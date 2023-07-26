Дело о коррупции Байденов превратилось в цирк

Заслушав показания агентов, которым разные влиятельные силы мешали заниматься расследованием по делу Хантера и Джо Байденов, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за начало процедуры импичмента против главы государства. Что реально грозит 80-летнему президенту?

Ровно через полгода после драматичного вступления в должность спикера Палаты представителей и третьего человека во властной иерархии США Кевина Маккарти посетила свежая мысль:

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать, – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию».

Иными словами, спикер хочет начать расследование действий Джо Байдена, по итогам которого глава государства может быть отрешен от должности. А иначе, мол, нет возможности установить, брал он взятки или нет.

Звучит на самом деле смешно, а для Америки унизительно. В США, где формально существуют десятки страхующих друг друга институтов и сыскных служб, устанавливать обстоятельства довольно прозрачного дела должен парламент, а больше некому.

Причем использовать для этого предполагается крайнюю меру, радикальный способ, последний довод – импичмент. После эпохи Дональда Трампа, за импичмент которому Палата представителей проголосовала дважды, могло показаться, что это в США заурядный способ политической борьбы – был бы президент, будет и импичмент.

Но до Трампа в американской истории такое было только трижды. К крайней мере Палата представителей обычно старается не прибегать, а тут – бац, безвыходное положение. И что самое удивительное, спикер Маккарти, пожалуй, не приукрашивает.

Журналисты вытащили из него эту угрозу вскоре после того, как в Конгрессе заслушали показания двух информаторов, которые прежде занимались делом президентского сына Хантера Байдена и связанных с ним налоговых нарушений. Из их показаний следует, что Байден-старший участвовал в махинациях отпрыска, хотя пресс-служба Белого дома продолжает утверждать, что он никак к этому бизнесу не причастен.

Прозвучали уже знакомые цифры и географические названия: 10 млн долларов из Китая, Румынии и Украины, переведенных в 20 подставных семейных фирм за лоббистские услуги.

Отдельно подчеркивается, что фигурирующий в переписке сына «VP» и «большой парень» – это вице-президент США (на тот момент) Джо Байден. Видимо, оставались те, кто сомневался.

В целом – ничего свежего, кроме, может быть, слова «Румыния». Нет, кроме шуток: Румыния – это правда что-то новенькое и придает происходящему дополнительного абсурда. Потому что главные обстоятельства дела давно и хорошо известны каждому, кого могли заинтересовать. Любой американец, россиянин, полинезиец мог ознакомиться с ними просто в силу того, что сын президента США – наркоман, который забыл свой ноутбук в сервисной службе.

К таким «специальным показаниям» от «секретных информаторов» обычно применяют идиому «секрет Полишинеля», потому что ничто тут давно не секрет. Группа мажоров – непутевых сыновей членов Демократической партии торговала влиянием родителей и делилась с ними прибылью. А Байден-старший получал свой откат в 10% за вполне деятельное и полезное для этой ОПГ участие. Например, убрал с дороги украинского генпрокурора Виктора Шокина, когда тот заинтересовался делами Хантера.

Шокин готов был рассказать об этом Конгрессу США в любое удобное для него время, но бывшему генпрокурору Украины, бывает же такое, так и не дали визы.

Вроде бы это все расследовалось, а вроде и не расследовалось, потому что годы спустя Хантеру предъявили какую-то мелочь. Теперь все вращается вокруг правительственных агентов, которые пытались расследовать все по сути, но им мешали, как мешали и распространять информацию об этом по социальным сетям. Эту схему прояснил лично Илон Маск.

Причем происходило все это (то есть замыливание дела и препятствование следствию) задолго до того, как Байден стал президентом. Это было при президенте Трампе и назначенном им директоре ФБР Кристофере Рэе, который до сих пор остается директором и еще недавно бодался с Конгрессом, пряча от него документы по делу президентского сынка.

И вот теперь потихоньку начинают обсуждать возможность парламентского процесса, в рамках которого опять пережуют известную уже пять лет информацию, хотя никакие новые документы и свидетели, как показывает практика, картины дополнительно не проясняют – она и так ясна, как божий день.

Это превращается в настоящую комедию абсурда, которую можно ломать еще долго, хотя финал давно понятен. Развилка там неказистая.

Если Палата представителей после очередных многомесячных мытарств проголосует за импичмент папаше Байдену, его не утвердит Сенат. Большинство у демократов там хрупкое, по данному вопросу не работающее (например, демократ из Западной Виргинии Джо Мэнчин Байдена ненавидит), но для отрешения президента от должности нужно набрать две трети голосов. Столько республиканцы нипочем не наберут.

То есть для Байдена все закончится, как закончилось для Дональда Трампа, а до него для прелюбодея Билла Клинтона, а до того для Эндрю Джонсона в середине XIX века: примерно ничем. Правда, есть еще и кейс Ричарда Никсона, который, не дожидаясь голосования в Сенате, подал в отставку сам, после чего был помилован своим вице-президентом и новым президентом Джеральдом Фордом за все прегрешения. Байдена, если нужно будет, помилует нынешняя вице-президентка Харрис, но это потребуется только в том случае, если Байден больше не сможет изображать из себя главу государства по причинам медицинского характера.

Песок из него сыпется явно быстрее, чем рассчитывали оптимисты из президентского окружения. Так что в самом худшем для Байдена случае никсоновский сценарий для него тоже возможен, потому что труп спасать бессмысленно. А вообще-то обвинения, предъявленные Никсону, – это детская шалость в сравнении с тем, что предъявляют Байденам. Но Никсон попал в замес между ФБР и ЦРУ, а Байденов и те и эти прикрывают – в этом определяющая разница.

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Все новости вокруг Хантера Байдена и «большого парня» – это уже не новости, а цирк со слонами (то есть с республиканцами), где артисты упорно изображают расследования, слушания, прения, в общем, какую-то систему правосудия, которой в цирке не может быть по определению. Значительная часть прогнившей системы ничего не хочет замечать, отбиваясь от критиков железным аргументом – «ты что, хочешь, чтоб президентом опять стал Трамп?!»

И единственное, что непонятно про президента вроде как первой державы мира, который находится в центре своего скандала: а до конца ли он осознает, что вообще происходит? Возможно, его дежурная фраза «я горжусь своим сыном» – не упорство дона ирландской мафии, а неспособность старческого мозга выйти за пределы семейных воспоминаний о временах, когда Хантер Байден еще не покупал наркотики и проституток на деньги украинских лоббистов.

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