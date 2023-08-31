Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.9 комментариев
Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР
Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Россию отказаться от альянса с Китаем
Претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предложил включить в договоренности об урегулировании конфликта на Украине пункт о выходе России из альянса с Китаем.
Политик считает, что настоящей угрозой США является российско-китайский союз, а не спецоперация на Украине. В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Рамасвами написал, что США выполнили свои обязательства на Украине, необходимо договориться о мире с Путиным в обмен на отказ России от альянса с Китаем, передает РИА «Новости».
Ранее кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов.