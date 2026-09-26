Костин: Поддержка «Единой России» стала выбором граждан в пользу стабильности

Tекст: Алексей Нечаев

«Причины рекордной явки и поддержки «Единой России» можно условно разделить на три группы: политические предпосылки, технологические и политико-технологические факторы», – считает Константин Костин, политолог, президент Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

К политическим предпосылкам Костин относит высокий уровень патриотических настроений в обществе. «По сути, мы видим ценностную консолидацию, реакцию людей на внешнее давление и продолжающийся трек «отложенного выбора», когда претензии к власти граждане откладывают «до лучших времен». Важную роль также играют поддержка президента и выраженный запрос общества на стабильность и благополучное будущее», – уточнил собеседник.

Технологические факторы связаны с инструментами, с помощью которых избирательный штаб выстраивал кампанию. «Речь о сценарии кампании, ключевых смыслах, коммуникационных инструментах и способах взаимодействия с избирателями, а также о тактике формирования региональных групп и списка кандидатов», – уточнил эксперт.

По оценкам Костина, стратегию «Единой России» в этой избирательной кампании можно описать через формулу «трех И»: идеология, инфраструктура, информационное доминирование.

«Если говорить об идеологии, то партия реализовала множество проектов по разработке и продвижению своих нарративов в обществе. Речь идет, в частности, об «идеологическом десанте», работе с эмоциональной повесткой, подготовке к дебатам. Кроме того, на базе Высшей партийной школы (ВПШ) было проведено несколько раундов тренингов для кандидатов», – рассказал политолог.

Отдельное внимание, по словам Костина, уделялось инфраструктуре. «На протяжении последних двух лет партия последовательно донастраивала свои институты: укрепляла региональный депутатский корпус, развивала первичные и местные отделения, а также организации сторонников», – напомнил он.

Вовлечение этих звеньев в электоральную повестку, как полагает аналитик, позволило партии оперативно адаптировать кампанию к негативному информационному фону. «Также важным проектом стало предварительное голосование, открытый отбор кандидатов, который позволяет раньше начать кампанию и протестировать уровень готовности региональных отделений», – добавил Костин.

Еще одной составляющей стратегии стало информационное доминирование. Как указал спикер, в активной фазе избирательной кампании все партии конкурируют за максимальное присутствие в информационном поле. «Единая Россия» удерживала лидирующие позиции на протяжении всего электорального цикла. В последние две недели сообщения, связанные с партией, занимали свыше 50% всех сообщений о парламентских выборах. Такой результат стал возможен благодаря грамотному планированию, продуманной драматургии кампании и точному выбору инструментов», – считает эксперт.

К политико-технологическим факторам успеха ЕР Костин относит и программный блок. Ключевыми его элементами, по словам собеседника, стали широкая отчетная кампания, которая сформировала устойчивое отношение к фракции как к силе, которая умеет работать и понимает проблемы людей.

Важную роль сыграла и подготовка новой Народной программы. «Партия услышала запросы общества, а граждане, по сути, поддержали продолжение работы партии», – подчеркнул спикер.

Еще одним политико-технологическим решением, которое добавило «Единой России» голосов, Костин назвал грамотно подобранную первую пятерку партийного списка. «Ее персоналии логично соотносятся с главными группами социальных запросов», – заключил спикер.

Напомним, Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму. Явка стала рекордной – 59,8%, проголосовали около 67,5 млн человек. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще пять мандатов достались «Родине» и самовыдвиженцам.

Одновременно обновился и сам депутатский корпус. Средний возраст депутатов снизился с 57 до 53 лет. Заметно выросло представительство участников СВО: в Госдуму прошли 46 бойцов, получив более 10% мандатов. 41 из них баллотировался от «Единой России», еще три – от ЛДПР, один – от «Справедливой России», еще один прошел как самовыдвиженец.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Госдума помолодела и стала ближе к фронту.