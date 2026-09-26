ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

На прошедшей неделе взяты под контроль Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения были пресечены.

За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 250 боевиков, семь бронемашин, артиллерийское орудие и пять наземных роботизированных комплексов.

Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 бронемашины, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов.

Также в Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1490 военнослужащих, 11 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

В течение недели в результате наступления подразделений группировки «Центр» освобождены Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии, все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

С начала окружения в Доброполье было уничтожено свыше 170 боевиков и два пикапа.

Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 военнослужащих, 33 бронемашины, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении за указанный период составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, из них пять американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Параллельно подразделения Южной группировки на прошлой неделе улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1340 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 10 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленую Диброву и Светлую Долину в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

На прошедшей неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Были уничтожены до 300 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину.

Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

А до этого они освободили харьковские Польную и Новоалександровку.