США послали Зеленскому черную метку через генпрокурора

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19 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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Жара и морозы в Европе помогут Газпрому заработать больше Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС
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Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

Ответ России на теракт на Крымском мосту будет комплексным Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Турция и войска России сорвут расчеты Зеленского на новую зерновую сделку

Украинское зерно теперь застрянет на Украине REUTERS/Nina Liashonok
Украина отчаянно пытается сохранить зерновую сделку, приносившую ей миллиарды долларов: Зеленский утверждает, что это можно сделать и без участия России. На кого именно рассчитывает в этом случае киевский режим, почему у него в итоге ничего не получится – и какое отношение к этому имеют последние удары российских войск по портовой инфраструктуре Одессы? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

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Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    США послали Зеленскому черную метку через генпрокурора

    Через бывшего генпрокурора Луценко США напоминают Зеленскому, что на нем свет клином не сошелся
    		  
    19 июля 2023, 18:05
    Фото: Sergii Kharchenko,President
    Of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    На Западе и на Украине идет поиск виноватых в том, что так называемое контрнаступление ВСУ захлебнулось. Владимир Зеленский пытается отвести удар от себя, чем сильно осложнил свои отношения с Джо Байденом. И ему послали предупреждение через американские СМИ и бывшего генпрокурора Юрия Луценко: президентом Украины может стать и более покладистый человек.

    «Президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти… допустил ряд системных ошибок по многим направлениям… развалил систему госуправления… экономика и государственная власть находились в критическом состоянии».

    Таким образом бывший генеральный прокурор и глава МВД Украины Юрий Луценко объяснил тот исторический поворот, который начался для его страны 24 февраля 2022 года.

    Тут и спорить особо не с чем, и удивляться как будто нечему. Луценко близок к бывшему президенту Петру Порошенко, которого Зеленский оттеснил от власти и припугнул уголовным делом. Посадить Порошенко, однако, не получилось. Очень возможно, что за него заступились западные покровители, и теперь он формально возглавляет легальную (то есть прозападную) оппозицию Зеленскому, а для оппозиции естественно критиковать действующую власть.

    Правда, в последнее время его «Европейская солидарность» стала покусывать Верховного главнокомандующего значительно сильнее, чем полтора года назад. Как будто решила воспользоваться «окном возможностей», которое образовалось из-за провала контрнаступления ВСУ, и напомнить патронам, что на одном Зеленском свет клином не сошелся – есть и другие претенденты на «порулить».

    Тем не менее заявление Луценко примечательно как минимум по двум причинам.

    Во-первых, это выход за буйки. Команда Порошенко в чем только не обвиняла Зеленского, но не в начале СВО. Ее начало категорично трактовалось как «подлая российская агрессия». Вопрос не ставился так, что президент Украины мог всего этого избежать и отвести от страны катастрофу, если бы был поумнее и порасторопнее. Теперь выходит, что мог.  

    Во-вторых, чрезвычайно примечательна личность того, кто за буйки выплыл.

    Юрий Луценко – настоящий ветеран украинской политики: топ-менеджер трех майданов (был еще один, проигравший – бессрочная акция «Украина без Кучмы»), советник трех президентов (Ющенко, Турчинова и Порошенко), дважды глава МВД и единожды генпрокурор, осужденный за коррупцию, сидевший, помилованный, оправданный и прошедший через фронт. В общем, человек с насыщенной жизнью.

    За эту жизнь у него были сотни (если не тысячи) упоминаний в газете ВЗГЛЯД. И сомнительно, что хоть одно из них в положительном ключе. Луценко – старый враг России, называвший Донбасс и его жителей «раковой опухолью». А сейчас он, строго говоря, никто – растерявший прежнее влияние отставник, комиссованный из ВСУ по состоянию здоровья.

    Но есть нюанс. Он в том, что бывших агентов ЦРУ не бывает.

    Луценко, может, и не агент конкретно ЦРУ, но точно агент США в целом, имеющий особые отношения с президентом Джо Байденом.

