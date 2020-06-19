Трамп заплатит за свою главную ошибку

Через неделю в США должны выйти мемуары Джона Болтона − бывшего советника Трампа по безопасности, фанатика, «ястреба» и русофоба. Как следует из уже опубликованных фрагментов, Трамп представляется в них некомпетентным и самовлюбленным дилетантом, совершающим ошибки, непростительные для школьника. Это станет его наказанием за главную ошибку в Белом доме.

Плох тот аналитик, кто вовремя не скажет: «Мы же предупреждали». Вот и теперь – мы же предупреждали!

Газета ВЗГЛЯД предупреждала, что назначение Джона Болтона советником по национальной безопасности (а это весьма высокий в американской иерархии пост) станет страшной ошибкой Трампа, возможно, главной из всех.

Все, что произошло после этого, было легко предсказуемо. И то, что Болтон уволится со скандалом (впрочем, он задержался в администрации на полтора года, что много по меркам Трампа). И то, что ему предложат огромный гонорар за мемуары. И то, что в этих мемуарах будет грязное белье Белого дома и множество заверений о том, что Трамп ведет нацию в пропасть. И то, что Вашингтон попробует воспрепятствовать публикации книги (министерство юстиции подало в суд, имея в виду, что откровения Болтона разглашают гостайну), и даже то, что у него ничего не получится, потому что презирающие Трампа СМИ разнесут самые горячие куски «на хвостах».

Ходили слухи, что у этой пары не задалось с самого начала: якобы Трампу не понравились фирменные моржовые усы советника, но насторожить должно было другое – интриганство, фанатизм и идеологическая принципиальность Болтона.

Что Трампу в нем импонировало, тоже более-менее понятно: профессионализм, опыт, выслуга. То, что советник презирал ограничения, накладываемые на Америку международным правом и международными организациями (будучи постпредом в ООН при Буше-младшем, Болтон прямо заявил, что нет никакой ООН, а есть только воля США и их национальные интересы). Однако то, что эти деятели войдут в клинч, изначально представлялось неизбежным.

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Дело не в конкретных разногласиях между ними, хотя стоит упомянуть и о них. Болтон выступал за войну в Афганистане до победного конца, а Трамп за вывод войск и за переговоры с талибами. Болтон отстаивал военное вторжение в Иран и Венесуэлу, а Трамп хотел ограничиться санкциями. Болтон считал, что Северную Корею нужно «дожимать», а Трамп спешил провести исторический саммит и лично встретиться с Ким Чен Ыном. Болтон остается принципиальным русофобом, а Трамп критиковал введенные против России ограничения (о чем стало известно благодаря все той же книге Болтона).

Экономическое давление, угрозы и в конце всего этого – «большая сделка»: так Трамп представляет себе внешнюю политику, возвращающую Америке «былое величие». При этом желательно экономить (бюджет Госдепа был серьезно урезан) и держать солдат поближе к дому (сокращение американского контингента на пространстве от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии и отказ от начала новых войн стали фирменным стилем 45-го президента США).

Не то – Болтон. Его инструментарий – военные интервенции, цветные революции, заваливание оружием тех, кто считается врагом врагов Америки.

И в этом он один из лучших. Трамп должен был осознавать неразрешимость противоречий между ним и новым советником, но все же решился впрячь в одну телегу ежа с ужом – и теперь будет за это расплачиваться.

Главное тут – это упомянутый выше фанатизм Болтона и специфика его управленческих методов. Он был широко известным интриганом, способным на подлог и вождение начальства за нос в том случае, если реальность противоречила его целям. В его картине мира он не предает сейчас администрацию от родной для него Республиканской партии, выливая грязь на действующего президента незадолго до выборов, а защищает свою родину от предателя, то есть Трампа, который отказывается нести демократию на американских штыках во все уголки мира.

Трамп уже назвал Болтона «обидчивым скучным дураком», госсекретарь Помпео – лжецом. Меж тем, по уже опубликованным фрагментам книги представляется, что Болтон в своей работе вполне правдив. По крайней мере, в некоторых неприятных для Трампа деталях.

Дело даже не в частностях. Например, по словам Болтона, Трамп настолько плохо знает географию и историю, что уточнял у своих помощников, является ли Финляндия частью России. В это легко поверить – при том, что подобные подробности Трампу на выборах навредят вряд ли: подавляющее большинство американцев не в ладах и с чужой географией, и с зарубежной историей, поэтому то, что не простили бы президенту России, пройдет незамеченным в Америке.

Дело в основном выводе, который сделал Болтон из своей службы в Белом доме: все усилия Трампа на международной арене подчинены идее переизбрания на второй срок. То есть он не готов жертвовать своим рейтингом ради принятия пусть непопулярных, но необходимых мер.

Другой вопрос – какие это меры. Болтон явно имеет в виду то, что Вашингтон должен был послать войска в Тегеран, Дамаск и Каракас, как сделал это в случае с Багдадом (бывший советник – один из главных архитекторов иракской авантюры). Но Трамп воздерживался и от многих других шагов, о которых заявлял в статусе кандидата на президентский пост.

Россия тут не исключение. Трамп вполне мог наладить отношения с Москвой, благо желал этого, но доверился своим советникам (тому же Болтону) в том, что это может подорвать его популярность на фоне «рашагейта». Как следствие, сейчас эти отношения находятся на низшей точке со времен раннего Рейгана и его «ковбойской» дипломатии.

Он мог принудить Украину к выполнению Минских соглашений и решить тем самым одну из самых болезненных проблем на европейском континенте. Он мог надолго отвести от Балкан угрозу новой войны, если бы не прислушивался к «ястребам» типа Болтона. Он мог довести до логического конца «разрядку» в отношениях с КНДР. Он многое мог и явно хотел, но его убедили, что это навредит его рейтингу.

Теперь по этому рейтингу на фоне коронакризиса и массовых протестов ударит книга Болтона. В ней подтверждается все то, за что президенту чуть было не вынесли импичмент – отказ от военной помощи Киеву до тех пор, пока там не начнут расследование против сына Байдена.

Еще хуже то, что она неизбежно перессорит ключевых членов президентской администрации: например, самого Трампа с Помпео (усатый отставник пишет, что госсекретарь, выражаясь в терминах Киплинга, называл шефа земляным червяком).

Наконец, книга весьма броско иллюстрирует лицемерие Трампа: пикируясь с властями Китая публично, он просит их помочь ему выиграть выборы.

Да, желание политика выиграть выборы – грех простительный, более того, это одно из обязательных составляющих системы сдержек и противовесов, защищающих любую страну от радикализма. Но все же не с помощью Китая, объявленного тем же Трампом главной угрозой для благополучия Америки.

События в США сейчас развиваются стремительно – множество факторов работают как против, так и в помощь Трампу на грядущих выборах, исход которых по-прежнему непредсказуем: все может измениться в любой момент, слишком много «черных лебедей» слетелись в Соединенные Штаты.

Но нельзя исключать того, что именно скандальная книга станет той соломинкой, что переломит спину верблюду.

Трамп не мог не знать о радикализме, фанатизме и интриганстве Болтона. Но завышенное самомнение, уверенность в способности «заломать» любого затуманили его разум – и заведомо ошибочное назначение состоялось.

За ошибки необходимо платить. Даже если ты президент Соединенных Штатов.