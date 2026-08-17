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    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок»
    При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    Каллас пообещала на треть расширить санкционные списки против России
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    17 августа 2026, 10:08 • Новости дня

    Вооруженные силы России уничтожили более 100 тыс. дронов с начала года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    За период с 1 января по 16 августа военные ликвидировали 101 тыс. 868 БПЛА, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Наибольшее количество беспилотников перехватили в июле, когда сбили 21 тыс. 537 аппаратов. В июне уничтожили 17 тыс. 711 дронов, за первые 16 дней августа – 16 тыс. 459, в мае – 14 тыс. 195.

    В марте ПВО нейтрализовала 11 тыс. 211 целей, в апреле – 9372, в феврале – 5989, а в январе – 5394. На июль и первую половину августа пришлись 37 тыс. 996 БПЛА, что составляет около 37% от общего числа.

    Рекордным днем стало 16 августа, когда зенитчики поразили 1478 дронов.

    В пятерку самых результативных суток вошли 15 августа с 1328 сбитыми БПЛА, 2 августа с 1158 дронами, 6 августа с 1155 и 13 августа с 1150 аппаратами.

    Ранее Минобороны расценило планы европейских стран нарастить поставки дронов для ВСУ как шаг к эскалации. Ведомство предупредило, что это ускорит втягивание Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска противовоздушной обороны ликвидировали рекордные 1478 украинских дронов.

    Днем ранее над страной сбили 1328 вражеских беспилотников. За весь второй летний месяц военные уничтожили почти 22 тыс. БПЛА.

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

    Комментарии (6)
    16 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии на побережье Черного моря.

    Вооруженные силы России поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы, передает РИА «Новости». Эти суда использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – три судна типа сухогруз и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково, расположенном в 138 километрах юго-западнее Одессы, российские военные нанесли удар по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины.

    В Белгород-Днестровском, находящемся в 40 километрах от Одессы, армия России уничтожила цех производства безэкипажных катеров. Эти аппараты применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и российские города на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили склады с горючим и патрульный катер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье.

    В начале августа армия России нанесла точный удар по двум доставлявшим вооружение морским судам южнее Одессы.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов

    После взрывов в Одессе загорелся логистический центр компании «Эпицентр»

    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    @ epicentrtk.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар начался на логистическом объекте компании «Эпицентр» в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    Масштабное возгорание произошло на территории логистического комплекса, принадлежащего компании «Эпицентр» в Одессе, передает ТАСС.

    Известно, что незадолго до начала пожара в Одесской области была официально объявлена воздушная тревога. В это же время поступала оперативная информация о взрывах, прогремевших на территории региона.

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа российские военные вывели из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в Одессе.

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    17 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье

    Движение по мосту Преображенского ограничили после авиаудара в Запорожье

    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    @ Alexey Tolmachov/wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожье был нанесен авиационный удар по мосту через реку Днепр, в результате чего были введены ограничения на проезд транспорта.

    После авиаудара движение по мосту Преображенского через реку Днепр в Запорожье было ограничено, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на данный момент не приводятся. Информация о пострадавших также отсутствует.

    В июне российские военные нанесли бомбовый удар по району Днепрогэс в Запорожье.

    В конце июля экипажи ВКС России уничтожили автомобильный мост в Сумской области четырьмя авиабомбами.

    В начале августа массированный удар по Одесской области привел к перекрытию переправы в Маяках.

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    16 августа 2026, 16:03 • Новости дня
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено

    Движение по трассе «Новороссия» восстановили

    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Движение по сухопутному коридору в Крым удалось стабилизировать, около 7 тыс. машин проходят по ней за сутки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, ситуация на сухопутном маршруте нормализовалась, передает ТАСС.

    «Положение на трассе удалось переломить, движение в целом восстановлено», – заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, сейчас по «Новороссии» проходят около 7 тыс. автомобилей в сутки, из которых почти 3 тыс. составляют грузовики. Губернатор подчеркнул, что этот показатель подтверждает бесперебойную работу важнейшей транспортной артерии юга страны.

    Для окончательной стабилизации дорожного трафика профильные ведомства приняли все необходимые меры.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о нормализации транспортного потока на трассе «Новороссия».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту о полном контроле над этой магистралью.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо констатировал провал попыток украинских войск изолировать Крым.

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    16 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские военкомы отпустили похищенного митрополита УПЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанного ранее митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия освободили из киевского призывного пункта, однако представители территориального центра комплектования незаконно забрали его удостоверение личности.

    Адвокат Никита Чекман сообщил об освобождении священнослужителя, передает РИА «Новости». Похищенный ранее владыка покинул здание киевского военкомата.

    Правозащитник написал в своем Telegram-канале: «Только что митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия отпустили из Дарницкого РТЦК… Кроме того, по словам владыки… представители ТЦК изъяли у него паспорт гражданина Украины». При этом никакой расписки об изъятии документа составлено не было.