    До Луценко генпрокурором Украины чуть больше года служил старый приятель Порошенко Виктор Шокин. Его главной задачей были репрессии против деятелей периода Януковича, чем он более-менее успешно и занимался, но совершил ошибку – начал расследование деятельности энергетической компании Burisma Holdings, которая предусмотрительно прикупила для своего совета директоров очень полезного лоббиста – Хантера Байдена, сына тогда еще вице-президента США.

    «Большой парень» (так отец фигурировал в переписке сына) не подвел: потребовал от Порошенко уволить Шокина и назначить Луценко, угрожая в противном случае заморозить транш на миллиард долларов. Джо Байден признался в этом сам – публично и в хвастливом тоне, но тогда о деятельности его сына и о личной заинтересованности вице-президента в отстранении Шокина еще не было известно.

    Чтобы принять ультиматум, украинской власти пришлось оперативно сочинить закон, по которому генеральному прокурору больше не нужно иметь юридического образования, ведь у Луценко его не было и нет. Сразу после этого креатуру США утвердили в должности, а вице-президент Байден отслюнявил Украине миллиард из казенных средств. В СМИ это подавалось как «значительный шаг в деле борьбы с коррупцией».

    Теперь в опасной близости от семейства Байденов рыщут уже американские прокуроры. В связи с этим можно было бы сказать, что Луценко как свидетель чрезвычайно опасен для президента США, тем более с учетом предвыборной кампании в Америке. Но сказать так нельзя: Луценко скорее в УПЦ Московского патриархата перейдет, чем ущемит в чем-то своего американского покровителя.

    Благосклонность США для украинских политиков – ключевой ресурс. За этот ресурс, как за место холопа в богатом доме, идет ожесточенная борьба с подножками как врагам, так и друзьям. Поэтому Луценко точно не хочет быть опасным для Байдена. Он хочет быть для него полезным. Что сейчас и делает.

    Судя по всему, атака со стороны бывшего генпрокурора и нетипично критичные в отношении Зеленского публикации в западных СМИ, которых за неделю набралось на целую книгу, – звенья одной цепи.

    После саммита НАТО в Вильнюсе между президентами США и Украины как будто пробежала черная кошка. Зеленский был резко недоволен тем, что Украину не пригласили в альянс, и сделал нормой перекладывание ответственности за провалы ВСУ на западных функционеров.         

    Зеленского легко понять, ведь западные партнеры его кинули. Военный конфликт между Москвой и Киевом мог завершиться еще в апреле 2022 года, когда по итогам переговоров было парафировано соглашение о нейтральном статусе Украины и параметрах ее армии. Но западные лидеры, а прежде всего Джо Байден и экс-премьер Британии Борис Джонсон, убедили Зеленского ни на какие компромиссы не идти и «наказать Россию», а взамен посулили членство в НАТО и «границы 1991 года», то есть возвращение Крыма.

    Теперь, когда контрнаступление – главная ставка Киева и Запада в этом конфликте – захлебывается, начался поиск виноватых. И для Зеленского пришло время познакомиться с мыслью, что в его нынешнем кругу общения США виноватыми быть не могут, а президент США может быть виноватым только в самом крайнем случае и только для внутренней аудитории.

    Обвинять ВСУ было бы странно, потому что они и Украина в целом – лишь инструмент для борьбы с Россией. Это как обвинять молоток или ножовку в том, что они не могут выполнить непосильную для них задачу – нанести непоправимый ущерб ядерной державе.

    Поэтому главный кандидат на роль виноватого, с которого могут спросить и Запад, и собственный народ, – это сам Зеленский. А бывший генпрокурор Луценко и погрузившиеся в скепсис военные эксперты из американских СМИ – это те, кто передал ему американскую «черную метку» с посланием «тише будь, не то сольем».

    Увы, это не означает, что конец конфликта близок. Запад будет лупить украинским молотком по России до тех пор, пока он не развалится у него в руках. Но президентом страны-молотка необязательно должен быть Зеленский. Он, наоборот, неудобный для этого человек – эгоцентричен, неблагодарен и, как сказал тот же Луценко, «не подготовлен власти», а потому – будет наказан.

    Но лучше, если это сделаем мы, а не они.

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