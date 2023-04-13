Наказанием Венгрии США покажут свою слабость

Либеральная оппозиция Венгрии сулит премьеру Виктору Орбану санкции США за слишком пророссийскую позицию. Угрожать санкциями для Вашингтона – норма, но в данном случае речь идет о союзнике по НАТО. Ранее схожей политикой США отвратили от себя Турцию. Наряду с Венгрией, это вряд последняя потеря для вашингтонской коалиции: Америка слабеет.

По информации нескольких дипломатических источников издания «444», США намерены «наказать венгерское правительство» – ввести против него санкции, потому что политика Будапешта в отношении Москвы и Киева категорически не устраивает Вашингтон.

Что это будут за санкции – индивидуальные (для окружения премьер-министра Виктора Орбана) или даже секторальные (наказание венгерских энергетиков за сотрудничество с Росатомом, например), не уточняется. Но венгры буквально каждый день приносят американцам новый повод для расстройства.

Так, накануне с рабочим визитом в Москву прибыл министр иностранных дел Петер Сийярто. Причем прибыл не в качестве эмиссара Запада, как приезжал, например, канцлер Австрии, а по венгерским национальным делам. Вскоре после этого стало известно о продлении соглашения по дополнительным поставкам в Венгрию российского газа, полного отказа от которого требует от своих союзников Вашингтон.

Мало того что Будапешт сотрудничает с Россией, он еще и вставляет палки в колеса Украине. Например, ужесточает контроль за транзитом ее зерна. А тот же Сийярто недавно устроил скандал из-за приглашения украинского коллеги Дмитрия Кулебы на встречу по линии НАТО. Венгры намерены блокировать вообще все инициативы, которые могут привести альянс к прямому военному столкновению с Россией.

Но самое главное, пожалуй, в том, что власти Венгрии не просто обвиняют Вашингтон в навязывании Европе катастрофичной по последствиям политики, но и отказывают ему в праве на гегемонию. Орбан теперь выступает за учреждение аналога НАТО на европейском уровне, но уже без участия США.

При этом сам по себе Орбан сроду не был антиамериканским деятелем и даже наоборот – смотрел в сторону Америки в большей степени, чем лидеры стран Западной Европы (это для государств бывшего соцблока вообще характерно). Во многом его усилиями Будапешт вступил в НАТО. Но с тех пор у заокеанских партнеров сильно возросли аппетиты в том, что касается «союзнических обязательств». Слишком много аспектов политики и даже общественной жизни стали регламентироваться из США.

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Поэтому, когда там у власти республиканцы, отношения у Будапешта и Вашингтона складываются хорошо. А когда демократы с их глобалистской «повесточкой» (мигранты, ЛГБТ и т. д.), начинается рознь. Орбан для «повесточки» слишком национал-консерватор, а один из главных кошельков Демпартии – финансист Джордж Сорос для него личный враг.

Сейчас Белый дом и Сенат контролируют демократы. А сочувствующее республиканцам издание Wall Street Journal со ссылкой на «утечку документов ЦРУ» пишет, будто

Орбан на совещании правящей партии «Фидес» в конце зимы включил США в число трех главных противников своей политической силы.

Кстати, два других противника в материале не называются, но им вполне может быть Еврокомиссия – управляющий орган ЕС. Там Орбана ненавидят, он отвечает взаимностью, а некоторое время назад против Венгрии (а также Польши), по сути, ввели санкции – вычеркнули из числа получателей средств по ряду общеевропейских программ поддержки.

Теперь к евросанкциям могут добавиться еще и санкции США. Если, конечно, мы доверяем изданию «444», а есть основания ему не доверять. В этом издании Орбана и «Фидес» очень сильно не любят, а к Вашингтону и Брюсселю, напротив, радушны. Все написанное может быть банальной политической пропагандой. Посмотрите, мол, до чего этот фигляр может довести страну – до американских санкций.

Но если все серьезнее, если через свою «машину влияния» в Венгрии Белый дом или все тот же Сорос посылают Орбану предупреждение вида «тише будь, ты слишком далеко зашел» – тем лучше. Вашингтон сейчас не в том положении, чтобы вести себя вот эдак бесцеремонно в отношении формально союзных стран. К американским стратегам копятся вопросы не только в развивающихся государствах, но и в Европе. Дядя Сэм стал настолько своенравен, что начал бить своих, что категорически не устраивает не только таких политиков, как Орбан, но и таких, как Ангела Меркель. Несмотря на строгую атлантистскую ориентацию, она в меру сил возражала против политики «глобальных санкций», если они затрагивают Европу (в США тогда набирала популярность идея наказать немцев за «Северный поток – 2»).

В случае венгров принципиально важно, что у власти в США сейчас демократы. Если Дональд Трамп со слишком строптивыми евространами именно так и хотел себя вести – бить кнутом и наказывать долларом, то Байден обещал с союзниками подобным образом не поступать.

Некоторое время все действительно ограничивалось дипломатическим давлением на Будапешт и демонстративными жестами (например, американцы не пригласили Венгрию на так называемый саммит демократий). Если теперь руки тянутся к кнуту, это доказывает слабость администрации Байдена, которая и слова своего не держит, и ситуацию не контролирует, и дошла до радикальных мер, поскольку не сработали все прочие.

В международной политике США пытаются делать ставку на страх – страх убытков, страх поддержки твоих злейших врагов (деньгами и оружием), страх других последствий нелояльности. Но именно сейчас самоназначенная «держава номер один» совсем не выглядит страшной, а особо – администрация Байдена, которую швыряет от провала к провалу, от бегства из Афганистана до явной невозможности «поставить экономику России на колени», как обещали еще год назад.

Поэтому – пусть. С Орбана не убудет, а администрация еле держащегося на ногах президента еще раз покажет образец державного хамства, ковбойской дипломатии, дырявого «честного слова» и всего того, за что мы Америку не любим.

То есть теперь уже не только мы. С каждым годом ненавистников все больше – по делам и почет.