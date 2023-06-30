Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...

Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 года, и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос: да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

    Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине
    		  
    30 июня 2023, 22:11
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?

    Майкл Пенс приехал в Киев не как бывший вице-президент США, хотя из-за этого обстоятельства они с Зеленским знакомы лично, и не как кандидат в президенты, благо президентом ему не стать. Он посланник «ястребиного» крыла Республиканской партии, в том числе и к нам, россиянам, чтобы не забывали, что противостоим Соединенным Штатам как державе, а не только правящей там сейчас Демократической партии.

    Риторика Дональда Трампа – фаворита республиканцев – могла бы и убаюкать: три месяца назад он даже заявил, что «позволил бы» России присоединить территории Украины с русскоязычным населением. Его главный конкурент на праймериз, губернатор Флориды Рон Десантис, на тему конфликта по большей части отмалчивается, но однозначно дает понять, что «сжигание средств налогоплательщиков» в нем не поддерживает и к дальнейшей помощи Киеву настроен скептически.

    Не таков Майк Пенс. Он убежден – нужно продолжать, более того, ускорить поставки американского оружия в ВСУ. И у него есть готовый ответ на вопрос «зачем?», который задают не идеологизированные и глобально-ориентированные сторонники демократов, а прижимистые и более эгоистичные республиканцы.

    «Если Россия победит Украину, пройдет немного времени, прежде чем Российская армия перейдет границу наших союзников по НАТО. Тогда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться в Польшу, Латвию, Литву или Эстонию»,

     – заявил он телеканалу NBC News в середине июня.

    При этом отправлять американских солдат на украинский фронт Пенс не готов ни при каких обстоятельствах. Собственно, чтобы они сидели дома, и нужно накачивать Украину оружием. Такая у него логика.

    Эту логику он подобрал с пола где-то в Варшаве или Таллине. Там активно насаживается пропагандистский конструкт о том, что ВС РФ на Украине не остановятся и пойдут дальше в Европу, как в 1940-х годах, чтобы восстановить СССР. Со временем этот миф подхватила часть элит Западной Европы, где антироссийских фобий поменьше, а вот теперь и США.

    Возможно, МИД России стоило бы обращать на этот конструкт больше внимания. При своей заведомой завиральности он показал живучесть: наши бывшие партнеры реально убеждают себя и других в том, что мы готовимся пойти на Польшу и начать горячую войну с НАТО.

    Переубеждать конкретно Пенса в данном случае бессмысленно. Во-первых, не такая уж он важная птица. Во-вторых, в его случае мы имеем дело не с дипломатией и даже не с внешней политикой, а с избирательными технологиями, рассчитанными на внутреннюю аудиторию.

    Пенс – политик не шибко влиятельный, провинциальный (Индиана, где он губернаторствовал, один из штатов – символов сельской глуши), но опытный и в каком-то смысле «народный». Свою аудиторию он знает. Это богомольные округа так называемого христианского пояса на юге США и тихие небогатые местечки его родного Среднего Запада. Именно там, а также в Техасе рожают большинство солдат для Пентагона. Мальчики из небогатых, верующих республиканских семей записываются в армию в первую очередь. Поэтому таким семьям скормить миф о необходимости остановить русские танки «на дальних подступах» проще всего.

    Другое дело, зачем Пенс вообще все это делает, ведь быт консервативных общин, где все по воскресеньям встречаются в церкви, его всегда интересовал гораздо больше, чем внешняя политика и тем более Украина, которую его среднестатистический избиратель на карте не найдет. Вероятно, он блокировался с «неоконами» – наиболее «ястребиным» крылом республиканцев, которые были на коне во времена Джорджа Буша-младшего и с тех пор полностью обанкротились как политики (благодаря все тому же Бушу-младшему и иракской авантюре), но не как кошельки.

    Возможно, они дали ему денег на избирательную кампанию, отправили ему опытных политтехнологов, а к Зеленскому попросили съездить в качестве ответной любезности. Эти люди со своим поражением по-прежнему не смирились и мечтают отобрать назад партию у таких, как Трамп и Десантис, а Пенс для них – наиболее близкий кандидат.

    «Золотому» мальчику-мажору из Лиги плюща Бушу-младшему в свое время тоже пришлось очаровывать «глубинного избирателя» условной Индианы, ради чего он старался казаться глупее, чем был на самом деле.

    С учетом, что «неоконы» и «трамписты» – заклятые враги, а не просто расходятся во взглядах на внешнюю политику, союз с вице-президентом Трампа Пенсом может показаться противоестественным. Сейчас эти двое друг друга терпеть не могут, но поссорились они после штурма Капитолия – в последние дни президентства Трампа, а до того как-то находили общий язык.

    Тут дело в том, что их альянс, как и нынешний союз Пенса с «неоконами», – тоже в первую очередь политтехнология и только потом все остальное. У республиканских кандидатов в президенты и вице-президенты в 2016 году было мало общего, и Пенс понадобился команде Трампа именно для того, чтоб успокоить тех самых избирателей из «библейского пояса» и Среднего Запада.

    Нью-йоркский миллиардер-кутила с кучей любовниц, который разрывается между показами мод и «капустниками» в Голливуде, – это не то, что близко традиционалистскому богомольному электорату из глухомани, который голосует за таких, как Пенс. Его «брак» с Трампом был типичным «браком по расчету», направленным на то, чтоб снять опасения консерваторов насчет эксцентричного Трампа и продемонстрировать единство в партии.

    Сейчас о единстве и речи быть не может. Самые разные силы республиканские считают, что от Трампа можно избавиться и что его пока еще высокие рейтинги потом упадут, чему поспособствует ворох уголовных дел. Если они правы, то в финал президентской гонки, скорее всего, выйдет Десантис, которого поддерживают Илон Маск и предположительно Руперт Мердок.

    У Пенса с его рейтингом в 6–7% шансов нет. Не исключено, что он рассчитывает предложить себя лидеру в качестве «вице» и все-таки вернуться в Белый дом, но это тоже вряд ли: для Десантиса он обуза, а для Трампа предатель. Бывший вице-президент Соединенных Штатов и губернатор Индианщины в обоих своих амплуа политик ушедшей эпохи – и как неоконовский «ястреб», и как седовласый богомолец. Когда-то такие могли говорить от имени большей части Америки, но теперь это персонажи третьего плана, гастролирующие в Киеве за мелкий прайс.

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