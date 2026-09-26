Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Следовавший из Медины в Стамбул самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки
Самолет AJet совершил экстренную посадку в Анталье из-за смерти пассажирки
Самолет авиакомпании AJet, выполнявший рейс из Медины в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Антальи из-за смерти пассажирки на борту.
У женщины остановился пульс во время полета. Врач, находившийся на борту, оказывал ей помощь около получаса, однако спасти пассажирку не удалось, пишет портал HavasosyalMedya.
Отмечается, что самолет Airbus A321neo с регистрационным номером TC-LTV выполнял рейс VF1506. По предварительной информации, женщина возвращалась из умры – малого паломничества в Мекку, отмечает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пассажир умер на борту летевшего во Владивосток самолета.
В прошлом месяце летевший из Антальи в Екатеринбург россиянин умер во время экстренной посадки.
В феврале пассажир рейса Пекин – Москва скончался после экстренной посадки в Казани.