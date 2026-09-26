Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
МИД заявил о рисках из-за желания Евросоюза перенять опыт Киева в сфере БПЛА
В МИД сочли бесконтрольное создание дронов в Евросоюзе угрозой для России
Бесконтрольное создание беспилотников в Евросоюзе и стремление перенять опыт их применения у Киева кратно повышает риски для России, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
Масленников подчеркнул, что за производимыми в европейских странах беспилотниками отсутствует должный контроль. По его словам, это ведет к росту угроз для различных объектов инфраструктуры не только на территории России, но и в других государствах, передает РИА «Новости».
Дипломат добавил, что представители Евросоюза открыто заявляют о намерении учиться применению дронов на примере Украины. Поскольку Киев использует откровенно террористические методы, подобные планы кратно увеличивают соответствующие риски для безопасности.
В последние годы Москва фиксирует беспрецедентный рост военной активности Североатлантического альянса и стран Евросоюза. Российские власти неоднократно указывали, что не планируют нападать на европейские государства, тогда как дальнейшая милитаризация Европы лишь усиливает напряженность и не способствует урегулированию украинского конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел России объяснило цели создания европейской «стены дронов».
Во вторник сообщалось, что Европа оказалась не готова к совместному с Украиной производству беспилотников.
Летом Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА.