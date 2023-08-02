Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение

  • Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Медведев: Раньше Трампа просто убили бы
    Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    Российские войска развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    В Курской области объявили о выдаче боевого оружия отрядам дружины
    Боливия официально попросила Россию включить страну в БРИКС
    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

    0 комментариев
    Новости
    18:19Митрополит Евгений поблагодарил Путина за получение госнаграды

    Митрополит Евгений (Алексей Кульберг) в ходе вручения государственных наград в Кремле поблагодарил президента Владимира Путина за честь получения ордена Дружбы.

    18:10Новым британским послом в Москве назначили дипломата Найджела Кейси

    Британия объявила о смене своего посла в Москве с ноября, должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщает пресс-служба МИД.

    18:01Алтайский писатель Бедюров назвал особенность российской цивилизации

    Российская литература – русская и многонациональная. А такого нет ни в Европах, ни в Америках: наши народы сохранили свою культуру – и русский язык, и свои языки, свою литературу, свой быт и уклад, заявил алтайский писатель Бронтой Бедюров на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    17:59Мишустин встретился с победителями международных олимпиад

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учащихся-победителей международных олимпиад среди школьников по естественным и точным наукам.

    17:43Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    17:34Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    17:25Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    17:19Винокур отказался пародировать Зеленского

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    17:10ФСБ задержала готовившего теракт на Кубани мужчину

    На Кубани сотрудники регионального отделения ФСБ задержали мужчину, который готовил подрыв одного из зданий в Армавире.

    16:59Британские инструкторы ВСУ потеряли автомат на учениях в Англии

    Военнослужащие Королевской морской пехоты Британии потеряли автомат в ходе учений в национальном парке Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии, сообщила газета The Sun со ссылкой на представителя ВМС Соединенного Королевства.

    16:52Боливия официально попросила Россию включить страну в БРИКС

    Боливийское посольство в Москве передало российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС, сообщила посол Боливии в России Мария Луиса Рамос-Урсагасте.

    16:43Арестован собиравшийся вступить в ВСУ житель Тамбовской области

    Ленинский районный суд Тамбова арестовал собиравшегося вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) жителя региона до 13 сентября, сообщили в учреждении.

    16:35СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск

    Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.

    16:27Названы альтернативные маршруты вывоза зерна с Украины

    Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Киеву, который теперь ищет альтернативные маршруты для вывоза сельхозпродукции, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

    16:19Мишустин объявил о создании во всех регионах центров выявления талантов у молодежи

    В российских регионах планируется создать центры выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, заявил премьер Михаил Мишустин.

    2 августа 2023, 18:15

    Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение

    Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Жюри присяжных проголосовало за предъявление Дональду Трампу третьей порции уголовных обвинений. На этот раз – за его роль в штурме Капитолия, которая может быть оценена в 50 лет тюрьмы. Одновременно республиканцы в Конгрессе приперли к стенке семейство Байденов. Идет война на уничтожение, которая кончится для Америки плохо. И это хорошо.

    По развитию уголовных скандалов вокруг бывшего президента Дональда Трампа и действующего президента Джо Байдена может сложиться впечатление, будто они имеют характер дуэли без правил: вы прижали нашего – мы прижмем вашего. В итоге имеем самоподдерживающую эскалацию конфликта: каждая из сторон пытается перебить свой скандал чужим, за ударом следует контрудар, и пока один из противников не будет повержен, другой не успокоится.

    «Без правил» эта дуэль в том смысле, что прежде как будто существовало правило за черту не переходить – не травить прокурорами ни действующих президентов, ни бывших, ни даже главных кандидатов на этот пост от двух ведущих партий, надеясь на общую систему сдержек и противовесов США. Словами политиков такого ранга, разумеется, уничтожить пытались, но многосерийных юридических опер с настоящими судьями и тюремными сроками для них не писали, все же не простые смертные.

    Теперь ставки задраны до предела, назревает что-то еще более масштабное из серии «впервые в истории». Вопрос только в том, кто будет фатально опозорен первым – Трамп, Байден или американская политическая система, которую оберегали столетиями.

