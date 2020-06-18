Трамп назвал Болтона обиженным скучным дураком

Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, решившего опубликовать мемуары о работе в Белом доме.

«Книга этого ненормального Джона Болтона «чрезвычайно скучна» (цитата по NYT) и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного – устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!» – написал американский президент в Twitter.

В среду ведущие американские СМИ привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Полностью книга должна быть опубликована 23 июня.

В мемуарах Болтон, в частности, пишет, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, а также рассказал об отношении Трампа к «пытавшейся его уничтожить» Украине.