    Юрист отметил, что еще одного задержанного клирика епархии протоиерея Анатолия Вишневого пытаются принудительно мобилизовать. Священник не находился в розыске и не нарушал правила учета. Защита планирует обжаловать незаконные действия украинских силовиков.

    На Украине продолжается масштабная кампания против канонической церкви. СБУ регулярно проводит обыски в храмах, а раскольники силой захватывают приходы. Осенью 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий полностью запретить деятельность УПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники украинского военкомата похитили митрополита Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого.

    Днем ранее представители ТЦК насильно мобилизовали протодиакона кафедрального собора в городе Тульчине.

    В начале августа военкомы забрали клирика Нещеровской обители Александра Ювко после воскресного богослужения.

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    17 августа 2026, 09:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    @ Knut Knipser/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, сообщило в понедельник Минобороны.

    Катер также охранял резервуары с топливом, указало ведомство в Max.

    Также нанесен удар по порту Измаила. Там атаке подвергся причальный терминал, через который разгружали грузы военного назначения.

    Кроме того, поражены ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров.

    Накануне российские войска атаковали три сухогруза и два танкера в порту Одессы.

    Двумя днями ранее беспилотники поразили склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    До этого высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом в гавани Черноморска.

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    17 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Профессор Диесен предупредил об угрозе ядерной войны из-за британских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Использование украинскими военными беспилотников британского производства для ударов по российской территории может спровоцировать глобальный конфликт с применением ядерного оружия, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил мнение, что применение британских беспилотников для атак на Россию приведет к ядерной эскалации, передает РИА «Новости». Свою позицию эксперт озвучил в соцсети.

    «Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне», – предупредил норвежский профессор, оценивая последствия поставок западного вооружения Киеву.

    Накануне газета The Times, ссылаясь на источники в украинских вооруженных силах, сообщила, что украинские военные начали применять британские беспилотники для атак вглубь территории России.

    Европейские страны нарастят поставки дальних дронов для украинской армии вместо крылатых ракет.

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    16 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Сотрудники военкомата на Украине похитили митрополита УПЦ Сергия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники военкомата на Украине похитили митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Анатолия Вишневого, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

    «Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого», – уточнил Чекман, передает РИА «Новости».

    По словам Чекмана, оба священнослужителя, которых, как утверждается, забрали сотрудники военкомата на Украине, сейчас находятся в Дарницком районном территориальном центре комплектования Киева. Там митрополит и протоиерей проходят военно-врачебную комиссию. Адвокат подчеркнул, что обстоятельства их задержания в настоящее время выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Винницкой области сотрудники территориального центра комплектования насильно мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви из Тульчина.

    В этой же области представители ТЦК силой задержали и незаконно удерживали клирика Тульчинской епархии отца Владимира Заднепрянца.

    С начала 2026 года сотрудники ТЦК на Украине насильно мобилизовали не менее 21 священника и монаха канонической УПЦ.

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    17 августа 2026, 08:00 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Белгородской области погибли шесть мирных жителей
    При ракетном ударе ВСУ по Белгородской области погибли шесть мирных жителей
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики нанесли ракетный удар по Валуйскому округу Белгородской области, минимум шесть мирных жителей погибло, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

    «Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребенок», – сообщил Шуваев в Max.

    Он пояснил, что пострадавшему несовершеннолетнему 14 лет. Двоим пострадавшим оказали медпомощь, они отказались от госпитализации.

    «Остальные, включая ребенка, направлены в Валуйскую ЦРБ. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь», – отметил врио губернатора.

    На месте удара произошел пожар, сгорела постройка, повреждена легковушка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне женщина погибла при ударе украинских войск по гражданскому автобусу в Ракитянском округе Белгородской области.

    14 августа человек погиб из-за массированных обстрелов региона.

    В июле жертвами атак ВСУ по населенным пунктам Белгородской области за сутки стали девять мирных жителей.

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    16 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Кулеба попросил инструкций на случай баллистического удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти страны предоставить гражданам четкие и своевременные инструкции о действиях при угрозе ракетных атак.

    Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обратился к руководству страны с просьбой разработать официальные рекомендации для населения на случай баллистических ударов, передает РИА «Новости». По его мнению, гражданам необходимо заранее знать, как действовать при возникновении опасности.

    «Я сам жду, что выйдет кто-нибудь из должностных лиц и предоставит такие комплексные рекомендации. Он скажет условно, дорогие граждане… если вы в семь часов вечера прочитали… что мы видим признаки подготовки баллистического удара, то рекомендуем вам уже к восьми вечера пойти… в укрытие», – заявил экс-министр. Он подчеркнул бессмысленность попыток спрятаться, если предупреждение поступает за несколько секунд до прилета.

