Во второй день президент РФ побывает в Харбине. Путин посетит Харбинский политехнический университет, сотрудничающий с МГТУ им. Баумана (фото: Александр Рюмин/POOL/ТАСС)

Путин и Си подписали совместное заявление, в котором, среди прочего: потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность, сочли негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в Азии, условились продолжать укреплять взаимодействие в военной области и в сфере информационно-коммуникационных технологий (фото: Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости)

Визит проходит на фоне 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старта перекрестных Годов культуры 2024–2025 (фото: Kremlin Pool/Global Look Press)

Советский Союз был первой страной, признавшей КНР. По словам Путина, наша страна также оказала масштабную помощь на начальном этапе становления нового китайского государства, содействовала укреплению его независимости и суверенитета (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Памятник возведен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

Также лидеров приветствовали шеренги российских и китайских детишек, которые подпрыгивали, кричали на двух языках «Добро пожаловать» (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

По словам Путина, российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран. Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

Исполнение гимнов двух стран сопровождалось залпами артиллерийского салюта (орудия были установлены неподалеку на площади Тяньаньмэнь). Была исполнена и любимая в Китае мелодия «Подмосковные вечера» (фото: Павел Быркин/POOL/ТАСС)

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса (фото: Александр Рюмин/POOL/ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания на пост главы государства зарубежным официальным двухдневным визитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном (фото: Kremlin Pool/Global Look Press)

Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

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В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

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