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Суд приговорил к 18,5 годам трех готовивших теракт в Черкесске
Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 годам трех сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), готовивших теракт на территории Карачаево-Черкесской Республики, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как сообщили в ЦОС, следствие установило, что разделявшие террористическую идеологию фигуранты дела, через мессенджер связались с боевиками МТО в Сирии, по их указанию приехали в Черкесск, арендовали жилье и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий, передает ТАСС.
Там добавили, что осужденные купили необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны.
Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ), готовившего теракт на объектах органов власти и правопорядка.