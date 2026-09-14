Режиссер Серебренников тайно продал последнюю квартиру в России

Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок

Герой России Набиев: ЕР намерена совершенствовать поддержку ветеранов СВО

Tекст: Алексей Нечаев

«Танкисты – люди сильные и сплоченные. И машина у них – мощная, быстрая и маневренная, сочетающая огневую мощь и подвижность. Но у танка есть еще и душа. Как ты к нему относишься, так он и поведет себя в бою: если ухаживаешь, обслуживаешь – он тебя не подведет. Все как с людьми», – считает Герой России Энвер Набиев.

Гвардии майор Энвер Набиев – кадровый офицер-танкист, выпускник Казанского высшего танкового командного училища, начальник штаба танкового батальона 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. За годы службы он убедился, что в танковых войсках результат зависит не только от характеристик машины, но и от людей, которые находятся внутри нее. «Каждый отвечает за свою часть работы, но результат зависит от слаженности всех троих членов экипажа. Именно поэтому танкисты – это прежде всего команда», – пояснил собеседник.

Навык действовать в такой команде, по словам Набиева, остается с человеком и после службы. «В гражданской жизни часто ловлю себя на танковых привычках: решения принимаю быстро, иногда интуитивно, и они оказываются правильными. В бою решения нужно принимать за секунды при жестком дефиците информации. Этот навык остается и в мирной жизни», – рассказал он.

При этом сами танкисты за время СВО были вынуждены осваивать новые способы ведения боя. «На начальном этапе конфликта танковые войска были главной ударной силой. Но с развитием беспилотных технологий роль танков изменилась», – отметил Герой России.

Сегодня, пояснил Набиев, танки все чаще применяются иначе: «Сейчас их используют с выдвижением из глубины, с закрытых огневых позиций, для точного огня на большие дальности. При корректировке пушка способна точно бить даже на восемь километров».

Адаптироваться к таким изменениям танкистам помогает не только боевой опыт, но и школа, которую они проходят еще до службы. Для самого Набиева такой школой стало Казанское танковое училище.

«Стены и воздух пропитаны танковым духом. Преподаватели прошли боевой путь, учили нас не только по учебникам: как выбрать огневую позицию, как выжить в танке, что делать при попадании. Этот опыт, заработанный кровью, мы впитывали. С началом СВО многое изменилось: появились беспилотники, радиоэлектронная борьба, новые средства защиты. Мы сами наваривали дополнительные элементы защиты, проявляли смекалку», – рассказал собеседник.

Танковая школа для Набиева оказалась не только военной, но и семейной традицией. «У меня тесть танкист, дяди танкисты, брат окончил Киевское танковое училище. Мы созваниваемся, поздравляем, встречаемся. Для нас это не просто профессия, а часть семейной истории», – поделился он.

Эту традицию Набиев старается продолжать уже в работе с молодежью. В колледже Махачкалы появились стенд «Дагестанцы – Герои России» и «Парта Героя» его имени. «Неловко из-за своей скромности, но гордость есть. Ректор обещала, что за партой будут сидеть только отличники», – рассказал Герой России.

При этом сам Набиев считает, что никакие стенды не заменят личного разговора. «Вижу их глаза в начале и в конце встречи – восприятие меняется. Когда спрашиваю: «Кто хочет защищать Родину?» – до и после ответы разные. Плакаты и стенды не заменят разговора с живым офицером», – подчеркнул он.

Не менее важна для Набиева и связь с теми, кто уже прошел через боевые действия и возвращается к мирной жизни. «Для меня прежде всего важна поддержка ветеранов. В Дагестане меры поддержки охватывают всех участников СВО. Материальная, духовная, культурная, медицинская реабилитация – все это есть. В Народной программе «Единой России» предусмотрены дополнительные меры, и партии совершенствование этих мер имеет принципиальное значение», – пояснил собеседник.

Само звание Героя России Набиев также воспринимает не как личную заслугу, а как признание работы всего подразделения. «Золотая Звезда – общая награда. Мои подчиненные радовались, гордились, что их командир удостоен. Выполнить задачи удалось благодаря им», – сказал он. Поэтому и День танкиста для Набиева – праздник не только военнослужащих, но и всех, кто связан с этой профессией и создает технику, на которой они воюют.

«В День танкиста желаю всем, кто связал свою жизнь с этой профессией, здоровья, сил и выдержки. Чтобы любая задача решалась четко и слаженно, каждый выезд был успешным и, главное, без потерь. Чтобы за спиной всегда была надежная поддержка своих. Отдельно хочу пожелать успехов танкостроителям – тем, кто стоит у станков и создает наши машины. Пусть танки будут исправны и быстры, а каждый танкист возвращается домой. Конечно, будем помнить тех, кто уже не вернулся. А живым – всем победы и здоровья!» – заключил Набиев.

День танкиста – один из старейших военных праздников в России и на постсоветском пространстве. Его дата является переходящей: согласно указу президента России, он отмечается во второе воскресенье сентября.

Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года с целью отметить выдающиеся заслуги бронетанковых и механизированных войск в разгроме гитлеровской Германии в ходе Великой Отечественной войны, а также неоценимый вклад танкостроителей в общую Победу.

В первый официальный День танкиста – 11 сентября 1946 года – на Красной площади в Москве прошел единственный в истории полноценный военный парад танковой техники. Маршем прошла знаменитая Гвардейская танковая Кантемировская дивизия, что подчеркивало статус бронетанковых сил как главной ударной мощи сухопутных войск страны.

Изначально праздник отмечался 11 сентября. Этот день был выбран в честь Восточно-Карпатской наступательной операции (11 сентября 1944 года), в ходе которой советские танковые войска прорвали оборону противника в Карпатах и вышли на границу с Чехословакией.

Напомним, новая Народная программа «Единой России» включает инициативы по семи приоритетным вызовам и 52 направлениям – от поддержки семьи и занятости до технологий, ценностей и безопасности. Среди предложенных мер по поддержке участников СВО – расширение трудовых, социальных и медицинских гарантий ветеранам и их семьям, развитие программ реабилитации, обучения, переподготовки и трудоустройства.