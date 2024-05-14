Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.7 комментариев
Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России
NYT: Блинкен прибыл на Украину на фоне военных успехов России
Госсекретарь США Энтони Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину, сообщают американские СМИ.
Как пишет газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, госсекретарь собирается обсудить с украинским руководством ситуацию на передовой и дальнейшие меры поддержки киевского правительства, передает Ura.ru.
Блинкен собирается акцентировать, что Украина «должна прогрессировать в демократии» и реформах, направленных на борьбу с коррупцией, говорится в публикации NYT.
Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области.