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13 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Наказанием Венгрии США покажут свою слабость

Global Look Press
Либеральная оппозиция Венгрии сулит премьеру Виктору Орбану санкции США за слишком пророссийскую позицию. Угрожать санкциями для Вашингтона – норма, но в данном случае речь идет о союзнике по НАТО. Ранее схожей политикой США отвратили от себя Турцию. Наряду с Венгрией, это вряд последняя потеря для вашингтонской коалиции: Америка слабеет.  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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Белый дом разрешил Зеленскому воровать доллары

Для воровства выделяемых Вашингтоном денег Зеленский использует коррупционные надстройки Zuma/ТАСС
Зеленский получил «откаты» на сотни миллионов долларов – из выделенных Вашингтоном денег на закупку дизельного топлива. С таким утверждением выступил американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, для реализации этих коррупционных схем по всему миру украинскими властями созданы подставные фирмы. Но почему на воровство выделенных Киеву денег закрывает глаза Вашингтон? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
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Как немцы с треском провалили оборону Крыма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли. Подробности...

Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух? Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Чем Макрон разозлил США

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    Наказанием Венгрии США покажут свою слабость

    		   
    13 апреля 2023, 13:04
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Либеральная оппозиция Венгрии сулит премьеру Виктору Орбану санкции США за слишком пророссийскую позицию. Угрожать санкциями для Вашингтона – норма, но в данном случае речь идет о союзнике по НАТО. Ранее схожей политикой США отвратили от себя Турцию. Наряду с Венгрией, это вряд последняя потеря для вашингтонской коалиции: Америка слабеет.

    По информации нескольких дипломатических источников издания «444», США намерены «наказать венгерское правительство» – ввести против него санкции, потому что политика Будапешта в отношении Москвы и Киева категорически не устраивает Вашингтон.

    Что это будут за санкции – индивидуальные (для окружения премьер-министра Виктора Орбана) или даже секторальные (наказание венгерских энергетиков за сотрудничество с Росатомом, например), не уточняется. Но венгры буквально каждый день приносят американцам новый повод для расстройства.

    Так, накануне с рабочим визитом в Москву прибыл министр иностранных дел Петер Сийярто. Причем прибыл не в качестве эмиссара Запада, как приезжал, например, канцлер Австрии, а по венгерским национальным делам. Вскоре после этого стало известно о продлении соглашения по дополнительным поставкам в Венгрию российского газа, полного отказа от которого требует от своих союзников Вашингтон.

    Мало того что Будапешт сотрудничает с Россией, он еще и вставляет палки в колеса Украине. Например, ужесточает контроль за транзитом ее зерна. А тот же Сийярто недавно устроил скандал из-за приглашения украинского коллеги Дмитрия Кулебы на встречу по линии НАТО. Венгры намерены блокировать вообще все инициативы, которые могут привести альянс к прямому военному столкновению с Россией.

    Но самое главное, пожалуй, в том, что власти Венгрии не просто обвиняют Вашингтон в навязывании Европе катастрофичной по последствиям политики, но и отказывают ему в праве на гегемонию. Орбан теперь выступает за учреждение аналога НАТО на европейском уровне, но уже без участия США.

    При этом сам по себе Орбан сроду не был антиамериканским деятелем и даже наоборот – смотрел в сторону Америки в большей степени, чем лидеры стран Западной Европы (это для государств бывшего соцблока вообще характерно). Во многом его усилиями Будапешт вступил в НАТО. Но с тех пор у заокеанских партнеров сильно возросли аппетиты в том, что касается «союзнических обязательств». Слишком много аспектов политики и даже общественной жизни стали регламентироваться из США.

    Поэтому, когда там у власти республиканцы, отношения у Будапешта и Вашингтона складываются хорошо. А когда демократы с их глобалистской «повесточкой» (мигранты, ЛГБТ и т. д.), начинается рознь. Орбан для «повесточки» слишком национал-консерватор, а один из главных кошельков Демпартии – финансист Джордж Сорос для него личный враг.

    Сейчас Белый дом и Сенат контролируют демократы. А сочувствующее республиканцам издание Wall Street Journal со ссылкой на «утечку документов ЦРУ» пишет, будто

    Орбан на совещании правящей партии «Фидес» в конце зимы включил США в число трех главных противников своей политической силы.

    Кстати, два других противника в материале не называются, но им вполне может быть Еврокомиссия – управляющий орган ЕС. Там Орбана ненавидят, он отвечает взаимностью, а некоторое время назад против Венгрии (а также Польши), по сути, ввели санкции – вычеркнули из числа получателей средств по ряду общеевропейских программ поддержки.

    Теперь к евросанкциям могут добавиться еще и санкции США. Если, конечно, мы доверяем изданию «444», а есть основания ему не доверять. В этом издании Орбана и «Фидес» очень сильно не любят, а к Вашингтону и Брюсселю, напротив, радушны. Все написанное может быть банальной политической пропагандой. Посмотрите, мол, до чего этот фигляр может довести страну – до американских санкций.

    Но если все серьезнее, если через свою «машину влияния» в Венгрии Белый дом или все тот же Сорос посылают Орбану предупреждение вида «тише будь, ты слишком далеко зашел» – тем лучше. Вашингтон сейчас не в том положении, чтобы вести себя вот эдак бесцеремонно в отношении формально союзных стран. К американским стратегам копятся вопросы не только в развивающихся государствах, но и в Европе. Дядя Сэм стал настолько своенравен, что начал бить своих, что категорически не устраивает не только таких политиков, как Орбан, но и таких, как Ангела Меркель. Несмотря на строгую атлантистскую ориентацию, она в меру сил возражала против политики «глобальных санкций», если они затрагивают Европу (в США тогда набирала популярность идея наказать немцев за «Северный поток – 2»).

    В случае венгров принципиально важно, что у власти в США сейчас демократы. Если Дональд Трамп со слишком строптивыми евространами именно так и хотел себя вести – бить кнутом и наказывать долларом, то Байден обещал с союзниками подобным образом не поступать.

    Некоторое время все действительно ограничивалось дипломатическим давлением на Будапешт и демонстративными жестами (например, американцы не пригласили Венгрию на так называемый саммит демократий). Если теперь руки тянутся к кнуту, это доказывает слабость администрации Байдена, которая и слова своего не держит, и ситуацию не контролирует, и дошла до радикальных мер, поскольку не сработали все прочие.

    В международной политике США пытаются делать ставку на страх – страх убытков, страх поддержки твоих злейших врагов (деньгами и оружием), страх других последствий нелояльности. Но именно сейчас самоназначенная «держава номер один» совсем не выглядит страшной, а особо – администрация Байдена, которую швыряет от провала к провалу, от бегства из Афганистана до явной невозможности «поставить экономику России на колени», как обещали еще год назад.

    Поэтому – пусть. С Орбана не убудет, а администрация еле держащегося на ногах президента еще раз покажет образец державного хамства, ковбойской дипломатии, дырявого «честного слова» и всего того, за что мы Америку не любим.

    То есть теперь уже не только мы. С каждым годом ненавистников все больше – по делам и почет.

     
     
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