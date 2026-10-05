Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Путин высоко оценил отношения России и ЮНЕСКО
Путин заявил о высоком уровне взаимодействия между Россией и ЮНЕСКО
Президент Владимир Путин на мероприятии ко Дню учителя заявил, что Россия поддерживает отношения с ЮНЕСКО на высоком и конструктивном уровне.
Глава государства затронул тему сотрудничества с международной организацией в рамках встречи, посвященной профессиональному празднику педагогов. Речь об этом зашла в контексте рекомендаций ЮНЕСКО о положении учителей, передает ТАСС.
«С ЮНЕСКО у России очень конструктивные отношения. На высоком уровне находятся. Мы принимаем очень активное участие в работе этой представительной международной организации», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Президент назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России.
В воскресенье была анонсирована встреча главы государства с лучшими преподавателями страны.