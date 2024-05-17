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    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    20 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нам нужна диктатура эстетики

    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

    13 комментариев
    17 мая 2024, 11:47 • Новости дня

    ФСБ уничтожила в Карачаево-Черкесии готовившего теракт мужчину

    ФСБ уничтожила в Карачаево-Черкесии готовившего теракт против правоохранителей мужчину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ нейтрализовала в Карачаево-Черкесии мужчину, готовившего теракт против сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Как сообщили в ЦОС, в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР был установлен гражданин России 1998 года рождения, участник запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение нападения на сотрудников правоохранительных структур, передает ТАСС.

    При задержании он оказал вооруженное сопротивление и уничтожен, на месте боя обнаружены автомат Калашникова, патроноы, готовое к применению ВСУ, и средства связи, содержащие переписку с зарубежными координаторами теракта. Следственными органами возбуждены уголовные дела.

    Ранее в ЦОС сообщили, что Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 годам трех сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), готовивших теракт на территории КЧР.

    16 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    27-летний Иван Жарский, представившийся на выставке трофейной техники в Москве как «писарь», на самом деле совершил подвиг, уничтожив танк Leopard и несколько БМП Bradley.

    На вопрос посетителей выставки о том, за что он получил звание Героя России, Жарский отшутился, «что на компьютере бумажки печатал», передает RT.

    О настоящих подвигах старшего лейтенанта морской пехоты Жарского, который с первых дней участвует в спецоперации, его близкие узнали из новостей. Мечтой Жарского с детства было стать военным. Для этого он окончил казанскую кадетскую школу, а затем Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге.

    Ранее российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату.

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    16 мая 2024, 22:17 • Новости дня
    На улицах Гааги выстроились очереди к банкоматам за наличными

    Из-за сбоя с приемом банковских карт магазины в Гааге стали принимать оплату только наличными

    Tекст: Антон Антонов

    В Гааге выстроились большие очереди к банкоматам за наличными, поскольку в магазинах не принимают банковские карты.

    В магазинах произошел сбой с приемом карт – покупателей по громкой связи оповестили, что платить можно только наличными. Поскольку банкоматы сбой не затронул, жители выстроились на улицах в центре города в очереди за деньгами, передает РИА «Новости».

    При этом в Нидерландах очереди у банкоматов – явление редкое, поскольку почти все покупки оплачиваются картами. NOS сообщает, что сбой коснется до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причина сбоя не указываются.


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    16 мая 2024, 14:54 • Новости дня
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Вера Басилая

    Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

    По его словам, Киев не может позволить потерять Харьков, но ситуация очень серьезная, передает ТАСС.

    Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего ВСУ, оно прошло в Харькове.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове. Зеленский просил у Блинкена два комплекса ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

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    16 мая 2024, 20:23 • Новости дня
    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома 400 млн евро за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» намерена добиваться от российского Газпрома компенсации в размере около 400 млн евро за прекращение поставок газа в 2022 году, заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов на брифинге.

    Как указал Малинов, в соответствии с условиями договора с «Газпром экспорт» все претензии будут переданы компании и будет назван краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. По его словам, если этого не случится, то будет заведено дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Болгария упустила последний шанс на газ из России.

    Напомним, что в апреле 2022 года Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, которые не произвели оплату за топливо в установленные сроки и отказались платить в рублях. В ответ тогдашний болгарский премьер Кирил Петков объявил, что нашел альтернативные варианты поставок – в том числе сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Азербайджана, по «существенно более низкой цене», чем предлагает Москва. В июне парламент вынес кабинету Петкова вотум недоверия.

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    16 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия терпит неудачи под Харьковом из-за всего остального мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «Это вина мира. Они дали возможность России. Но теперь мир может помочь», – заявил Зеленский в интервью ABC, передает ТАСС.

    Также политик дал понять, что его разочаровал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена, он заявил, что киевскому режиму требуется помощь сейчас.

    Новые обещания Вашингтона о военной помощи Киеву Зеленский оценил критически, поскольку выделяемые деньги «не дают Украине», а тратятся на американских фабриках для американских рабочих мест.

    До этого он заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков был «прощальным», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, он сопроводил сообщение фотографией казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.

    Зеленский посетил Харьков, это был «сильный ход», но вместе с тем это был «прощальный визит», написал Медведев во «ВКонтакте».

    Также зампред Совбеза России задался вопросом, кинул ли Зеленский монетку в воду. «Или так хочет?» – заключил Медведев. В конце публикации прикреплена фотография повешенных в центре Милана тел, один из них – Муссолини.

