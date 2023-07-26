Дело о коррупции Байденов превратилось в цирк

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26 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы

Россия поможет Индии обзавестись комфортными поездами дальнего следования Нина Зотина/РИА Новости
Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков.  Подробности...
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Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

Корабли Черноморского флота готовятся отражать атаки противника Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Европа вонзила серп в спину Зеленского

Украинское зерно Европе противопоказано Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Крупнейший источник валютных поступлений для Украины, судя по всему, будет уничтожен. Сделают это вовсе не русские ракеты, а ближайший союзник киевского режима – Европейский союз. Западные соседи Украины требуют продлить запрет на импорт и транзит украинского зерна через свою территорию. Это уничтожает сам принцип, на котором базировалось все движение Украины в Европу в последние годы. Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно. Подробности...
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В Африке идет борьба за будущее человечества

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина. Подробности...

Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому более выгодно экономическое сотрудничество России и Африки?
  • Африке

  • России

  • В равной степени обеим сторонам

  • Затрудняюсь ответить
Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
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    Дело о коррупции Байденов превратилось в цирк

    Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти
    		  
    26 июля 2023, 16:45
    Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Заслушав показания агентов, которым разные влиятельные силы мешали заниматься расследованием по делу Хантера и Джо Байденов, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за начало процедуры импичмента против главы государства. Что реально грозит 80-летнему президенту?

    Ровно через полгода после драматичного вступления в должность спикера Палаты представителей и третьего человека во властной иерархии США Кевина Маккарти посетила свежая мысль:

    «Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать, – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию».

    Иными словами, спикер хочет начать расследование действий Джо Байдена, по итогам которого глава государства может быть отрешен от должности. А иначе, мол, нет возможности установить, брал он взятки или нет.

    Звучит на самом деле смешно, а для Америки унизительно. В США, где формально существуют десятки страхующих друг друга институтов и сыскных служб, устанавливать обстоятельства довольно прозрачного дела должен парламент, а больше некому.

    Причем использовать для этого предполагается крайнюю меру, радикальный способ, последний довод – импичмент. После эпохи Дональда Трампа, за импичмент которому Палата представителей проголосовала дважды, могло показаться, что это в США заурядный способ политической борьбы – был бы президент, будет и импичмент.

    Но до Трампа в американской истории такое было только трижды. К крайней мере Палата представителей обычно старается не прибегать, а тут – бац, безвыходное положение. И что самое удивительное, спикер Маккарти, пожалуй, не приукрашивает.

    Журналисты вытащили из него эту угрозу вскоре после того, как в Конгрессе заслушали показания двух информаторов, которые прежде занимались делом президентского сына Хантера Байдена и связанных с ним налоговых нарушений. Из их показаний следует, что Байден-старший участвовал в махинациях отпрыска, хотя пресс-служба Белого дома продолжает утверждать, что он никак к этому бизнесу не причастен.

    Прозвучали уже знакомые цифры и географические названия: 10 млн долларов из Китая, Румынии и Украины, переведенных в 20 подставных семейных фирм за лоббистские услуги.

    Отдельно подчеркивается, что фигурирующий в переписке сына «VP» и «большой парень» – это вице-президент США (на тот момент) Джо Байден. Видимо, оставались те, кто сомневался.   

    В целом – ничего свежего, кроме, может быть, слова «Румыния». Нет, кроме шуток: Румыния – это правда что-то новенькое и придает происходящему дополнительного абсурда. Потому что главные обстоятельства дела давно и хорошо известны каждому, кого могли заинтересовать. Любой американец, россиянин, полинезиец мог ознакомиться с ними просто в силу того, что сын президента США – наркоман, который забыл свой ноутбук в сервисной службе.

    К таким «специальным показаниям» от «секретных информаторов» обычно применяют идиому «секрет Полишинеля», потому что ничто тут давно не секрет. Группа мажоров – непутевых сыновей членов Демократической партии торговала влиянием родителей и делилась с ними прибылью. А Байден-старший получал свой откат в 10% за вполне деятельное и полезное для этой ОПГ участие. Например, убрал с дороги украинского генпрокурора Виктора Шокина, когда тот заинтересовался делами Хантера.

    Шокин готов был рассказать об этом Конгрессу США в любое удобное для него время, но бывшему генпрокурору Украины, бывает же такое, так и не дали визы.

    Вроде бы это все расследовалось, а вроде и не расследовалось, потому что годы спустя Хантеру предъявили какую-то мелочь. Теперь все вращается вокруг правительственных агентов, которые пытались расследовать все по сути, но им мешали, как мешали и распространять информацию об этом по социальным сетям. Эту схему прояснил лично Илон Маск.    

    Причем происходило все это (то есть замыливание дела и препятствование следствию) задолго до того, как Байден стал президентом. Это было при президенте Трампе и назначенном им директоре ФБР Кристофере Рэе, который до сих пор остается директором и еще недавно бодался с Конгрессом, пряча от него документы по делу президентского сынка.

    И вот теперь потихоньку начинают обсуждать возможность парламентского процесса, в рамках которого опять пережуют известную уже пять лет информацию, хотя никакие новые документы и свидетели, как показывает практика, картины дополнительно не проясняют – она и так ясна, как божий день.

    Это превращается в настоящую комедию абсурда, которую можно ломать еще долго, хотя финал давно понятен. Развилка там неказистая.

    Если Палата представителей после очередных многомесячных мытарств проголосует за импичмент папаше Байдену, его не утвердит Сенат. Большинство у демократов там хрупкое, по данному вопросу не работающее (например, демократ из Западной Виргинии Джо Мэнчин Байдена ненавидит), но для отрешения президента от должности нужно набрать две трети голосов. Столько республиканцы нипочем не наберут.

    То есть для Байдена все закончится, как закончилось для Дональда Трампа, а до него для прелюбодея Билла Клинтона, а до того для Эндрю Джонсона в середине XIX века: примерно ничем.  Правда, есть еще и кейс Ричарда Никсона, который, не дожидаясь голосования в Сенате, подал в отставку сам, после чего был помилован своим вице-президентом и новым президентом Джеральдом Фордом за все прегрешения. Байдена, если нужно будет, помилует нынешняя вице-президентка Харрис, но это потребуется только в том случае, если Байден больше не сможет изображать из себя главу государства по причинам медицинского характера.

    Песок из него сыпется явно быстрее, чем рассчитывали оптимисты из президентского окружения. Так что в самом худшем для Байдена случае никсоновский сценарий для него тоже возможен, потому что труп спасать бессмысленно. А вообще-то обвинения, предъявленные Никсону, – это детская шалость в сравнении с тем, что предъявляют Байденам. Но Никсон попал в замес между ФБР и ЦРУ, а Байденов и те и эти прикрывают – в этом определяющая разница.

    Все новости вокруг Хантера Байдена и «большого парня» – это уже не новости, а цирк со слонами (то есть с республиканцами), где артисты упорно изображают расследования, слушания, прения, в общем, какую-то систему правосудия, которой в цирке не может быть по определению. Значительная часть прогнившей системы ничего не хочет замечать, отбиваясь от критиков железным аргументом – «ты что, хочешь, чтоб президентом опять стал Трамп?!»

    И единственное, что непонятно про президента вроде как первой державы мира, который находится в центре своего скандала: а до конца ли он осознает, что вообще происходит? Возможно, его дежурная фраза «я горжусь своим сыном» – не упорство дона ирландской мафии, а неспособность старческого мозга выйти за пределы семейных воспоминаний о временах, когда Хантер Байден еще не покупал наркотики и проституток на деньги украинских лоббистов. 

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