Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Ташкенте из-за больного пассажира

Tекст: Валерия Городецкая

На борту лайнера Boeing-777 находился россиянин, которому потребовалась срочная медицинская помощь во время полета. Из-за этого экипаж принял решение об экстренном приземлении в аэропорту Ташкента, передает РИА «Новости».

К остановившемуся воздушному судну немедленно прибыла бригада медиков. Заболевшего мужчину сняли с рейса и передали врачам для оказания необходимой помощи.

Вынужденная посадка произошла в 17:38 по местному времени. Спустя чуть более часа, в 18:58, лайнер продолжил рейс и вылетел в Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу следовавший из Медины в Стамбул самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки.

На прошлой неделе летевший из Израиля в Москву самолет экстренно сел в Перми.

На прошлой неделе пассажир умер на борту летевшего во Владивосток самолета.