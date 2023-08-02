Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение

Tекст: Дмитрий Бавырин

По развитию уголовных скандалов вокруг бывшего президента Дональда Трампа и действующего президента Джо Байдена может сложиться впечатление, будто они имеют характер дуэли без правил: вы прижали нашего – мы прижмем вашего. В итоге имеем самоподдерживающую эскалацию конфликта: каждая из сторон пытается перебить свой скандал чужим, за ударом следует контрудар, и пока один из противников не будет повержен, другой не успокоится.



«Без правил» эта дуэль в том смысле, что прежде как будто существовало правило за черту не переходить – не травить прокурорами ни действующих президентов, ни бывших, ни даже главных кандидатов на этот пост от двух ведущих партий, надеясь на общую систему сдержек и противовесов США. Словами политиков такого ранга, разумеется, уничтожить пытались, но многосерийных юридических опер с настоящими судьями и тюремными сроками для них не писали, все же не простые смертные.

Теперь ставки задраны до предела, назревает что-то еще более масштабное из серии «впервые в истории». Вопрос только в том, кто будет фатально опозорен первым – Трамп, Байден или американская политическая система, которую оберегали столетиями.

Во вторник очередной ход сделали демократы. Трампу предъявлен третий по счету список обвинений из четырех пунктов (что больше, чем по прогнозам), из них три – с формулировкой «сговор» (это означает, что в деле будут и другие обвиняемые): «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав», а также «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры».

Речь идет о событии, о котором все, кто хотел, давно составили исчерпывающее мнение: о попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, когда сторонники Трампа пытались помешать процедуре утверждения в Конгрессе официальных результатов выборов, по которым победил Байден. Ничего у них, конечно, не получилось – и получиться не могло, итог полностью предсказуем: результаты выборов все равно утвердили, а участников «праздника непослушания» (революционерами эту разношерстную и безоружную группу назвать невозможно) арестовали.

Трамп, разумеется, все душой сочувствовал бузе, но как президент (пусть и уходящий) обязан был своих сторонников осудить и потребовать от них соблюдать закон. Что он в общем-то и сделал. Но, по мнению его противников, слишком поздно, не в той форме и вообще – подзуживал мятежников, хотя ни другое время, ни другой тон тоже ничего бы не изменили и изменить не могли.

По версии спецпрокурора, Трамп знал, что проиграл выборы, но решил действовать заведомо незаконным путем. «Обвиняемый и его сообщники пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов», – гласит обвинительное заключение.

Якобы знал. Якобы хотел. Якобы думал. Простую и понятную картину окунули в юридическую казуистику, чтоб непременно найти в действиях президента преступление, несмотря на отсутствие пострадавших от этих действий. О том, что Трамп сам направил своих сторонников на штурм Капитолия, речи не идет. Только о реакции президента на эти события. Такое вот преступление века.







До того Трамп был обвинен в том, что хранил секретные документы в своей резиденции Мар-а-Лаго (в том числе, например, в туалете), а потом, когда про это пронюхало ФБР, скрыл улики – велел помощникам вынести из резиденций секретные коробки, что тоже сговор.

С юридической точки зрения, это явно наказуемый акт (если нельзя, то нельзя), но пострадавших опять-таки нет. Зато есть убежденность, что ни одного другого президента США не пытались поймать за руку и привлечь за то, что он работал с документами за пределами Белого дома А еще раньше прокуроры предъявили Трампу обвинения, где фигурировали сговор, подлог и мошенничество против государственной власти. В реальности речь о том, что он заплатил порнозвезде за молчание об их связи в свете предвыборной кампании, но не оформил это как траты на предвыборную кампанию. Это тоже пример крючкотворства, когда пострадавших нет, но есть горячее желание сшить дело.

Все эти удары по Трампу перемежались ударами по Джо Байдену. Но в его случае речь шла только об одном деле – деле его сына Хантера Байдена. Его обстоятельства тоже просты, прозрачны и общеизвестны. Но с каждым новым ходом это дело переносят на более высокий уровень, как будто отрезают от чувства безопасности президентской семьи по кусочку.

Последний (по времени) удар в том, что в Конгрессе в закрытом режиме заслушали показания Девона Арчера – теперь уже знаменитого в Америке человека, который сейчас в шаге от попадания в письменную историю США (как виновник политического краха президента, например). Он был финдиректором в схемах «золотой молодежи» Демократической партии - сыновей Байдена, Нэнси Пелоси и Джона Керри. С его деятельным участием они торговали лоббистскими возможностями своих родителей. А самая громкая из вскрытых историй о том, как Байден-старший заставил уволить генпрокурора Украины по просьбе Хантера, которому этот генпрокурор сел на хвост.

