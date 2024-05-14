  • Новость часаРоссийские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
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    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск
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    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

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    14 мая 2024, 12:25 • Новости дня

    WSJ: У Украины нет сил самостоятельно одержать победу над Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Ключевая цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, по данным WSJ, заключается в обсуждениях вариантов оказания Украине дополнительной помощи «таким образом, чтобы укрепить оборону страны и позволить ей вернуть инициативу на поле боя», передает ТАСС.

    Однако, как подчеркивает издание, «эта инициатива может оказаться недосягаемой».

    WSJ приводит в качестве аргументов успехи российских военных на Харьковском направлении, а также «ограничения в запасах оружия и боеприпасов, доступных Украине и ее союзникам».

    «Официальные лица США признают, что у Украины нет сил для того, чтобы самостоятельно одержать победу над Россией», – отмечает газета.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

    13 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе
    @ yurapodoljaka

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

    Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

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    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

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    13 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».

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    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

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    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

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    14 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева

    Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на защиту Киева

    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти планируют перебросить пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, на защиту украинской столицы, сообщает газета Politico.

    По данным издания, меры предприняты из опасений, что российские войска, добившись успехов в Харьковской области, могут вновь подойти к Киеву.

    Издание отмечает, что бои в Харьковской области знаменуют собой начало «решающего сражения», которое будет иметь решающее значение для дальнейшего развития конфликта. Politico полагает, что взятие Харькова российскими силами может привести к ослаблению поддержки Западом Украины в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Россия создает буферную зону на Харьковском направлении.

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    13 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Западные СМИ назвали возможные задачи наступления ВС России в Харьковской области

    Forbes: Наступление ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

    По его словам, если российская кампания на севере – всего лишь уловка, то ее цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки, передает РИА «Новости».

    Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

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    13 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области

    Минобороны: Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» ВС России нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка «Север» отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах поселков Глубокое и Тихое Харьковской области. Противник за сутки потерял до 250 военнослужащих, два танка, две бронемашины и 17 автомобилей.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства.

    В то же время группировка «Запад» нанесла поражение ВСУ в районах Кировска и Торского в ДНР, отразила 13 контратак противника у Кисловки Харьковской области, Невского, Новоегоровки, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Потери ВСУ – до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм пушка «Гиацинт-С».

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.

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    14 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден подписал указ о запрете импорта урана из России с оговорками

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий ввоз в страну урана российского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

    В документе вводится запрет на «импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией», сообщает ТАСС

    Отмечается, что запрет на импорт обогащенного урана из России утвердил Сенат Конгресса США 30 апреля, одобрив соответствующий законопроект.

    Документ обязывает Минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако, при отсутствии альтернативных источников урана, чтобы поддерживать работу реакторов в США и для удовлетворения национальных интересов закупка российского урана в исключительных случаях может быть продолжена до января 2028 года.

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    13 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»

    ЕК назвала «дезинформацией» напоминание о словах Борреля, пожелавшего «победить Россию на поле боя»

    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия опровергла заявления о том, что Евросоюз стремится к военному разрешению конфликта на Украине, несмотря на то, что ранее именно это заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Это дезинформация и искажение реальности», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя слова врио главы МИД Сергея Лаврова о том, что если Запад «хочет решения конфликта на Украине на поле боя, то будет на поле боя», передает ТАСС.

    «Европейский союз не на поле боя», – заявил Стано, добавив, что победы на поле боя якобы хочет именно Россия. Он также подчеркнул, что Евросоюз – это «организация, основанная на философии мира».

    Напомним, в апреле 2022 года глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что прежде Евросоюз еще не выступал как военная организация.

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    14 мая 2024, 08:28 • Новости дня
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белград сотрудничает с Киевом в сфере общих задач, поэтому принимает главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, пояснил сербский президент Александр Вучич.

    Так, сербский президент не видит смысла «не разговаривать со страной с населением 40 млн человек, которая никогда не делала ничего плохого Сербии и не признала Косово», передает ТАСС.

    Также Вучич отметил, что его обязанностью стало просить Украину не быть «на другой стороне» при голосовании в Совете Европы о приеме Косова, не быть против Белграда в Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе.

    Коментарии (14)
    13 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Варшава обвинилила переговорщиков Киева в коррупции

    Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции

    Варшава обвинилила переговорщиков Киева в коррупции
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

    По его словам, переговоры прерваны, так как часть украинской делегации была обвинена в коррупции, передает РИА «Новости».

    Колодзейчак уточнил, что намеченный на 14 мая раунд переговоров отменили. Он добавил, что Польша не будет вести переговоры с коррупционерами.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему, в результате которой министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли.

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    13 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления

    Политолог Вароли: Большая часть денег на строительство оборонительных линий на Украине большая часть денег разворовывается

    В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский политолог Джон Вароли заявил, что украинские войска вынуждены отступать из-за неготовности оборонительных линий, строительство которых велось в спешке и не соответствовало необходимым стандартам.

    «Они строят укрепления, потому что им нужно показать Вашингтону, что они тратят эти деньги. Но, конечно, большая часть денег в итоге разворовывается», – пояснил Вароли в комментарии «Известиям», добавив, что даже при целевом использовании всей западной помощи за короткий срок было невозможно построить полноценную оборонительную линию.

    По его мнению, выделенные Западом Киеву средства во многом были украдены, а то, что сейчас называется укреплениями, представляет собой постройки, возведенные в последние несколько месяцев.

    Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

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