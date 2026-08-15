Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Познер решил продать квартиру в центре Москвы
Познер решил продать квартиру в центре Москве
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер выставил на продажу свою элитную пятикомнатную квартиру в центре российской столицы, оценив ее в 165 млн рублей.
Знаменитый телеведущий Владимир Познер принял решение избавиться от недвижимости в России. В текущей ситуации журналист не видит смысла сохранять свои активы в стране, включая просторную квартиру в самом центре Москвы, за которую он планирует выручить 165 млн рублей, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash.
В настоящее время покупателей на элитное жилье площадью 232 квадратных метра пока не нашлось. Потенциальных клиентов отпугивает расположение квартиры на первом этаже. Ранее недвижимость сдавалась в аренду, а сейчас простаивает под присмотром рабочих, следящих за ее состоянием.
Исторический дом, где расположена квартира, находится в Чистом переулке и был построен в 1914 году. Люксовые апартаменты включают большую гостиную, кухню-столовую с гардеробной, комнату для персонала, постирочную, спортзал и пять совмещенных санузлов. В стоимость также включен гараж.
В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.
В июне текущего года переехавший в Литву актер Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы.
Весной певица Алла Пугачева выставила на продажу свою столичную недвижимость.