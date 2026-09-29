У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Ташкенте из-за больного пассажира
Летевший из Бангкока в Москву пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Узбекистане из-за ухудшения состояния здоровья гражданина России.
На борту лайнера Boeing-777 находился россиянин, которому потребовалась срочная медицинская помощь во время полета. Из-за этого экипаж принял решение об экстренном приземлении в аэропорту Ташкента, передает РИА «Новости».
К остановившемуся воздушному судну немедленно прибыла бригада медиков. Заболевшего мужчину сняли с рейса и передали врачам для оказания необходимой помощи.
Вынужденная посадка произошла в 17:38 по местному времени. Спустя чуть более часа, в 18:58, лайнер продолжил рейс и вылетел в Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу следовавший из Медины в Стамбул самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки.
На прошлой неделе летевший из Израиля в Москву самолет экстренно сел в Перми.
На прошлой неделе пассажир умер на борту летевшего во Владивосток самолета.