Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
В Кремле отреагировали на слова Туска о терактах на газопроводах
Песков: Позиция Туска по теракту на «Северных потоках» вызывает изумление
Позиция премьер-министра Польши Дональда Туска по отказу от преследования исполнителей теракта на «Северных потоках» может вызывать только изумление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Заявление Дональда Туска о нежелательности уголовного преследования подозреваемых в диверсии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля посчитал подобный подход европейских политиков крайне странным.
«Конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может», – подчеркнул Песков. Он добавил, что разрушение газопроводов стало прямым ударом по политической энергоструктуре Евросоюза.
По словам Пескова, создатели двух линий трубопровода инвестировали в будущее и конкурентоспособность европейской экономики. При этом Москва до сих пор не получила никаких данных о ходе расследования, хотя Генпрокуратура инициировала дело о международном терроризме.
Взрывы на экспортных газопроводах произошли осенью 2022 года. Оператор Nord Stream AG признал разрушения беспрецедентными, а власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток».
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах гражданину Украины.
Адвокат Никола Канестрини сообщил о причастности украинских государственных органов к этой диверсии.