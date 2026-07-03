Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
Дмитриев назвал причину начала деиндустриализации и спада экономики Германии
Дмитриев: Деиндустриализация Германии началась с атаки на «Северный поток»
Деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах «Северный поток», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Спад немецкой промышленности напрямую обусловлен разрушением газотранспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев озвучил эту позицию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
«Деиндустриализация и экономический спад Германии начались с террористической атаки на газовую инфраструктуру «Северного потока», по которой поставлялся недорогой российский газ», – написал чиновник.
Взрывы на двух магистралях произошли осенью 2022 года. Оператор Nord Stream AG признал разрушения беспрецедентными. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
Позже немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину Украины. Следствие полагает, что подозреваемые выполняли приказы украинских государственных структур. При этом Москва ни разу не получала запрашиваемых данных о ходе расследования инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне прокуратура Германии предъявила официальные обвинения в подрыве газопроводов украинцу Сергею К.