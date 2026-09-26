Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Кабмин решил обучить граждан России базовой цифровой грамотности
Россиянам решили привить базовую цифровую грамотность
Все социальные группы россиян должны овладеть цифровой грамотностью хотя бы на базовом уровне. Такая задача обозначена в утвержденном правительством РФ документе.
Все социальные группы россиян должны овладеть цифровой грамотностью хотя бы на базовом уровне, передает ТАСС. Такая задача обозначена в утвержденном правительством России документе.
Под цифровой грамотностью понимается набор компетенций, помогающих безопасно и эффективно пользоваться цифровыми инструментами и технологиями, а также ресурсами в интернете. Выделено два уровня цифровой грамотности – базовый и продвинутый. Первый – это основополагающие навыки работы с компьютером и программами, умение искать, критически оценивать, применять и распространять данные из различных источников.
Второй уровень – это знание и соблюдение мер безопасности в цифровой среде, включая защиту личных сведений, онлайн-общение с соблюдением сетевого этикета, способность анализировать, критически воспринимать и создавать медиаконтент, распознавать манипуляции и фейки.
Одним из принципов государственной политики России в данной сфере названо «формирование базового уровня цифровой грамотности у всех категорий граждан», в том числе за счет равного доступа к образовательно-просветительским ресурсам. Отмечается, что с цифровыми угрозами приходится постоянно сталкиваться на бытовом, государственном уровнях и в бизнес-среде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения.
Позже российские власти запланировали включить правила безопасного поведения в интернете в образовательные программы всех уровней.
В середине сентября правительство утвердило документ об обучении граждан правилам безопасной работы с технологиями искусственного интеллекта.