    Во вторник очередной ход сделали демократы. Трампу предъявлен третий по счету список обвинений из четырех пунктов (что больше, чем по прогнозам), из них три – с формулировкой «сговор» (это означает, что в деле будут и другие обвиняемые): «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав», а также «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры».

    Речь идет о событии, о котором все, кто хотел, давно составили исчерпывающее мнение: о попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, когда сторонники Трампа пытались помешать процедуре утверждения в Конгрессе официальных результатов выборов, по которым победил Байден. Ничего у них, конечно, не получилось – и получиться не могло, итог полностью предсказуем: результаты выборов все равно утвердили, а участников «праздника непослушания» (революционерами эту разношерстную и безоружную группу назвать невозможно) арестовали.

    Трамп, разумеется, все душой сочувствовал бузе, но как президент (пусть и уходящий) обязан был своих сторонников осудить и потребовать от них соблюдать закон. Что он в общем-то и сделал. Но, по мнению его противников, слишком поздно, не в той форме и вообще – подзуживал мятежников, хотя ни другое время, ни другой тон тоже ничего бы не изменили и изменить не могли.

    По версии спецпрокурора, Трамп знал, что проиграл выборы, но решил действовать заведомо незаконным путем. «Обвиняемый и его сообщники пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов», – гласит обвинительное заключение.

    Якобы знал. Якобы хотел. Якобы думал. Простую и понятную картину окунули в юридическую казуистику, чтоб непременно найти в действиях президента преступление, несмотря на отсутствие пострадавших от этих действий. О том, что Трамп сам направил своих сторонников на штурм Капитолия, речи не идет. Только о реакции президента на эти события. Такое вот преступление века.


    До того Трамп был обвинен в том, что хранил секретные документы в своей резиденции Мар-а-Лаго (в том числе, например, в туалете), а потом, когда про это пронюхало ФБР, скрыл улики – велел помощникам вынести из резиденций секретные коробки, что тоже сговор.

    С юридической точки зрения, это явно наказуемый акт (если нельзя, то нельзя), но пострадавших опять-таки нет. Зато есть убежденность, что ни одного другого президента США не пытались поймать за руку и привлечь за то, что он работал с документами за пределами Белого дома  А еще раньше прокуроры предъявили Трампу обвинения, где фигурировали сговор, подлог и мошенничество против государственной власти. В реальности речь о том, что он заплатил порнозвезде за молчание об их связи в свете предвыборной кампании, но не оформил это как траты на предвыборную кампанию. Это тоже пример крючкотворства, когда пострадавших нет, но есть горячее желание сшить дело.

    Все эти удары по Трампу перемежались ударами по Джо Байдену. Но в его случае речь шла только об одном деле – деле его сына Хантера Байдена. Его обстоятельства тоже просты, прозрачны и общеизвестны. Но с каждым новым ходом это дело переносят на более высокий уровень, как будто отрезают от чувства безопасности президентской семьи по кусочку.

    Последний (по времени) удар в том, что в Конгрессе в закрытом режиме заслушали показания Девона Арчера – теперь уже знаменитого в Америке человека, который сейчас в шаге от попадания в письменную историю США (как виновник политического краха президента, например). Он был финдиректором в схемах «золотой молодежи» Демократической партии - сыновей Байдена, Нэнси Пелоси и Джона Керри. С его деятельным участием они торговали лоббистскими возможностями своих родителей. А самая громкая из вскрытых историй о том, как Байден-старший заставил уволить генпрокурора Украины по просьбе Хантера, которому этот генпрокурор сел на хвост.

    Арчер явно специализировался на мошенничествах – на нем уже несколько дел и как минимум один приговор за махинации против индейского племени. Поэтому агенты ФБР давно держали его за шкирку и, надо думать, прекрасно все понимали насчет его схем - точно не хуже, чем те, кто читал в газетах выдержки из переписки Байдена-младшего. Но Арчеру, наверное, что-нибудь обещали за молчание, и своих подельников он не сдавал до тех пор, пока не раскололся еще один партнер мальчиков-мажоров - Биван Куни. И еще долго после того, как Куни заговорил, общеизвестная история не сдвинулась с мертвой точки.