    Напомним, Муссолини арестовали итальянские партизаны в 1945 году в ходе попытки бежать, его казнили как военного преступника.

    Ранее Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео «самоликвидации» украинских военных на американском бронеавтомобиле HMMWV, при побеге из Волчанска в Харьковской области их настиг российский дрон.

    Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась сбежать из Волчанска на американской боевой машине, передает Life.

    Водитель бронеавтомобиля HMMWV ВСУ не справился с управлением, пытаясь скрыться, после чего машину настиг российский дрон. В результате броневик несколько раз перевернулся и остался лежать на боку.

    Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области.

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    16 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Маск высказался о визите Путина в Китай

    Маск: США толкают Россию и Китай на создание альянса

    Маск высказался о визите Путина в Китай
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России Владимира Путина в Китай должен стать для США свидетельством того, что Москва и Пекин могут составить альянс, считает миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

    «США толкают их создать альянс», – передает его слова ТАСС.

    Так Маск прокомментировал пост в соцсети в Х, где сообщалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР – Россия – Иран – КНДР.

    Ранее Путин заявил, что вместе России и Китаю по плечу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    Россия решила выслать атташе по вопросам обороны Британии

    Россия объявила атташе по вопросам обороны Британии персоной нон грата

    Россия решила выслать атташе по вопросам обороны Британии
    @ Посольство Великобритании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия объявила атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на высылку из Великобритании российского военного атташе, сообщили в МИД РФ.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что 16 мая в ведомство был вызван представитель посольства Великобритании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением Лондона от 8 мая объявить персоной нон грата российского атташе по вопросам обороны.

    Как указали в российском ведомстве, британскому дипломату было заявлено, что в ответ на данное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Отмечается, что ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение недели.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Британия применила против России тактику инфантила.

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    17 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    Отмечается, что организаторов не устроил дающий право на проход значок Шойгу, его не хотели пускать в Дом народных собраний, передает «Коммерсант».

    Секретарь Совбеза ожидал несколько минут на входе, пока решался вопрос о допуске. Позднее все же он решился в его пользу.

    Напомним, в четверг Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай. Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.

    Коментарии (23)
    16 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на одобренный Верховной радой законопроект, разрешающий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России, пишут украинские СМИ.

    Документ возвращен в Раду с предложениями президента по доработке, пишет издание «Страна».

    Ранее украинские правозащитники попросили Зеленского вернуть этот законопроект в парламент для доработки.

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    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    16 мая 2024, 21:06 • Новости дня
    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»

    Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»

    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай через Монголию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.

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    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Рябков: Власти США превратились в политических гопников

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    Рябков: Власти США превратились в политических гопников
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    16 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Выставку «Россия» посетил 13-миллионный гость

    В четверг международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость, им стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович, которая прибыла туда с дочерью Анастасией Ясюкович и внуками.

    Татьяна Ясюкович приехала в Москву в гости к родственникам. Поздравили юбилейного посетителя на стенде Кировской области.

    «Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», – рассказала она.

    Ее дочь пояснила, что они с семьей любят путешествовать на машине по России.

    «Мы обожаем путешествия – стараемся каждый год выезжать, в том числе на машине. В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия – объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим. Спасибо огромное», – поделилась впечатлениями Анастасия Ясюкович.

    Семью поздравила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

    «Сегодня у нас большой праздник! Татьяна Витальевна из Сургута стала 13-миллионным посетителем выставки. Она приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент. Спасибо огромное. Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь. Скоро у нас откроется фестиваль «Будущее в цветах». Начиная с 21 мая выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз», – отметила Виртуозова.

    В программе поездки – посещение фабрики больших матрешек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий. Также запланировано посещение сыроварни, где гости ознакомятся с разнообразием сыров региона. Кроме того, 13-миллионный гость посетит вотчину Воеводы Вятского, побывает на экскурсии в конном дворе воеводы и прокатится на лошадях.

    «Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие – вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой. Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», – отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.

    12-миллионным победителем 4 апреля стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приезжала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми. Гости получили подарок от дирекции выставки «Россия» и правительства Тульской области.

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    Либералы и русофобы доводят Словакию до гражданской войны

    Покушение на премьер-министра Словакии только кажется действием фанатика-одиночки. На самом же деле за этим преступлением стоит кардинальный раскол словацкого общества, пропаганда либералов и русофобов – и, конечно же, подоплекой ко всему этому является отношение словаков и к России, и к Украине. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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