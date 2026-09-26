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Мерц столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив однопартийцами
Bild: Канцлер ФРГ Мерц столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался под угрозой блокады налоговых инициатив правительства в бундесрате со стороны глав федеральных земель от возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС).
Премьер-министры земель от ХДС пригрозили заблокировать введение любых новых налогов, предложенных министром финансов Ларсом Клингбайлем и поддержанных Мерцем, пишет Bild.
Главы Гессена, Саксонии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальца заключили «негласный антиналоговый пакт», выступая против налога на сахар, пластик и криптовалюту. Они также требуют остановить предложенную реформу подоходного налога, отмечает РИА «Новости».
Кроме того, против курса Мерца выступает его фракция в бундестаге. Депутаты ХДС/ХСС сорвали голосование по налогу на сахар и заблокировали выделение 1 млрд евро на защиту тропических лесов. Мерц оказался под угрозой двойной блокады в парламенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание Politico сообщило, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии.
Во вторник канцлер после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ.
Ранее Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.