блокирование евротранша со стороны Венгрии и Словакии запустит альтернативный сценарий – финансирование Украины за счет окончательно изъятых (а не просто замороженных) активов РФ в Евросоюзе.

А вот лишение венгров, а лучше и словаков права голоса серьезно усилит центробежные тенденции внутри ЕС, вплоть до его дальнейшего распада.

Претензии к Еврокомиссии, которая в плане ущемления национальных суверенитетов многое себе позволяет, имеются у многих стран Евросоюза, свидетельство чему – усиление позиций евроскептиков почти по всему континенту. Но до британского Брекзита эта евроконструкция держалась в том числе на правиле, по которому любая страна ЕС – большая или малая – может сказать нет по любому предложению, которое сочтет неприемлемым для себя.

Похоронив это правило, Евросоюз рискует похоронить и себя, причем тогда, когда к грандам ЕС и Еврокомиссии особенно много вопросов, включая и тот, что выбрасывать 50 миллиардов на украинский ветер – точно ли разумная политика?

Точно неразумная. Поэтому перспективу того, что ЕС как единая организация протопает к пропасти из-за расправы над венграми, нельзя исключать только потому, что такое топанье тоже неразумно.

Если все-таки топает, то скатертью дорога.