Следовавший из Медины в Стамбул самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки

Самолет AJet совершил экстренную посадку в Анталье из-за смерти пассажирки

Tекст: Мария Иванова

У женщины остановился пульс во время полета. Врач, находившийся на борту, оказывал ей помощь около получаса, однако спасти пассажирку не удалось, пишет портал HavasosyalMedya.

Отмечается, что самолет Airbus A321neo с регистрационным номером TC-LTV выполнял рейс VF1506. По предварительной информации, женщина возвращалась из умры – малого паломничества в Мекку, отмечает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пассажир умер на борту летевшего во Владивосток самолета.

В прошлом месяце летевший из Антальи в Екатеринбург россиянин умер во время экстренной посадки.

В феврале пассажир рейса Пекин – Москва скончался после экстренной посадки в Казани.