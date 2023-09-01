В США впервые предложили признать новые границы РФ

Tекст: Дмитрий Бавырин

У американских политиков, которые выступают за конструктивные отношения с Россией, зачастую та же проблема, что и у наших самоназначенных врагов: они России не знают и не понимают ее.

Взять, к примеру, Дональда Трампа. У него критичное количество недостатков, но он точно не «ястреб» и не русофоб. Однако его обещание «закончить конфликт на Украине за 24 часа», повторенное уже трижды, – полностью завиральное. Господин экс-президент переоценивает свои возможности.

То же можно сказать про Вивека Рамасвами – самого комплиментарного к РФ кандидата в президенты с революционными взглядами на американскую внешнюю политику. Он, прямо говоря, большой оригинал. Но именно поэтому из аутсайдера предвыборной кампании в лагере республиканцев превратился в одного из ее фаворитов.

В августе газета ВЗГЛЯД подробно писала про этого приятного человека из неприятной отрасли (фармы) и про его неожиданный прорыв. С тех пор Рамасвами только улучшил свои показатели, и его политический вес продолжает быстро расти.

Во-первых, согласно замерам социологов и оценкам экспертов, он победил на первых дебатах кандидатов от Республиканской партии, в том числе в тех штатах, с которых начнутся республиканские праймериз: Айова и Нью-Гэмпшир.

Да, победил не разгромно, а простым большинством. При этом его главный оппонент по «русскому вопросу» – постпред США в ООН при Трампе Никки Хейли – выступила ярче, чем можно было ожидать. Но Рамасвами добился главного: не только показал себя широким массам республиканской аудитории, но и доказал, что она его – индуса, оригинала и миллионера из фармы – принимает и понимает.

К слову, на дебатах он стал единственным, кто четко выступил против выделения Украине дополнительного финансирования. По его мысли, все свои обязательства перед Киевом Америка уже выполнила.

Во-вторых, Дональд Трамп (который эти дебаты бойкотировал и в разы опережает всех конкурентов по рейтингам) косвенно подтвердил версию, что безостановочно льстящий ему Рамасвами может стать его напарником и кандидатом в вице-президенты.

«Он очень, очень, очень умный человек. У него хорошая энергия, и он мог бы быть кем-то в той или иной форме. Говорю вам, я думаю, он был бы очень хорош»,

– сказал Трамп. И конкретнее выразиться не мог, поскольку до следующего лета, когда ему предстоит окончательно определиться со своей «парой», многое может измениться и в судьбе Рамасвами, и в его собственной.

В-третьих, Рамасвами заставил говорить о себе американские и мировые СМИ, предложив признать новые границы России и снять с нее все санкции, но в обмен на выход Москвы из альянса с Пекином.

Сперва он высказал эту мысль на дебатах. Потом развил ее в статье для The American Conservative. А в последний день лета повторил свой тезис в социальных сетях.

То есть это не «пробный шар» для изучения реакции. Человек уже настаивает. И обещает добиться (если его изберут, конечно).

Логика Равасмани понятна. Россия и ее спецоперация не угрожают фундаментальным интересам США, а Китай угрожает. Следовательно, надо признать интересы России на Украине, но так, чтобы при этом лишить КНР важного союзника, и этот размен должен быть зафиксирован в межгосударственном договоре.

Отметим: Рамасвами стал первым популярным (теперь уже) действующим политиком в США, кто заявил о согласии «уступить» РФ Донбасс и другие регионы, которые мы называем «новыми».

Но у его логики есть фундаментальная проблема: российско-китайского союза не существует. Есть стратегическое партнерство в одних областях, есть сотрудничество в других, есть соперничество в третьих. Но военно-политического союза между нами нет. Был, но аннулирован при Мао и Хрущеве.

С тех пор Китай принципиально не заключает такого рода союзов, с единственным исключением – КНДР (и это исключение его скорее тяготит). А Россию сложившаяся ситуация устраивает, поскольку позволяет оставаться нейтральной стороной в отношении конфликтов (в том числе военных и территориальных) Китая с его соседями, включая такие дружественные нам страны, как Индия и Вьетнам.

Это, что называется, открытая информация. Более того, в совместных российско-китайских декларациях всегда подчеркивается, что наше сотрудничество не направлено против третьих стран, включая США.

Таким образом, Рамасвани предлагает юридически обеспечить разрыв союза, которого юридически не существует.

Когда американский политик делает проколы такого рода, в РФ это обычно повод позлорадствовать и выдать стандартный диагноз типа «карту купи, лапоть». Человек, мол, «не в повестке». Книжек не читал.

Но Рамасвами в повестке и книжки, надо думать, читал. Вплоть до конца первой холодной войны подобные договоры были мировой нормой. Союзы создавались, разрушались и заключались вновь, а в скрепляющих их документах нередко прописывали отношения сторон с третьими странами.

Что же касается повестки, те американские эксперты, кто изначально воспринимал участие США в конфликте вокруг Украины скептически, упирали именно на то, что санкции делают ориентацию на Китай безальтернативной для России.

В общем, Рамасвами наверняка изучал вопрос, слушал экспертов, как минимум «гуглил». Но отсутствие политического опыта на нем сказывается. В бизнесе он достиг успехов, став пусть не миллиардером, как Трамп, но мультимиллионером, что позволило организовать старт пока еще успешной кампании. Однако сделки в бизнесе совсем не то же самое, что в реальной политике.

Слушать скептиков нужно было раньше, а теперь поезд ушел. Россия не имеет оснований доверять США, и в обозримой перспективе это не изменится. А отношения с Китаем для нас реально важны – гораздо важнее, чем мнение Вашингтона и лично Рамасвами о том, в каком государстве находятся Севастополь и Донецк.

То, что заявляет кандидат, очевидный пример популизма, то есть раздачи заведомо невыполнимых обещаний. Тем же самым занимался его вероятный будущий шеф Дональд Трамп, когда грозился не просто построить стену на границе с Мексикой, но и добиться того, чтобы Мексика это строительство оплатила.

В реальности всей Америке нечего нам предложить за появление условной стены между РФ и КНР. Конечно, отказ Вашингтона от снабжения ВСУ был бы полезен и значим для российских интересов. Но такая трата бюджетных денег, по мнению того же Рамасвами, в принципе вредит США. И с его стороны было бы странно продолжать такую политику только на том основании, что Россия не вышла из союза, которого не было.

В любом случае американским избирателям en masse недосуг проводить фактчекинг по российско-китайским отношениям. И если они окажут Рамасвами поддержку, это значит не то, что они тупые, а то, что им нравится сама мысль о прекращении конфликта на Украине и связанных с ним расходов.

Пусть нравится. Хорошая мысль.