Суд приговорил к 18,5 годам трех готовивших теракт в Черкесске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ЦОС, следствие установило, что разделявшие террористическую идеологию фигуранты дела, через мессенджер связались с боевиками МТО в Сирии, по их указанию приехали в Черкесск, арендовали жилье и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий, передает ТАСС.

Там добавили, что осужденные купили необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны.

Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ), готовившего теракт на объектах органов власти и правопорядка.