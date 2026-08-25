Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
На нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошел сбой электроснабжения
Внезапный сбой внешнего электроснабжения на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане потребовал перезапуска технологической установки, однако не отразился на суточных объемах выпуска топлива.
Нештатная ситуация зафиксирована на Шымкентском НПЗ, передает РИА «Новости». Пресс-служба оператора «КазМунайГаз» прокомментировала ситуацию. «На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе произошла посадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения 220 кВ АО «KEGOC»... Подача электроэнергии восстановлена и производится перезапуск одной технологической установки», – говорится в заявлении.
Представители компании отметили, что сейчас производственные объекты работают в штатном режиме. Суточное производство нефтепродуктов не пострадало, а отгрузка топлива осуществляется по графику.
Ранее во вторник спасатели ликвидировали пожар на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода на западе Казахстана. По данным МЧС, там загорелось специальное оборудование для сбора нефтешлама. В момент инцидента работы на объекте не проводились, причины возгорания выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты полностью восстановили подачу энергии на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.
В середине августа масштабное отключение света затронуло четырнадцать районов Алма-Аты.
В июле глава компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов заявил о сокращении добычи нефти на Карачаганакском месторождении.