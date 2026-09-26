  • Новость часаПВО России за сутки сбила 1222 украинских беспилотника
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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    64 комментария
    26 сентября 2026, 12:29 • Новости дня

    Новый посол России прибыл на работу в Пхеньян

    Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев прибыл в Пхеньян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский дипломат Андрей Подъелышев прибыл в столицу Северной Кореи для начала работы в качестве главы дипломатического представительства.

    Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев прибыл в Пхеньян. О прибытии дипломата сообщило посольство России в республике, пишет РИА «Новости».

    «26 сентября в Пхеньян прямым рейсом из Москвы прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Андрей Подъелышев с супругой», – отмечается в заявлении дипмиссии. В аэропорту гостей встретили представители министерства иностранных дел КНДР и коллеги.

    Сразу после приезда Андрей Подъелышев посетил Монумент Освобождения для почтения памяти павших советских воинов. Дипломат также осмотрел экспозицию музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, отдавая дань уважения солдатам Корейской народной армии, участвовавшим в освобождении Курской области.

    Затем глава дипмиссии возложил цветы к барельефам своих предшественников Андрея Карлова и Александра Мацегоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева новым руководителем дипломатической миссии в Пхеньяне, освободив его от должности посла в Нигерии.

    Предыдущий посол Александр Мацегора скончался в декабре прошлого года. Новый глава дипмиссии анонсировал активизацию практического взаимодействия Москвы и Пхеньяна.

    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    26 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР

    Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР

    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен жестко раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за разглашение сведений о передаче Сеулу военнопленных из КНДР.

    «Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.

    Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.

    «Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.

    Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.

    «Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    26 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова

    Судмедэкспертиза назвала причиной смерти Соседова перелом

    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти Сергея Соседова, они опровергли версию смерти журналиста из-за тромба.

    Родственники Соседова получили предварительное заключение специалистов о причинах трагедии. В документе говорится: «перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», выяснила «Комсомольская правда».

    Версия о том, что журналист упал с лестницы в результате оторвавшегося тромба, не подтвердилась. Медики пояснили, что подобное состояние могло спровоцировать инсульт или проблемы в других органах.

    При наличии связи между травмой и тромбоэмболией судмедэксперты отразили бы это в своем официальном заключении.

    Мать журналиста отмечала, что ухудшений в состоянии здоровья сына не замечала, однако предупреждала сына о длительном перелете и смене часовых поясов, призывая отменить поездку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы.

    Семья Соседова объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    25 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский джазовый саксофонист и композитор, народный артист России Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни после непродолжительной болезни.

    В пресс-службе Клуба Алексея Козлова ТАСС подтвердили информацию о кончине музыканта. «Ушел из жизни Алексей Козлов – легенда российского джаза», – заявили представители организации.

    Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В 1962 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ), но в итоге стал музыкантом. Игре на саксофоне Козлов научился самостоятельно в конце 1950-х годов, до этого выступая как пианист.

    В 1959 году Козлов создал собственный джаз-квинтет, а в 1961 году участвовал в создании первого в СССР джаз-кафе-клуба «Молодежное».

    В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», ставший его самым знаковым творческим достижением. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.

    Козлов создал около ста джазовых произведений. В числе его работ – композиции «Башня из слоновой кости» (1976 год), «Регтайм» (1978 год) и «Незнакомка» (1982 год). Он также был создателем и ведущим телепрограмм «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему», а также радиопередачи «Джаз, рок и медные трубы».

    Кроме того, Козлов является автором книг «Рок-музыка. Истоки и развитие» (1989), «Козел на саксе» (1998), «Джаз, рок и медные трубы» (2005) и «Рок глазами джазмена» (2008).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Алексей Козлов получил звание легенды джаза на фестивале в Петербурге.

    В начале сентября на 71-м году жизни скончалась американская джазовая певица Кассандра Уилсон.

    В январе после тяжелой болезни умер народный артист СССР музыкант Владислав Чернушенко.

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

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    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    26 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения

    Президент РАН Красников объяснил выход медведей к людям ростом популяции

    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников объяснил участившиеся нападения медведей на людей изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы, шорский шаман Игорь Идимешев согласился с ученым.

    Участившиеся случаи нападения медведей на людей объясняются климатическими изменениями, ростом популяции и сокращением кормовой базы, передает РИА «Новости». Красников подчеркнул, что эти факторы заставляют хищников расширять ареал обитания.

    «Безусловно, наука может это объяснить. Медведи заметны, потому что они нападают на людей, но, если посмотреть, у нас и другие животные приходят, и лисы приходят в город, и волки тоже достаточно частыми являются посетителями, иногда и тигров видим», – сказал он.

    По словам главы РАН, нехватка пищевых запасов вынуждает животных искать новые территории. Он отметил, что для каждого региона необходимо вырабатывать индивидуальные рекомендации, учитывая изменения кормовой базы и численности медведей. К тому же потепление климата в России приводит к изменению миграции животных.

    Шорский шаман и охотник Игорь Идимешев в беседе с ТАСС указал, что в этой ситуации нет никакой мистики.

    «Именно чистое воздействие человека. Причина нападения медведей кроется в бесчеловечном отношении к природе. Мы в ходе своей деятельности внесли дисгармонию в природу», – заявил он.

    Идимешев пояснил, что из-за нарушения пищевой среды сначала ушли лоси, а затем медведи остались без кормовой базы.

    Шаман рассказал, что в традициях шорцев медведя называют «великим человеком» и с уважением относятся к животному. Охотникам, добывшим зверя, традиционно дарили оберег из когтя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. Биолог Кропачев раскрыл способ мгновенно вычислить медведя-людоеда.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    26 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей

    МВД: Надежным паролем может стать строка любимой песни

    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Строчки из любимых песен можно использовать для создания надежных паролей, заменяя в них гласные буквы на специальные символы, следует из материалов МВД России.

    Подобный подход усложняет задачу мошенникам при попытке взлома, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркивают, что хороший код доступа должен быть длинным и сочетать буквы разного регистра. Добавление спецсимволов, например знака «@», значительно повышает уровень безопасности.

    Дополнительной мерой защиты послужит настройка двухфакторной аутентификации.

    В МВД предостерегли от использования в паролях личных данных. Даты рождения, имена и фамилии делают комбинацию уязвимой.

    Кроме того, правоохранители настоятельно рекомендуют не сохранять коды доступа в заметках мобильного телефона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о главных признаках взлома аккаунта на «Госуслугах». МВД посоветовало детям не указывать личные данные в онлайн-играх. МВД рассказало о способах защиты аккаунта в мессенджере.


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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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