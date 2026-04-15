Пугачева накопила долг в 100 тыс. рублей за ЖКХ в элитной квартире в Москве
Пугачева накопила долг в 100 тыс. рублей за ЖКХ в элитной квартире в Москве
Певица Алла Пугачева выставила на продажу квартиру в центре Москвы, накопив долг по коммунальным услугам почти в 100 тыс. рублей, сообщили СМИ.
У Пугачевой в России остается пятикомнатная квартира площадью более 300 квадратных метров с видом на храм Христа Спасителя. Жилье находится в элитном жилом комплексе в Филипповском переулке, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.
Певица сейчас проживает на Кипре и перестала оплачивать коммунальные услуги в московской квартире. В результате долг по ЖКХ достиг почти 100 тыс. рублей.
Недвижимость была куплена Пугачевой еще в 2004 году и оценивается в сумму свыше 500 млн рублей. В собственности певицы также остаются два парковочных места площадью 27 кв.метров.
Риелторы выставили квартиру певицы в жилом комплексе «Филипповский» на продажу за 400 млн рублей.
Эксперты рынка недвижимости оценили возможную стоимость аренды этого жилья в 400 тыс. рублей за месяц.
Представитель артистки Елена Чупракова опровергла информацию о планах Пугачевой приехать в Россию в ближайшее время.