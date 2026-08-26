Депутат Котре обвинил Германию в нежелании расследовать подрывы газопроводов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкие власти не проявляют реального интереса к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает Lenta.RU. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

«Правительство Германии как тогда (в 2022 году), так и сейчас не заинтересовано в прояснении ситуации», – заявил политик.

По словам парламентария, официальный Берлин препятствует расследованию и не поддерживает судебные процессы. Котре считает, что это объясняет нежелание привлекать к ответственности виновных в подрыве трубопроводов на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил о намеренном игнорировании немецкой прокуратурой заказчиков взрывов на «Северных потоках».

Прокуратура ФРГ возложила ответственность за диверсию на государственные органы Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением ранних выводов Москвы.