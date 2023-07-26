В Конгрессе США рассказали про обнаружение внеземных биотехнологии в местах аварий НЛО

В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними

Tекст: Ольга Иванова

При этом Груш подчеркнул, что говорить об этом подробнее на открытых слушаниях он не может. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, передает Lenta.Ru.

Груш подчеркнул, что он, а также другие сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. Кроме него в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Грейвз подчеркнул, что похожее явление наблюдали более 30 человек из его группы.

Кроме того, по его словам, правительство США готовит репрессии против самого Груша и его коллег за правду об НЛО.

Ранее Груш заявил, что американские власти в рамках секретной военной программы получили космические корабли внеземного происхождения.