    Потребовались два дела против Трампа, чтобы Арчера все-таки пригласили в Конгресс, где он рассказал, например, о том, как два десятка раз присутствовал при обсуждении сделок мажорской ОПГ между отцом и сыном Байденами, хотя Байден публично утверждал, что ничего не знал о скомпрометированном бизнесе сына.

    Получается, руководство Америки, шантажируя правительства других стран экономической помощью, снимет и назначает в этих странах чиновников, исходя из интересов американских политиков и американского бизнеса. Кто бы мог подумать такое, за исключением всех грамотных?

    Пострадавших от этой рутины опять-таки нет. Кроме украинского генпрокурора и вообще Украины, но

    если бы руководство США (любое) руководствовалось интересами Украины, СВО бы не началась. Вместо нее была бы имплементация Минских соглашений, то есть мирная Украина на пространстве от Ужгорода до Луганска.

    Но имеем то, что имеем, и зачем США до этого довели куда более интересный предмет для расследования, чем оргии Трампа и Байдена-младшего.

    Но американцам продолжают скармливать эти обрыдшие истории, освежая их виньетками, чтоб зритель окончательно не заскучал. Чтение секретных документов в сортире – виньетка. То, что в числе клиентов Байдена-младшего была Елена Батурина, тоже виньетка.

    Этот как детектив с бесконечным сюжетом, где преступник известен, но развязки нет, а по историческим меркам нет и преступления. Только политическая борьба без правил.

    Развязки до сих пор нет потому, что для политической системы и гражданского мира в США она в любом случае будет катастрофической, если только одна из сторон не согласится проиграть добровольно и уйти по-тихому, чтобы больше не эскалировать, но этого не будет. Будет жарко.

    Уже и не важно, какие цели преследовали те, кто запустил эту игру без правил. Даже если существовал чей-то верховный план убрать с дороги Трампа или Байдена, все явно пошло не по плану: слишком большое количество участников подключились к процессу и вошли в раж: «или мы, или они».

    Оправдают Трампа или осудят, это все равно станет общеизвестной попыткой расправы над лидером оппозиции в США.

    Вынесут Байдену импичмент или не вынесут, все уже видели, насколько изолгалась система и как прогнила на самом верху.

    Линия защиты демократов сейчас выглядит так. Хантер торговал не возможностями отца, а «иллюзией» того, что эти возможности могут быть использованы. То есть врал своим наивным клиентам и разводил своего добропорядочного старика втемную, когда подключал его по громкой связи к переговорам с лоббистами.

    Почему отцу (в переписке «большому парню» и WP, то есть вице президенту) при этом причиталось 10% от суммы сделки и как это вяжется со словами Байдена о том, что он даже не обсуждал с сыном его бизнес, пока не ясно. Но выкрутятся как-нибудь. Например, сошлются на прохудившуюся память Байдена-старшего. Это даже прозвучит достоверно, хотя и кошмарно для главы государства.

    Так возводимая веками конструкция с «правовым государством» и «развитой демократией» вдруг обернулась миражом и необходимостью делать выбор между двумя лживыми и жуликоватыми стариками, один из которых законченный нарцисс и безответственный болтун, а второй находится в опасной близости от маразма.

    Наши поздравления. Чем бы ни завершилась такая борьба без правил, Америка выйдет из нее разобщенной. Кто бы ни победил – демократы или республиканцы, это будет победа через унижение половины страны - либо той, что за Трампа, либо той, что за Байдена.

    За подобным обычно следует месть, а месть в предложенных условиях постоянной эскалации - это уже гражданская война, стороны которой не просто политические соперники, расходящиеся в методах достижения общего светлого будущего, а полноценные враги, которых не умолить о пощаде.

    Конечно, до этого можно было не доводить. Как и кризис на Украине можно было не доводить до широкомасштабного конфликта, если уступить вовремя и не провоцировать дальнейшую эскалацию. Но, раз уж демократы с республиканцами довели до этого на Украине, нам следует надеяться, что они преуспеют в том же на родине.

    Пусть сожрут друг друга.

    Главное
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки
    Москва предупредила об ответе на обращение главы МИ-6 к россиянам
    Порт Измаила на Украине приостановил работу после взрывов
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за жары
    Винокур отказался пародировать Зеленского

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............