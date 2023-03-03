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Эксперт объяснил желание Венгрии создать аналог НАТО без США
Политолог Ткаченко: Венгрия хочет «сбросить оковы» американского гегемона
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Западные санкции против Москвы негативно сказываются и на венгерской экономике. Антиамериканская риторика стала единственной возможностью для Будапешта повлиять на ситуацию. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен создать альянс аналогичный НАТО, но без США.
«Столь резкие заявления Виктора Орбана объясняются его недовольством политикой санкций США и ЕС в отношении России. Рестрикции наносят ущерб экономике Венгрии, что позволяет оппозиции критиковать премьер-министра», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Будапешт исторически крайне зависим от Москвы в энергетическом плане. Из-за ограничений российские поставки снижаются, Венгрия ощущает острую нехватку ресурсов. Нанесен удар и сельскому хозяйству, которое также ориентировано на Россию», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому сухопутные маршруты превратились для нее в жизненно важные экономические артерии. Исходя из этого обстоятельства, сформировалась и весомая роль РФ в жизни Будапешта», – уточняет Ткаченко.
«ЕС не может предложить Венгрии приемлемого выхода из ситуации. Сложившаяся система распределения труда в Европейском союзе отводит ей незавидную роль, предоставляя крайне мало экономических возможностей. Фактически страна может потерять промышленный потенциал, что грозит еще большим оттоком населения», – рассуждает эксперт.
«Также важно понимать, что Орбан представляет консервативные силы, которым экстремальный либерализм США и повестка Демократической партии не близки. За последние годы это недовольство усилилось, из-за чего и появилось желание «сбросить оковы» гегемона», – подчеркивает собеседник.
«При этом идеи о создании истинно европейской системы безопасности звучали и ранее. Например, Макрон и Саркози не раз говорили о важности подобной инициативы. В Германии достаточно часто звучат призывы к тому, чтобы ЕС защищал себя самостоятельно без оглядки на Вашингтон. Но реализовать это сейчас просто невозможно», – отмечает политолог.
«Во-первых, страны Евросоюза остаются крайне зависимыми от Соединенных Штатов. Во-вторых, ЕС не располагает существенным запасом ядерного вооружения. Без этого фактора полностью встроиться в систему глобальной безопасности в качестве самостоятельного актора невозможно. В-третьих, организация не имеет необходимых промышленных мощностей для производства военной техники», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны создать свой собственный оборонный альянс без США. Об этом сообщает издание Die Weltwoche. По его мнению, это необходимо потому, что Вашингтон преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что в критические моменты истории именно Вашингтон определяет судьбу Европы. В условиях, когда инициативу перехватывает США, страны ЕС постепенно «теряют собственную идентичность в эмоциональном и интеллектуальном планах».
Орбан считает, что многие народы мира желают скорейшего окончания текущего кризиса, однако для этого на Западе «не хватает политической воли». Премьер-министр отметил, что Евросоюз утратил способность «объединять мир ради общего дела». При этом он напомнил, что выступал с идеей создания европейского НАТО еще в 2012 году.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа в результате конфликта на Украине окончательно утратила независимость, а также экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
При этом он неоднократно подчеркивал, что переговоры о мире со стороны России будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.
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В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
Захарова разоблачила ложь Госдепа о встрече Лаврова с Блинкеном
Захарова: Блинкен на встрече с Лавровым даже не заикался на тему американца Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым не поднимал тему обмена американца Пола Уилана, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен накануне на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Нью-Дели тему Уилана, и оказалось, что госсекретарь США «на этот счет даже не заикался».
По ее словам, все заявления Госдепа о том, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг американца, это ложь.
«Невероятное поведение американской администрации», – добавила Захарова.
Также Захарова называла самопиаром заявления Блинкена, прозвучавшие после встречи с Лавровым.
Орбан предложил создать европейский аналог НАТО без США
Премьер Венгрии Орбан призвал создать в ЕС аналог НАТО без США
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Страны Евросоюза должны создать свой собственный оборонный альянс, без США, которые преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что ЕС нужен свой альянс для укрепления безопасности, чтобы защитить себя без помощи США. По его словам, создать европейское НАТО он предлагал еще в 2012 году, передает ТАСС.
Премьер Венгрии также отметил, что подход западных стран к конфликту на Украине определяют США, а Европа теряет свою идентичность «в эмоциональном и интеллектуальном планах».
Орбан считает, что многие народы, в том числе арабы, турки, бразильцы, китайцы и индийцы, хотят, чтобы украинский конфликт был скорее завершен, но для этого не хватает воли на Западе, который утратил способность объединять мир ради одного дела.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
СМИ: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
Reuters: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях G20 якобы обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с призывом отменить решение Москвы о приостановке участия в Договоре СНВ-3, сообщает Reuters.
Дипломаты якобы разговаривали менее 10 минут, Блинкен также заявил Лаврову, что Вашингтон готов помогать Киеву «обороняться столько, сколько потребуется», сообщил Reuters, передает ТАСС.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что официальных переговоров не было.
«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», – указала она.
Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что провел разговор с американской делегацией в Женеве по теме ДСНВ. «С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован на тематике ДСНВ и всего того, что происходит вокруг», – уточнил дипломат.
Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон по закрытым каналам обсудили ДСНВ, дальнейшие контакты по этому вопросу не исключены.
Захарова назвала самопиаром заявление Блинкена по беседе с Лавровым
Захарова назвала заявление Блинкена по беседе с Лавровым самопиаром и непрофессиональной дипломатией
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, дешевке, рекламе и непрофессионализме, ему больше предложить нечего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Блинкен и Госдеп прекрасно понимают, что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать, а американскому народу нужно что-то предъявить.
«Блинкену предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, заявление Блинкена после беседы с Лавровым нацелены лишь на саморекламу, и он использует дешевые, непрофессиональные приемы, чтобы закрыть эту брешь американской дипломатии.
Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской «двадцатки» в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам
Правительство России приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам «до устранения нарушений».
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам приостановлено до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия.
Подробности нарушений не приводятся. МИД России должен направить венгерской стороне уведомлении о принятом решении.
Политолог назвал причины появления «гаванского синдрома» у американских дипломатов
Политолог Дробницкий объяснил снятие с Москвы обвинений в возникновении «гаванского синдрома» у дипломатов США
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Гипотезу, что американские дипломаты симулировали «гаванский синдром» ради получения страховки, не стоит исключать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что расстройства психики у сотрудников дипмиссий США не связаны с действиями «иностранных противников».
Поначалу этот антироссийский сюжет раскручивался в американской печати довольно бодро, однако потом все вдруг застопорилось, напоминает американист Дмитрий Дробницкий. «После Гаваны, как утверждали американцы, нечто подобное началось и в Москве и Пекине. Но ситуация изменилась, когда зазвучали жалобы дипломатов, живших в Париже. Что может быть общего у Гаваны с Парижем с политической точки зрения? Была версия, что эти явления вызваны чисто естественными, природными факторами. Но и здесь у Кубы и Франции нет ничего общего. Тогда возникла более убедительная «психосоматическая» версия. То есть речь идет о банальных панических атаках, о неврозе, который распространился по всему дипломатическому корпусу США и смежным с ним церэушникам и так далее», – говорит эксперт.
Поскольку число таких жалоб росло, то постепенно возникла и другая, «плохая для Госдепа», гипотеза – что это все просто симуляция, что умные люди таким образом вытаскивают деньги из Дяди Сэма, отметил он. «Ведь власти начали выплачивать страховые деньги пострадавшим, и деньги немалые. Но это все осталось на уровне догадок. Общего мнения на сей счет так и не появилось. Ситуация странная», – констатировал Дробницкий.
По-хорошему следовало бы привлечь к проверке профессиональных психиатров. «Если проверка подтвердит такую гипотезу, то я лично не буду удивлен. Внешнеполитическое мировоззрение США – предельно невротическое, поэтому у американских дипломатов возникает невротическое, болезненное самоощущение. Мы – за добро, все остальные – за зло или Бог знает вообще за что. В этой ситуации психологические перегрузки неизбежны. Запросто начнешь чувствовать черт-те что», – иронизирует американист.
В любом случае дело теперь постараются замять, а жаль – «на результаты следствия хотелось бы посмотреть», подытожил Дробницкий.
Ранее в США заявили, что причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. Но затем разведывательное сообщество США сообщило, что явление, получившее название «гаванский синдром» у американских агентов, не связано с действиями «иностранных противников». ЦРУ не нашло подтверждений причастности других государств к «гаванскому синдрому».
Проявления такого синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США и в других странах.
Минюст США нанял прокуроров для слежки за попытками обхода санкций против РФ
Администрация США приняла решение расширить штат федеральных прокуроров, наняв еще 25 сотрудников, чтобы расследовать нарушения санкционного режима против России, пишет газета Wall Street Journal.
Как заявил помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен, на работу приняты еще 25 новых прокуроров, они поступили на службу контрразведки и в отдел экспортного контроля, передает РИА «Новости».
В их обязанности будет входить отслеживание корпораций, которые уклоняются от санкций против России. Также им предстоит выдвигать уголовные обвинения, если найдутся нарушения.
Ранее президент США Джо Байден продлил все санкции против Москвы еще на год.
Блинкен рассказал Лаврову о готовности США к переговорам о контроле над ядерным оружием
Блинкен заявил о постоянной готовности США к переговорам с Россией о контроле над ядерным оружием
Американская сторона всегда готова для взаимодействия с российской по контролю над ядерным оружием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
США всегда будут готовы к взаимодействию в сфере контроля над стратегическими вооружениями с Россией так же, как США и СССР делали это во время холодной войны, Блинкен пояснил, что заявил об этом министру иностранных дел Сергею Лаврову на встрече G20, передает ТАСС.
