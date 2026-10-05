США передали Эстонии разведывательные беспилотники для охраны границы

ERR: Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников

Tекст: Елизавета Шишкова

Вашингтон передал Таллину 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для усиления безопасности границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Эта передача оборудования свидетельствует как о приверженности США безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который наши эстонские партнеры ежедневно демонстрируют в своей работе», – заявил Пипко.

Компактные разведывательные аппараты можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе.

Таллин приступил к строительству военных баз вблизи рубежей.

Летом американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию.