Tекст: Дмитрий Бавырин

Фамилия кандидата в президенты США Вивека Рамасвами нечасто фигурирует в материалах российских политологов, хотя он часто толкает отрадные для России тезисы. Например, расширение НАТО называет «катастрофой», а президента Украины Владимира Зеленского «хулиганом». По его мнению, США должны выйти из Североатлантического альянса, а Киев - отказаться от претензий на Донбасс в пользу России.

Этот человек вообще много чего говорит и обещает, включая и провокационные для республиканцев вещи вроде упразднения ФБР или легализации марихуаны на федеральном уровне. Поэтому, а также из-за отсутствия политического опыта и индуистского вероисповедания Рамасвами, его не воспринимали как серьезного претендента на власть. По крайней мере - не от консервативной Республиканской партии.

На первом этапе президентских кампании в США к ним всегда прибиваются разномастные радикалы, фрики, эгоцентрики и мастера саморекламы, чтобы отвалиться в период праймериз. Казалось, что бизнесмен из мира фармы (а этот мир многие в Америке ненавидят) исчезнет из новостей быстрее, чем журналисты выучат его фамилию. Но вышло иначе.

Согласно опросу RMG Research, Рамасвами сенсационно вырвался на второе место в забеге претендентов на номинацию от Республиканской партии. На первом с огромным отрывом расположился Дональд Трамп, а его, как считалось, главный конкурент, успешный губернатор Флориды Рон Десантис опустился на третью позицию - 9% популярности против 60% у Трампа.

«Для Рона все кончено… Иди домой во Флориду, Рон», - так прокомментировал итоги опроса сам Трамп. Десантиса он ненавидит - считает предателем, а с Рамасвами у него сложились прекрасные отношения, поскольку формальный конкурент экс-президента хвалит и защищает от нападок.

Это «мимими» неспроста. Эксцентричный индус, которого считали аутсайдером гонки, претендует теперь на пост вице-президента в паре с Трампом, по крайней мере, имеет основания претендовать. На двоих у них почти три четверти голосов республиканцев (60% + 13%) и партнерское взаимопонимание, что на столь раннем этапе выборов у оппозиции бывает редко.

Кстати, по размерам состояния фармацевтический воротила Рамасвами тоже отстает от Трампа примерно в пять раз.

Но интересно другое. Довольно долго Десантиса считали «трампистом» и изоляционистом, однако после выдвижения в президенты его позиция сместилась к центру, став более традиционной для республиканцев, местами даже «ястребиной». В частности, он начал угрожать России и петь осанны Украине, от чего прежде воздерживался.

Рамасвами говорил прямо противоположные вещи, а антиукраинская позиция, по его словам, стоила ему нескольких важных спонсоров, которые от него ушли. Но симпатии электората проделали обратный путь - от Десантиса к Рамасвами.

Нельзя утверждать на 100%, что губернатор Флориды из-за своего подхода к конфликту на Украине превратился в аутсайдера, а Рамасвами набрал популярности из-за своего. Но предвыборный расклад в любом случае такой, какой «ястребам» и «неоконам» даже представить было страшно.

Пока они проигрывают изоляционистам Трампу и Равасмани разгромно, позорно, уничтожающе, а судья - сам американский народ, точнее, его правая половина.

В итоге к индусу - премьер-министру Великобритании может добавиться индус - вице-президент США, что потрафит национальной гордости Индии, недавно ставшей самой населенной страной мира. Дуэт Трамп-Рамасвами имеет шансы на то, чтобы сложиться, и на то, чтобы победить в финале пару Джо Байден - Камала Харрис, благо главная половина от этой пары даже ходит с трудом и не может удержать в памяти собственную биографию.

Однако шансы это теоретические. Да, три четверти электората - это очень много. Да, рейтинги Трампа и его общественного адвоката Рамасвами растут, несмотря на уже четвертый уголовный процесс против экс-президента (а может и благодаря ему). Но до выборов еще далеко, подводных камней будет много, и некоторые связаны как раз с Рамасвами.

С одной стороны, такая колоритная пара к Трампу подорвет пропагандистский образ экс-президента как «белого расиста», но при этом не противоречит базовым установкам Республиканской партии: Рамасвами характеризует себя как «американского националиста».

С другой стороны, в «великой старой партии», как республиканцы иногда называют себя, осталось немало традиционных избирателей - провинциальных, консервативных и богомольных. Скандальный миллиардер-тусовщик из Нью-Йорка с кучей любовниц крайне далек от их идеала, поэтому Трампа на победных для него выборах уравновешивал Майкл Пенс - провинциальный, консервативный, богомольный, в общем, типичный республиканец.

Если вместо Пенса «уравновешивать» станет сторонник легализации марихуаны с индуистским вероисповеданием, общины, где еще несколько десятилетий назад считали возможным голосовать только за «васпов» (белых англосаксонских протестантов), могут вовсе не прийти на выборы, и победа в «спорных» штатах достанется Байдену.

Или - не достанется. Потому что главным мотивом консервативных избирателей может стать желание проголосовать против действующей власти и ведущихся ею «культурных войн», а не за Трампа, индуса, Десантиса и кого угодно еще. Американские выборы в числе тех, где сохраняется элемент непредсказуемости.

Однако одно обстоятельство мы предскажем твердо и четко: хотя Рамасвами обещает пресечь поставки в ВСУ и объясняет проукраинскую политику Вашингтона коррупцией в семье Джо Байдена (подробно об этом здесь), России будет ни горячо ни холодно в том случае, если он действительно станет вице-президентом США.

Вице-президент в США - не первый зам, а запасной игрок, обретающий важность только в случае смерти или отставки президента. Даже в Сенате он, хотя и председатель, но «свадебный генерал» - имеет право голоса только в том случае, если голоса обычных сенаторов разделились поровну.

Короче говоря, вице-президент - фигура маловлиятельная. Исключения были. Например, Дик Чейни, вице-президент при Буше-младшем, обладал колоссальным влиянием и демоническим имиджем. Только Чейни - особый случай, и власть его во многом проистекала из принадлежности к традиционным элитам, для которых Рамасвами и заведомый чужак, и попросту опасный персонаж.

Увы, этим элитам - как демократическим, так и республиканским - выгодно продолжение конфликта на Украине. Поэтому конфликт будет продолжаться до тех пор, пока украинская армия остается работающим инструментом, чтобы ни думали об этом Рамасвани или даже сам Трамп.

Но человек он вроде бы приятный, пусть и из фармы. Так что - удачи ему в борьбе с нашими врагами. Харе Кришна, харе Рамасвами!