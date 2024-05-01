Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Пентагон задумался об отказе от программы новой МБР
Замглавы Пентагона Лаплант не исключил отказ от программы МБР Sentinel
Пентагон может отказаться от программы американской МБР Sentinel, ее реализация сильно задерживается, сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант.
Лаплант подтвердил комитету Палаты представителей США по вооруженным сервисам сильные задержки с реализацией программы. По его словам, Пентагону изначально требовалось улучшить работу с подрядчиками, передает РИА «Новости».
Он указал, что программу можно «ресертифицировать» почти без изменений, можно внести в нее изменения, а можно и «отменить». До июля Пентагон собирается определиться по «фундаментальным вопросам», в том числе о возможных «альтернативах». Также требуется провести независимую оценку потолка стоимости реализации, сказал он.
Напомним, сообщалось, что первые летные испытания МБР Sentinel в рамках модернизации ядерных сил США откладываются до первого квартала 2026 года из-за увеличения стоимости реализации проекта и задержек в поставках комплектующих.