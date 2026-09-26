В МИД сочли бесконтрольное создание дронов в Евросоюзе угрозой для России

Tекст: Мария Иванова

Масленников подчеркнул, что за производимыми в европейских странах беспилотниками отсутствует должный контроль. По его словам, это ведет к росту угроз для различных объектов инфраструктуры не только на территории России, но и в других государствах, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что представители Евросоюза открыто заявляют о намерении учиться применению дронов на примере Украины. Поскольку Киев использует откровенно террористические методы, подобные планы кратно увеличивают соответствующие риски для безопасности.

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентный рост военной активности Североатлантического альянса и стран Евросоюза. Российские власти неоднократно указывали, что не планируют нападать на европейские государства, тогда как дальнейшая милитаризация Европы лишь усиливает напряженность и не способствует урегулированию украинского конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел России объяснило цели создания европейской «стены дронов».

Во вторник сообщалось, что Европа оказалась не готова к совместному с Украиной производству беспилотников.

Летом Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА.