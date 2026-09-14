Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.2 комментария
Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
«Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта
Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».
Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.
В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.
«В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.
Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.
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