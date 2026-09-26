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Участники Генассамблеи FIDE аплодисментами оценили работу Аркадия Дворковича
Кандидат в президенты FIDE Ян-Хенрик Бюттнер публично похвалил работу Дворковича
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) встретила аплодисментами слова кандидата в президенты FIDE Яна-Хенрика Бюттнера об успешной работе Аркадия Дворковича на посту главы организации, передает источник с места событий.
В Самарканде проходят выборы нового руководителя организации, передает ТАСС. На высокий пост претендуют три кандидата: представители Германии Ян-Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштайн, а также казахстанец Тимур Турлов.
Выступая перед собравшимися, немецкий претендент высоко оценил достижения действующего руководителя. «Хочу отметить работу, которую проделал Аркадий Дворкович за время своего президентства. Организация стала сильнее. И это заслуживает аплодисментов», – сказал Бюттнер.
Сразу после этих слов в зале раздались громкие овации. Напомним, что российский функционер непрерывно возглавлял международную шахматную структуру с 2018 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Аркадий Дворкович приостановил исполнение полномочий президента организации из-за европейских санкций. Позже он назвал главу Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова фаворитом на предстоящих выборах. В сентябре выборная комиссия FIDE утвердила кандидатуру бывшего министра спорта России Павла Колобкова на пост вице-президента.