Он указал, что во время разговора с Лавровым призвал его восстановить участие России в ДСНВ и добавил, что соблюдение такого договора «отвечает интересам обеих стран».
Посол РФ в Лондоне заявил, что западные танки не представляют угрозы для России на Украине
Танки, которые Киев должен получить от Запада, не представляют угрозы для России в отличии от оружия дальнего радиуса действия, которые обещает Лондон, заявил посол России в Британии Андрей Келин.
По его словам, вооружение дальнего радиуса действия более опасно, так как может достигнуть целей на территории России. Келин уточнил, что все страны воздержались от поставок такого оружия, Лондон же обещал отправить.
«И мы уверены, что это оружие будет использоваться против гражданских целей», – сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что во избежание обстрела гражданских объектов Россия будет вынуждена продвигаться вглубь Украины, отодвигая линию фронта. Келин заявил, что Запад таким образом сам разрушит Украину.
Ранее о последствиях отправки дальнобойного оружия Киеву предупреждал президент России Владимир Путин.
Также Келин подчеркнул, что Китай не поставляет в Россию вооружение, Москве достаточно своего оружия.
Говоря о приостановке участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, Келин заявил, что Россия вернется в ДСНВ, когда США откажутся от цели стратегического превосходства.
Напомним, о выходе из Договора Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию.
В Белом доме рассказали подробности предстоящей встречи Байдена и Шольца
Переговоры президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем будут посвящены теме Украины, заявили в Белом доме.
Сообщается, что саммит имеет «рабочий характер» и продлится примерно около часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Также с высокой вероятностью будут затронуты вопрос подготовки к саммиту НАТО и другие темы глобальной повестки. Важной темой дискуссии станет Китай, добавил источник.
Ранее сообщалось, что Шольц отправится в Вашингтон 3 марта, визит станет для него второй личной встречей с Байденом со времени вступления в должность канцлера.
В Пентагоне отверг передачу Киеву данных для нанесения ударов по России
Военное ведомство США категорически исключает факт передачи США данных разведки для наведения ударов по территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.
По его словам, появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что США предоставляют Киеву информацию для нанесения ударов по России, являются абсурдом. Райдер добавил, что не располагает информацией о том, что Украина проводила подобные операции. Этот вопрос он переадресовал Киеву, передает ТАСС.
Представитель Пентагона указал, что США не находятся в состоянии войны с Россией, а лишь помогают Украине.
Напомним, в Брянской области украинские диверсанты напали на местных жителей, погибли два человека. В ФСБ позже сообщили, что напавших выдавили на территорию Украины.
Минторг США внес в черный список компанию из России
Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из нескольких стран, в их числе есть компании из России, Китая и Белоруссии, следует из документа ведомства.
Самые большие ограничения затронули Китай, из этой страны в список попали 28 компаний. На втором месте Пакистан – четыре компании, а на третьем Мьянма – три компании. Также в черном списке оказались по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня, передает РИА «Новости».
Из документа следует, что у Вашингтона есть основания полагать, что эти компании вовлечены в деятельность, противоречащую интересам нацбезопаности.
Российской компанией, которая попала под новые ограничения, стала DMT Electronics, она поставляет электронные компоненты.
МИД удивила точка зрения США на суть разговора Лаврова и Блинкена на G20
Захарова: Россию удивило то, как США представили суть разговора Лаврова и Блинкена на саммите G20
Москва удивлена, как США представили суть разговора главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на саммите «двадцатки», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она пояснила, что Москву удивило то, что Вашингтоном была дана какая-то развернутая оценка тому, что сказал Блинкен, превратив это в некие посылы России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что никаких переговоров или встреч не было, разговор произошел на ногах по инициативе американской стороны.
Она также уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен тему Пола Уилана.
По ее словам, «самое удивительное, что центральной частью» этого разговора США представили тему Пола Уилана.
«Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался», – написала дипломат в Telegram. Она добавила, что все, что было сказано в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь.
Поведение американской администрации Захарова назвала невероятным.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром. В Вашингтоне отказались приносить извинения за разговор Блинкена и Лаврова.
Байден призвал одобрить проект о безопасности на железных дорогах
Президент США Джо Байден после аварий поездов призвал законодателей одобрить проект о мерах безопасности на железных дорогах.
Из заявления президента следует, что глава страны поддержал инициативу сенаторов о новых мерах безопасности, передает РИА «Новости».
Байден считает, что законопроект позволит привлекать нарушителей к ответственности за аварии, подобно той, что произошла в штате Огайо. Проект должен позволить внедрить за два года новые и безопасные цистерны для перевозки опасных веществ.
Также проект предусматривает детекторы на участке полотна, чтобы не дать составам сойти с путей. Размер штрафа за нарушение будет увеличен с 225 тыс. долларов до 1 млн долларов, или 1% годового дохода компании.
Байден призвал добавить к мерам безопасности требование усовершенствовать тормозные системы.
Напомним, в американском штате Огайо потерпел крушение поезд с опасными веществами, а во Флориде перевернулись цистерны с пропаном.