    Накануне украинские СМИ сообщали о неспособности ПВО страны перехватить баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ранее западная пресса писала об истощении запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot у Киева. Российская сторона неоднократно отмечала, что западные поставки оружия лишь затягивают конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские военные не сбили ни одной баллистической ракеты.

    Несколькими днями ранее власти страны перестали публиковать данные о количестве запущенных по объектам ВСУ снарядов.

    Весной Дмитрий Кулеба призывал киевлян временно покинуть столицу ради сохранения психического здоровья.

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    17 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Боевики украинского полка связи оказались в окружении в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военнослужащие из подразделения связи оказались заблокированы российскими силами на Сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Попавшие на передовую солдаты 76-го полка связи ВСУ заблокированы российскими войсками, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Для удержания позиций в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ продолжает практику прикомандирования связистов к боевым группам 119-й бригады теробороны», – добавил он.

    Родственники военнослужащих подтвердили, что последняя прикомандированная группа понесла значительные потери, а выжившие бойцы полностью лишены обеспечения. В этом регионе выполняет задачи российская группировка войск «Север».

    Согласно данным Министерства обороны, за прошедшие сутки на данном направлении противник потерял до 200 человек личного состава.

    Кроме того, российские силы уничтожили боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    В начале августа российские военные ликвидировали командира батальона 119-й бригады теробороны ВСУ в Краснопольском районе.

    В июне командование 58-й мотопехотной бригады передало в распоряжение этого соединения 50 солдат в обмен на внедорожник.

    В конце прошлого года украинское командование усилило штурмовые группы 119-й бригады военнослужащими-связистами.

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    16 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    В РСМД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия США через Турцию

    РСМД: Поставки оружия США Киеву через Турцию отдаляют урегулирование конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Турцией оружия США Вооруженным силам Украины негативно скажутся на перспективах урегулирования конфликта, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

    По словам Тимофеева, вероятная передача турецкой стороной американских вооружений украинской армии серьезно отодвинет перспективы мирного завершения текущего кризиса, передает ТАСС.

    «С российской точки зрения, это отдаляет перспективы урегулирования. С американской точки зрения – нет. Потому что США не заинтересованы в том, чтобы Украина потерпела военное поражение... А российская сторона ведет дело к решению тех задач, которые были поставлены, в том числе к достижению военного успеха. Поэтому здесь наши подходы неизбежно разнятся», – сказал гендиректор РСМД.

    Эксперт также обратил внимание на изменение тактики Соединенных Штатов. Если раньше американское вооружение передавалось украинской армии напрямую, то теперь Вашингтон перешел к косвенным поставкам.

    Ранее Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Власти Турции заявили об отсутствии информации по этому вопросу.

    Анкара не планирует передавать украинской армии оружие собственного производства.

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    16 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Певица Полякова извинилась за сравнение Украины с концлагерем

    Tекст: Вера Басилая

    Известная украинская исполнительница и телеведущая Оля Полякова извинилась за то, что сравнила Украину с концлагерем, сообщили украинские СМИ.

    Украинская артистка и телеведущая принесла официальные извинения за свои слова о сходстве Украины с концентрационным лагерем, передает Lenta.ru.

    Полякова признала свою неправоту и пояснила, что подобное сравнение не стоило использовать. Кроме того, Оля Полякова особо подчеркнула полное отсутствие интереса к государственной деятельности. Исполнительница заверила общественность, что совершенно не планирует заниматься созданием каких-либо политических партий или общественных движений.

    Ранее украинская исполнительница Полякова сравнила страну с концлагерем из-за действий военкомов.

    Зрители и многие деятели культуры Украины массово поддержали позицию певицы в социальных сетях.

    Известная актриса Катя Кузнецова согласилась с резкими высказываниями Поляковой.

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    17 августа 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала агента Киева со взрывчаткой в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Житель Севастополя по заданию украинских спецслужб готовил тайники с компонентами взрывных устройств и собирал сведения о российских военных объектах, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Мужчина собирал информацию об объектах Министерства обороны России и готовил схроны со взрывчаткой, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Его подозревают в государственной измене, подозреваемому 54 года, мужчину завербовала Служба безопасности Украины через Telegram.

    По указаниям куратора он передавал противнику данные о военных объектах в регионе. Кроме того, задержанный занимался закладкой тайников с компонентами взрывных устройств.

    В одном из таких схронов, найденных в лесополосе Севастополя, силовики обнаружили почти 477 граммов взрывчатки на основе гексогена и электродетонатор.

    В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчину арестовали, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе силовики задержали готовившего диверсии на железной дороге жителя Бахчисарайского района.

    В начале августа оперативники изъяли у агентов украинской разведки в Севастополе три снаряженных взрывчаткой беспилотника.

    Месяцем ранее спецслужбы арестовали на полуострове двоих пересылавших противнику координаты военных объектов граждан.

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