Экс-депутаты сообщили о присутствии генералов НАТО на совещании ВСУ в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады, и Сергей Кривонос, экс-замкомандующего Сил специальных операций, рассказали о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ.



Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где проходило совещание с участием более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

Кривонос подтвердил эти события, сказав, что офицеры военного спецназа остановили атаку. По его словам, после вмешательства Залужного, спецназ СБУ осознал ошибку, и в офисе президента начали оправдываться. Кривонос уточнил, что команда штурма была отдана из офиса президента.

Береза также сообщил, что Залужный лично высказался перед спецназом СБУ, подчеркивая присутствие американских, европейских и канадских генералов. Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

