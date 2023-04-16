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16 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Что означает выигрыш «Нафтогаза» в Гааге против России

«Нафтогаз» требует заплатить за Крым 5 млрд долларов Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Казалось бы, что тут думать: Россия никогда не платит по таким искам. Однако есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Подробности...
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Байден личным примером показал одряхление США

Вояж Байдена по ирландским землям стал трогательным и жутким одновременно TOLGA AKMEN/POOL/EPA/ТАСС
Визит президента США и этнического ирландца Джо Байдена в британскую Северную Ирландию и независимую Республику Ирландия оказался богат на стыдные «байденизмы». Это при том, что сам он, как любит повторять, «редкий непьющий ирландец», что для многих звучит оскорбительно. За четыре дня байденовской поездки оскорбленных стало значительно больше – вплоть до премьера Британии.  Подробности...
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Летчик ВКС России: «Сейчас украинский пилот — это смертник»

Су-34 — одна из главных «рабочих лошадок» спецоперации Валентин Капустин/РИА Новости
«Сбивать такую бомбу украинским войскам нечем, а эффективность ее применения высочайшая». Летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о новых видах боеприпасов, используемых российской боевой авиацией, о премировании летного состава за поражение целей противника и о том, как удалось выбить лучших украинских пилотов.  Подробности...
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В США размечтались расширить НАТО на четыре континента

Джон Болтон наконец-то осознал, что в одиночку США миром управлять не смогут AP/TASS
Бывший советник Трампа Джон Болтон неожиданно предложил расширить НАТО на Австралию, Израиль и Японию, а также включить режим жесткой экономии ради увеличения оборонного бюджета. По сути речь идет о подготовке Вашингтона к большой войне, но переход от сверхдержавного хамства к сплочению союзников для США вряд ли возможен. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
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Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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    В США размечтались расширить НАТО на четыре континента

    Джон Болтон наконец-то осознал, что в одиночку США миром управлять не смогут
    		  
    16 апреля 2023, 10:08
    Фото: AP/TASS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Бывший советник Трампа Джон Болтон неожиданно предложил расширить НАТО на Австралию, Израиль и Японию, а также включить режим жесткой экономии ради увеличения оборонного бюджета. По сути речь идет о подготовке Вашингтона к большой войне, но переход от сверхдержавного хамства к сплочению союзников для США вряд ли возможен.

    Джон Болтон не просто русофоб с моржовыми усами - таких в американской элите много, с усами и без усов. Он важный идеолог «ястребов» Республиканской партии, живущих по принципу «Америка - всё, остальные ничто». Поэтому его мнение о том, что в НАТО нужно принять Австралию, Израиль и Японию - не просто фантазии странноватого пенсионера. Это некий сдвиг в мозгах, возможно, в самых агрессивных мозгах Америки.

    Столь же агрессивные люди под брендом неоконов правили США в 2001-2009 годах, то есть в период президентства их электорального лидера - Джорджа- Буша-младшего с Афганистаном, Ираком и другими проектами в области глобального доминирования Америки. Болтон уже тогда был видным идеологом крайне правых, но все же локальным. Только при Буше он достиг всемирной славы, став постпредом США в ООН.

    Слава это была сугубо скандальная. Болтон - злодей с «горем от ума», но не Молчалин, а Скалозуб, как если бы Скалозуб был умным. Он любит рубить с плеча, иногда чересчур честен. Заявил, например, что США плевать хотели на мнение ООН, если это мнение им невыгодно, и вообще - не американское это дело состоять в ООН и как-то себя ограничивать. Этим себя и прославил.

    Более влиятельным идеологом неоконов в те годы был президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Притчей во языцех стала т.н. «доктрина Вулфовица» - идеологического рода документ, из которого после публикации пришлось вычищать целые куски - звучало слишком радикально даже для администрации Буша.

    Если вкратце, Америка - монолит, абсолют, единственная сверхдержава и должна вести борьбу любыми мерами для сохранения статуса единственной. «Любые» в данном случае означает - не взирая на нормы международного права и общемировые институты. При этом каждый союзник США - всего лишь попутчик, Вашингтон не должен сковывать себя лишними обязательствами, даже НАТО - это своего рода атавизм, «сами справимся».

