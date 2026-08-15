Познер решил продать квартиру в центре Москвы

Познер решил продать квартиру в центре Москве

Tекст: Вера Басилая

Знаменитый телеведущий Владимир Познер принял решение избавиться от недвижимости в России. В текущей ситуации журналист не видит смысла сохранять свои активы в стране, включая просторную квартиру в самом центре Москвы, за которую он планирует выручить 165 млн рублей, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash.

В настоящее время покупателей на элитное жилье площадью 232 квадратных метра пока не нашлось. Потенциальных клиентов отпугивает расположение квартиры на первом этаже. Ранее недвижимость сдавалась в аренду, а сейчас простаивает под присмотром рабочих, следящих за ее состоянием.

Исторический дом, где расположена квартира, находится в Чистом переулке и был построен в 1914 году. Люксовые апартаменты включают большую гостиную, кухню-столовую с гардеробной, комнату для персонала, постирочную, спортзал и пять совмещенных санузлов. В стоимость также включен гараж.

В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

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