Арчер явно специализировался на мошенничествах – на нем уже несколько дел и как минимум один приговор за махинации против индейского племени. Поэтому агенты ФБР давно держали его за шкирку и, надо думать, прекрасно все понимали насчет его схем - точно не хуже, чем те, кто читал в газетах выдержки из переписки Байдена-младшего. Но Арчеру, наверное, что-нибудь обещали за молчание, и своих подельников он не сдавал до тех пор, пока не раскололся еще один партнер мальчиков-мажоров - Биван Куни. И еще долго после того, как Куни заговорил, общеизвестная история не сдвинулась с мертвой точки.

Потребовались два дела против Трампа, чтобы Арчера все-таки пригласили в Конгресс, где он рассказал, например, о том, как два десятка раз присутствовал при обсуждении сделок мажорской ОПГ между отцом и сыном Байденами, хотя Байден публично утверждал, что ничего не знал о скомпрометированном бизнесе сына.

Получается, руководство Америки, шантажируя правительства других стран экономической помощью, снимет и назначает в этих странах чиновников, исходя из интересов американских политиков и американского бизнеса. Кто бы мог подумать такое, за исключением всех грамотных?

Пострадавших от этой рутины опять-таки нет. Кроме украинского генпрокурора и вообще Украины, но

если бы руководство США (любое) руководствовалось интересами Украины, СВО бы не началась. Вместо нее была бы имплементация Минских соглашений, то есть мирная Украина на пространстве от Ужгорода до Луганска.

Но имеем то, что имеем, и зачем США до этого довели куда более интересный предмет для расследования, чем оргии Трампа и Байдена-младшего.

Но американцам продолжают скармливать эти обрыдшие истории, освежая их виньетками, чтоб зритель окончательно не заскучал. Чтение секретных документов в сортире – виньетка. То, что в числе клиентов Байдена-младшего была Елена Батурина, тоже виньетка.

Этот как детектив с бесконечным сюжетом, где преступник известен, но развязки нет, а по историческим меркам нет и преступления. Только политическая борьба без правил.

Развязки до сих пор нет потому, что для политической системы и гражданского мира в США она в любом случае будет катастрофической, если только одна из сторон не согласится проиграть добровольно и уйти по-тихому, чтобы больше не эскалировать, но этого не будет. Будет жарко.

Уже и не важно, какие цели преследовали те, кто запустил эту игру без правил. Даже если существовал чей-то верховный план убрать с дороги Трампа или Байдена, все явно пошло не по плану: слишком большое количество участников подключились к процессу и вошли в раж: «или мы, или они».

Оправдают Трампа или осудят, это все равно станет общеизвестной попыткой расправы над лидером оппозиции в США.

Вынесут Байдену импичмент или не вынесут, все уже видели, насколько изолгалась система и как прогнила на самом верху.

Линия защиты демократов сейчас выглядит так. Хантер торговал не возможностями отца, а «иллюзией» того, что эти возможности могут быть использованы. То есть врал своим наивным клиентам и разводил своего добропорядочного старика втемную, когда подключал его по громкой связи к переговорам с лоббистами.

Почему отцу (в переписке «большому парню» и WP, то есть вице президенту) при этом причиталось 10% от суммы сделки и как это вяжется со словами Байдена о том, что он даже не обсуждал с сыном его бизнес, пока не ясно. Но выкрутятся как-нибудь. Например, сошлются на прохудившуюся память Байдена-старшего. Это даже прозвучит достоверно, хотя и кошмарно для главы государства.

Так возводимая веками конструкция с «правовым государством» и «развитой демократией» вдруг обернулась миражом и необходимостью делать выбор между двумя лживыми и жуликоватыми стариками, один из которых законченный нарцисс и безответственный болтун, а второй находится в опасной близости от маразма.

Наши поздравления. Чем бы ни завершилась такая борьба без правил, Америка выйдет из нее разобщенной. Кто бы ни победил – демократы или республиканцы, это будет победа через унижение половины страны - либо той, что за Трампа, либо той, что за Байдена.

За подобным обычно следует месть, а месть в предложенных условиях постоянной эскалации - это уже гражданская война, стороны которой не просто политические соперники, расходящиеся в методах достижения общего светлого будущего, а полноценные враги, которых не умолить о пощаде.

Конечно, до этого можно было не доводить. Как и кризис на Украине можно было не доводить до широкомасштабного конфликта, если уступить вовремя и не провоцировать дальнейшую эскалацию. Но, раз уж демократы с республиканцами довели до этого на Украине, нам следует надеяться, что они преуспеют в том же на родине.

Пусть сожрут друг друга.