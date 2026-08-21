Песков: Позиция Туска по теракту на «Северных потоках» вызывает изумление

Tекст: Вера Басилая

Заявление Дональда Туска о нежелательности уголовного преследования подозреваемых в диверсии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля посчитал подобный подход европейских политиков крайне странным.

«Конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может», – подчеркнул Песков. Он добавил, что разрушение газопроводов стало прямым ударом по политической энергоструктуре Евросоюза.

По словам Пескова, создатели двух линий трубопровода инвестировали в будущее и конкурентоспособность европейской экономики. При этом Москва до сих пор не получила никаких данных о ходе расследования, хотя Генпрокуратура инициировала дело о международном терроризме.

Взрывы на экспортных газопроводах произошли осенью 2022 года. Оператор Nord Stream AG признал разрушения беспрецедентными, а власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток».

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах гражданину Украины.

Адвокат Никола Канестрини сообщил о причастности украинских государственных органов к этой диверсии.