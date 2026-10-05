Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей
Экс-депутат Госдумы Дорошенко арестован по делу о хищении 1,8 млрд рублей
Бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 19 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он взят под арест до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Ему инкриминируют хищение 1,8 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных для ремонта и реконструкции автомобильных дорог в регионе. По версии следствия, с 2017 по 2025 год Дорошенко совместно с соучастниками использовал для хищений ассоциацию «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань».
Предприятия дорожной отрасли внесли в этот фонд более 1,8 млрд рублей, которые участники группы вывели в теневой оборот на подконтрольные счета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре бывшего заместителя главы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств.
В мае жительница Казахстана из колонии похитила 2,8 млн долларов из госбюджета.
В апреле сотрудник Минобороны похитил миллионы на военной ипотеке.