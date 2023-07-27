Демпартия США научилась использовать инопланетян в трудные времена

Как инопланетяне помогают Байдену пережить коррупционный скандал

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Три ветерана вооруженных сил США дали показания об НЛО на слушаниях в Палате представителей. «Если НЛО – это иностранные беспилотники, то это актуальная проблема национальной безопасности. Если это что-то другое, то это вопрос науки. В любом случае НЛО представляют собой проблему для безопасности полетов», – сказал Райан Грейвс, бывший пилот ВМС США.

«Технологии, с которыми мы столкнулись, намного превосходили все, что у нас было», – сказал другой ветеран ВМС Дэвид Фравор об эпизоде, свидетелем которого он был в 2004 году. На предполагаемых местах крушения НЛО были обнаружены «биологические препараты» неземного происхождения, добавил Дэвид Груш, бывший сотрудник разведки. По его словам, власти США несколько десятилетий вели программу по сборке цельного летательного аппарата из остатков разбившихся НЛО.

Груш, который до 2023 года руководил анализом аномальных явлений в Пентагоне, заявил, что ему было отказано в доступе к секретным правительственным программам НЛО. Это вызвало бурю негодования в июне, что побудило Комитет по надзору, возглавляемый республиканцами, начать немедленное расследование, пишет The Guardian.

Президент США Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям об НЛО, в противном случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO), заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Однако ряд политиков и политологов видит во всем происходящем не аномальную подоплеку, а сугубо политическую, и связано это с возможным импичментом Байдена.

В прошлом месяце член Палаты представителей Лорен Боберт потребовала объявить импичмент главе американского государства. В Twitter (соцсеть заблокирована в России) Боберт обвинила Байдена в том, что он «полностью провалил свой конституционный долг по охране южной границы» США. В связи с этим Боберт представила в Конгрессе «статьи импичмента, чтобы отстранить его от должности». Она назвала Байдена «предателем».

Американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. Там прямо говорится, что Burisma предложила его сыну Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем».

Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей. Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что реально грозит 80-летнему президенту США.

Однако теперь тема импичмента может уйти на второй план из-за темы НЛО. «В 2016 году в предвыборном штабе Хиллари Клинтон обсуждался вопрос о создании чрезвычайной ситуации, если что-то пойдет не так. Один из сценариев был такой: официально объявить, что США угрожает нападение НЛО, и отменить выборы. Все это делалось бы при поддержке администрации президента Обамы, чтобы удержать власть за демократами», – рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Эти данные циркулировали в уфологических кругах, затем озвучивались на открытых площадках, но опровергнуты не были. Более того, сама Клинтон обещала, что если станет главой государства, то сделает достоянием общественности всю информацию, которая известна властям США об НЛО. Она использовала эту тему по полной», – напомнил эксперт.

«Что касается Байдена, то его позиции перед выборами 2024 года куда слабее, чем у Клинтон в 2016 году. Поэтому не исключено, что вышеописанный вариант с ЧП снова прорабатывается Белым домом, – пояснил собеседник. – Таким образом, эти

слушания в Конгрессе призваны легализовать и придать правдоподобности версии об НЛО в глазах американской общественности».

Несколько иной точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, тема НЛО обсуждается в Штатах уже долгие годы. И текущий состав Конгресса часто говорил об этом вопросе в 2023 году. «В прошлом созыве конгрессмены также дискутировали по проблемам внеземных цивилизаций», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

«Обычно тема паранормального появляется в общественном дискурсе в стабильные эпохи. Сейчас же все наоборот: в мире все течет, все меняется и ломается, но проблема НЛО все равно постоянно всплывает. Американские власти постоянно создают какие-то поводы для обсуждения сверхъестественных явлений», – отмечает эксперт.

«При этом качество предоставляемых доказательств существования НЛО оставляет желать лучшего. И я не думаю, что с помощью темы НЛО Белый дом пытается отвлечь внимание от скандала с Байденами. Единственная причина данных обсуждений – это массовый психоз», – резюмировал Дробницкий.