За июль ПВО России уничтожила свыше 21 тыс. украинских дронов

За июль системы ПВО сбили более 21 тыс. украинских беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные за прошедший месяц перехватили и уничтожили не менее 21 тыс. 760 украинских дронов над территорией страны, передает РИА «Новости». Журналисты агентства провели соответствующие подсчеты на основе официальных данных Министерства обороны.

Пик вражеской активности пришелся на 24 и 25 июля. В эти дни защитники неба сбили 937 и 1060 аппаратов соответственно. Отмечается, что подавляющее большинство ударов противник пытался нанести по европейской части России.

Всего за первое полугодие текущего года отечественные системы противовоздушной обороны ликвидировали не менее 63 тыс. 993 дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 июля российские военные отразили масштабный налет 328 украинских дронов.

Днем ранее системы противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских беспилотников над тринадцатью регионами страны.

Девятнадцатого июля массированная атака неприятельских летательных аппаратов затронула Москву и южные территории России.