Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
США передали Эстонии разведывательные беспилотники для охраны границы
ERR: Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников
Посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар подписали договор о передаче Таллину 13 американских разведывательных беспилотников, сообщила телерадиокомпания ERR.
Вашингтон передал Таллину 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для усиления безопасности границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Эта передача оборудования свидетельствует как о приверженности США безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который наши эстонские партнеры ежедневно демонстрируют в своей работе», – заявил Пипко.
Компактные разведывательные аппараты можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе.
Таллин приступил к строительству военных баз вблизи рубежей.
Летом американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию.