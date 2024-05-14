WSJ: У Украины нет сил самостоятельно одержать победу над Россией

Tекст: Ольга Никитина

Ключевая цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, по данным WSJ, заключается в обсуждениях вариантов оказания Украине дополнительной помощи «таким образом, чтобы укрепить оборону страны и позволить ей вернуть инициативу на поле боя», передает ТАСС.

Однако, как подчеркивает издание, «эта инициатива может оказаться недосягаемой».

WSJ приводит в качестве аргументов успехи российских военных на Харьковском направлении, а также «ограничения в запасах оружия и боеприпасов, доступных Украине и ее союзникам».

«Официальные лица США признают, что у Украины нет сил для того, чтобы самостоятельно одержать победу над Россией», – отмечает газета.

Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.