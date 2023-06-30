Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?

Майкл Пенс приехал в Киев не как бывший вице-президент США, хотя из-за этого обстоятельства они с Зеленским знакомы лично, и не как кандидат в президенты, благо президентом ему не стать. Он посланник «ястребиного» крыла Республиканской партии, в том числе и к нам, россиянам, чтобы не забывали, что противостоим Соединенным Штатам как державе, а не только правящей там сейчас Демократической партии.

Риторика Дональда Трампа – фаворита республиканцев – могла бы и убаюкать: три месяца назад он даже заявил, что «позволил бы» России присоединить территории Украины с русскоязычным населением. Его главный конкурент на праймериз, губернатор Флориды Рон Десантис, на тему конфликта по большей части отмалчивается, но однозначно дает понять, что «сжигание средств налогоплательщиков» в нем не поддерживает и к дальнейшей помощи Киеву настроен скептически.

Не таков Майк Пенс. Он убежден – нужно продолжать, более того, ускорить поставки американского оружия в ВСУ. И у него есть готовый ответ на вопрос «зачем?», который задают не идеологизированные и глобально-ориентированные сторонники демократов, а прижимистые и более эгоистичные республиканцы.

«Если Россия победит Украину, пройдет немного времени, прежде чем Российская армия перейдет границу наших союзников по НАТО. Тогда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться в Польшу, Латвию, Литву или Эстонию»,

– заявил он телеканалу NBC News в середине июня.

При этом отправлять американских солдат на украинский фронт Пенс не готов ни при каких обстоятельствах. Собственно, чтобы они сидели дома, и нужно накачивать Украину оружием. Такая у него логика.

Эту логику он подобрал с пола где-то в Варшаве или Таллине. Там активно насаживается пропагандистский конструкт о том, что ВС РФ на Украине не остановятся и пойдут дальше в Европу, как в 1940-х годах, чтобы восстановить СССР. Со временем этот миф подхватила часть элит Западной Европы, где антироссийских фобий поменьше, а вот теперь и США.

Возможно, МИД России стоило бы обращать на этот конструкт больше внимания. При своей заведомой завиральности он показал живучесть: наши бывшие партнеры реально убеждают себя и других в том, что мы готовимся пойти на Польшу и начать горячую войну с НАТО.

Переубеждать конкретно Пенса в данном случае бессмысленно. Во-первых, не такая уж он важная птица. Во-вторых, в его случае мы имеем дело не с дипломатией и даже не с внешней политикой, а с избирательными технологиями, рассчитанными на внутреннюю аудиторию.

Пенс – политик не шибко влиятельный, провинциальный (Индиана, где он губернаторствовал, один из штатов – символов сельской глуши), но опытный и в каком-то смысле «народный». Свою аудиторию он знает. Это богомольные округа так называемого христианского пояса на юге США и тихие небогатые местечки его родного Среднего Запада. Именно там, а также в Техасе рожают большинство солдат для Пентагона. Мальчики из небогатых, верующих республиканских семей записываются в армию в первую очередь. Поэтому таким семьям скормить миф о необходимости остановить русские танки «на дальних подступах» проще всего.

Другое дело, зачем Пенс вообще все это делает, ведь быт консервативных общин, где все по воскресеньям встречаются в церкви, его всегда интересовал гораздо больше, чем внешняя политика и тем более Украина, которую его среднестатистический избиратель на карте не найдет. Вероятно, он блокировался с «неоконами» – наиболее «ястребиным» крылом республиканцев, которые были на коне во времена Джорджа Буша-младшего и с тех пор полностью обанкротились как политики (благодаря все тому же Бушу-младшему и иракской авантюре), но не как кошельки.

Возможно, они дали ему денег на избирательную кампанию, отправили ему опытных политтехнологов, а к Зеленскому попросили съездить в качестве ответной любезности. Эти люди со своим поражением по-прежнему не смирились и мечтают отобрать назад партию у таких, как Трамп и Десантис, а Пенс для них – наиболее близкий кандидат.

«Золотому» мальчику-мажору из Лиги плюща Бушу-младшему в свое время тоже пришлось очаровывать «глубинного избирателя» условной Индианы, ради чего он старался казаться глупее, чем был на самом деле.

С учетом, что «неоконы» и «трамписты» – заклятые враги, а не просто расходятся во взглядах на внешнюю политику, союз с вице-президентом Трампа Пенсом может показаться противоестественным. Сейчас эти двое друг друга терпеть не могут, но поссорились они после штурма Капитолия – в последние дни президентства Трампа, а до того как-то находили общий язык.

Тут дело в том, что их альянс, как и нынешний союз Пенса с «неоконами», – тоже в первую очередь политтехнология и только потом все остальное. У республиканских кандидатов в президенты и вице-президенты в 2016 году было мало общего, и Пенс понадобился команде Трампа именно для того, чтоб успокоить тех самых избирателей из «библейского пояса» и Среднего Запада.

Нью-йоркский миллиардер-кутила с кучей любовниц, который разрывается между показами мод и «капустниками» в Голливуде, – это не то, что близко традиционалистскому богомольному электорату из глухомани, который голосует за таких, как Пенс. Его «брак» с Трампом был типичным «браком по расчету», направленным на то, чтоб снять опасения консерваторов насчет эксцентричного Трампа и продемонстрировать единство в партии.

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Сейчас о единстве и речи быть не может. Самые разные силы республиканские считают, что от Трампа можно избавиться и что его пока еще высокие рейтинги потом упадут, чему поспособствует ворох уголовных дел . Если они правы, то в финал президентской гонки, скорее всего, выйдет Десантис, которого поддерживают Илон Маск и предположительно Руперт Мердок

У Пенса с его рейтингом в 6–7% шансов нет. Не исключено, что он рассчитывает предложить себя лидеру в качестве «вице» и все-таки вернуться в Белый дом, но это тоже вряд ли: для Десантиса он обуза, а для Трампа предатель. Бывший вице-президент Соединенных Штатов и губернатор Индианщины в обоих своих амплуа политик ушедшей эпохи – и как неоконовский «ястреб», и как седовласый богомолец. Когда-то такие могли говорить от имени большей части Америки, но теперь это персонажи третьего плана, гастролирующие в Киеве за мелкий прайс.

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