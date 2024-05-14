Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
WSJ: У Украины нет сил самостоятельно одержать победу над Россией
Инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Ключевая цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, по данным WSJ, заключается в обсуждениях вариантов оказания Украине дополнительной помощи «таким образом, чтобы укрепить оборону страны и позволить ей вернуть инициативу на поле боя», передает ТАСС.
Однако, как подчеркивает издание, «эта инициатива может оказаться недосягаемой».
WSJ приводит в качестве аргументов успехи российских военных на Харьковском направлении, а также «ограничения в запасах оружия и боеприпасов, доступных Украине и ее союзникам».
«Официальные лица США признают, что у Украины нет сил для того, чтобы самостоятельно одержать победу над Россией», – отмечает газета.
Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.