    Когда-то это было мейнстримом Республиканской партии. Но неоконы - Буш, Чейни, Вулфовиц, Болтон и прочие наломали столько дров, что после прихода к власти Барака Обамы перешли в статус отщепенцев. Какое-то время они еще действовали как радикальные оппоненты трампизма, но в прошлом году были окончательно разгромлены. Но Болтон - особый случай.

    Он всегда был немного сам по себе, в рамки «неоконов» не списывался, где надо - непреклонен, но иногда и гибок, умел подвергать сомнению собственный курс. Поэтому полтора года проработал в администрации вроде как идеологического врага - изоляциониста Дональда Трампа. На чем-то они все-таки сошлись, не исключено, что как раз на неприязни к ООН, НАТО и неблагодарным союзникам, на которых уходит слишком много американских денег. 

    Как бы там ни было, этот союз ужа с ужом был обречен и, возможно, стал тойошибкой Трампа, которая стоила ему переизбрания. Сейчас они с Болтоном - враги, но оба на слуху, причем предложения Болтона в жанре «сделать Америку снова великой» гораздо интереснее. Кажется, он что-то такое переосознал и предлагает своей сверхдержаве ради сохранения сверхдержавности поменять тактику

    Одному Вашингтону уже не сдюжить - нужно опираться на союзников. Союзников необходимо сплотить вокруг себя, а не держать в разных корзинах - региональных блоках, поскольку эта стратегия не доказала своей эффективности и размыла понятие «союзник США».

    При этом союзников нужно подбирать богатых - тех, с которыми можно разделить финансовую ношу. И держать в уме то, что основной противник - это Китай, то есть НАТО 2.0 необходимо выстраивать вокруг идеи сдерживания Пекина.

    Тайвань Болтон требует взять под американский «ядерный зонтик», предоставив гарантии безопасности, как для Техаса или Гавайских островов. Параллельно Североатлантический альянс предлагается расширить на Японию - третью экономику мира и злейшего врага КНР, а также на развитую Австралию - самого мощного из южных противников Поднебесной.  

    Что же касается Израиля (который на подобный проект вряд ли подпишется, но это уже другой разговор), в «инвайте» ему прослеживается антиарабская и антиисламская заточенность Болтона и его же установки времен первой холодной войны о еврейском государстве как плацдарме западной цивилизации на Ближнем Востоке.

    В итоге «кулак американской мощи охватит четыре континента, частично «заблокировав» основных противников - РФ и КНР с востока и юга. При этом затраты альянса значительно увеличится и в целом, и в частностях - на уровне национальных бюджетов.

    Раньше Болтон и «неоконы» считали, что управление миром потребует гораздо меньших затрат и хлопот - американской сверхдержаве, мол, хватит и мощи, и долларов. Теперь, получается, уже не хватит. Многополярный мир, существование которого Болтон не признавал по идеологическим соображениям, более не отрицается им. Теперь это данность, ликвидация которой потребует от Вашингтона сосредоточения сил и средств.

    Такая платформа гораздо ближе к демократу Джо Байдену, чем к республиканцу Трампу, и лишний раз показывает, что «железный Болтон», когда очень надо, может быть гуттаперчевым.

    Сейчас - очень надо, но он поздно спохватился, а

    резкость перехода слишком бросается в глаза - от «сюда слушать, шавки» до «умрите за меня, братья».

    Век безапеляционной, нахрапистой, эгоистичной политики Вашингтона закатился по объективным причинам, а не потому, что американцы признали свои прежние ошибки.

    В свой естественный потолок уперлось не только НАТО, но и сама идея американского доминирования. Теперь ей только отступать. Отступать из Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии, а потом, если Европе повезет, то и из Европы. Это вместо того, чтобы расширяться на четыре континента, как хотелось бы Болтону.

    Перефразируя Эдуарда Успенского, немолодой крокодил ищет себе друзей. Слишком мало своих зубов осталось.

     
     
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