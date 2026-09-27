Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?9 комментариев
Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами солдат, выживших во время чрезвычайной ситуации на морских маневрах.
Токаев наградил медалью «Ерлиги ушин» троих военнослужащих, спасенных во время чрезвычайного происшествия на учениях в Каспийском море, передает ТАСС.
Согласно тексту указа, награда вручена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Токаев посмертно наградил орденами 14 погибших на учениях военнослужащих.
Президент Казахстана отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова.
Спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.