УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

