В США размечтались расширить НАТО на четыре континента

Бывший советник Трампа Джон Болтон неожиданно предложил расширить НАТО на Австралию, Израиль и Японию, а также включить режим жесткой экономии ради увеличения оборонного бюджета. По сути речь идет о подготовке Вашингтона к большой войне, но переход от сверхдержавного хамства к сплочению союзников для США вряд ли возможен.

Джон Болтон не просто русофоб с моржовыми усами - таких в американской элите много, с усами и без усов. Он важный идеолог «ястребов» Республиканской партии, живущих по принципу «Америка - всё, остальные ничто». Поэтому его мнение о том, что в НАТО нужно принять Австралию, Израиль и Японию - не просто фантазии странноватого пенсионера. Это некий сдвиг в мозгах, возможно, в самых агрессивных мозгах Америки.

Столь же агрессивные люди под брендом неоконов правили США в 2001-2009 годах, то есть в период президентства их электорального лидера - Джорджа- Буша-младшего с Афганистаном, Ираком и другими проектами в области глобального доминирования Америки. Болтон уже тогда был видным идеологом крайне правых, но все же локальным. Только при Буше он достиг всемирной славы, став постпредом США в ООН.

Слава это была сугубо скандальная. Болтон - злодей с «горем от ума», но не Молчалин, а Скалозуб, как если бы Скалозуб был умным. Он любит рубить с плеча, иногда чересчур честен. Заявил, например, что США плевать хотели на мнение ООН, если это мнение им невыгодно, и вообще - не американское это дело состоять в ООН и как-то себя ограничивать. Этим себя и прославил.

Более влиятельным идеологом неоконов в те годы был президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Притчей во языцех стала т.н. «доктрина Вулфовица» - идеологического рода документ, из которого после публикации пришлось вычищать целые куски - звучало слишком радикально даже для администрации Буша.

Если вкратце, Америка - монолит, абсолют, единственная сверхдержава и должна вести борьбу любыми мерами для сохранения статуса единственной. «Любые» в данном случае означает - не взирая на нормы международного права и общемировые институты. При этом каждый союзник США - всего лишь попутчик, Вашингтон не должен сковывать себя лишними обязательствами, даже НАТО - это своего рода атавизм, «сами справимся».

Когда-то это было мейнстримом Республиканской партии. Но неоконы - Буш, Чейни, Вулфовиц, Болтон и прочие наломали столько дров, что после прихода к власти Барака Обамы перешли в статус отщепенцев. Какое-то время они еще действовали как радикальные оппоненты трампизма, но в прошлом году были окончательно разгромлены. Но Болтон - особый случай.

Он всегда был немного сам по себе, в рамки «неоконов» не списывался, где надо - непреклонен, но иногда и гибок, умел подвергать сомнению собственный курс. Поэтому полтора года проработал в администрации вроде как идеологического врага - изоляциониста Дональда Трампа. На чем-то они все-таки сошлись, не исключено, что как раз на неприязни к ООН, НАТО и неблагодарным союзникам, на которых уходит слишком много американских денег.

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Как бы там ни было, этот союз ужа с ужом был обречен и, возможно, стал тойошибкой Трампа, которая стоила ему переизбрания. Сейчас они с Болтоном - враги, но оба на слуху, причем предложения Болтона в жанре «сделать Америку снова великой» гораздо интереснее. Кажется, он что-то такое переосознал и предлагает своей сверхдержаве ради сохранения сверхдержавности поменять тактику.

Одному Вашингтону уже не сдюжить - нужно опираться на союзников. Союзников необходимо сплотить вокруг себя, а не держать в разных корзинах - региональных блоках, поскольку эта стратегия не доказала своей эффективности и размыла понятие «союзник США».

При этом союзников нужно подбирать богатых - тех, с которыми можно разделить финансовую ношу. И держать в уме то, что основной противник - это Китай, то есть НАТО 2.0 необходимо выстраивать вокруг идеи сдерживания Пекина.

Тайвань Болтон требует взять под американский «ядерный зонтик», предоставив гарантии безопасности, как для Техаса или Гавайских островов. Параллельно Североатлантический альянс предлагается расширить на Японию - третью экономику мира и злейшего врага КНР, а также на развитую Австралию - самого мощного из южных противников Поднебесной.

Что же касается Израиля (который на подобный проект вряд ли подпишется, но это уже другой разговор), в «инвайте» ему прослеживается антиарабская и антиисламская заточенность Болтона и его же установки времен первой холодной войны о еврейском государстве как плацдарме западной цивилизации на Ближнем Востоке.

В итоге «кулак американской мощи охватит четыре континента, частично «заблокировав» основных противников - РФ и КНР с востока и юга. При этом затраты альянса значительно увеличится и в целом, и в частностях - на уровне национальных бюджетов.

Раньше Болтон и «неоконы» считали, что управление миром потребует гораздо меньших затрат и хлопот - американской сверхдержаве, мол, хватит и мощи, и долларов. Теперь, получается, уже не хватит. Многополярный мир, существование которого Болтон не признавал по идеологическим соображениям, более не отрицается им. Теперь это данность, ликвидация которой потребует от Вашингтона сосредоточения сил и средств.

Такая платформа гораздо ближе к демократу Джо Байдену, чем к республиканцу Трампу, и лишний раз показывает, что «железный Болтон», когда очень надо, может быть гуттаперчевым.

Сейчас - очень надо, но он поздно спохватился, а

резкость перехода слишком бросается в глаза - от «сюда слушать, шавки» до «умрите за меня, братья».

Век безапеляционной, нахрапистой, эгоистичной политики Вашингтона закатился по объективным причинам, а не потому, что американцы признали свои прежние ошибки.

В свой естественный потолок уперлось не только НАТО, но и сама идея американского доминирования. Теперь ей только отступать. Отступать из Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии, а потом, если Европе повезет, то и из Европы. Это вместо того, чтобы расширяться на четыре континента, как хотелось бы Болтону.

Перефразируя Эдуарда Успенского, немолодой крокодил ищет себе друзей. Слишком мало своих зубов осталось.