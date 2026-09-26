Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Представитель Казахстана Турлов избран президентом FIDE
Представитель Казахстана Турлов возглавил Международную шахматную федерацию
Представитель Казахстана Тимур Турлов победил на выборах главы Международной шахматной федерации (FIDE).
Выборы нового руководителя организации состоялись в субботу на генеральной ассамблее, которая проходит в Самарканде. По итогам голосования казахстанский кандидат заручился поддержкой 110 делегатов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники Генассамблеи FIDE аплодисментами оценили работу Аркадия Дворковича.
В середине месяца федерация отклонила жалобу Украины на выдвижение россиянина на пост вице-президента.
В прошлом месяце Дворкович назвал фаворита на выборах нового руководителя организации.