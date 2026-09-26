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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    73 комментария
    26 сентября 2026, 13:57 • Новости дня

    Костин: Поддержка «Единой России» стала выбором граждан в пользу стабильности

    Костин: Поддержка «Единой России» стала выбором граждан в пользу стабильности
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рекордную явку и высокий результат «Единой России» обеспечило сочетание политических и технологических факторов – от консолидации общества и запроса на стабильность до выстроенной партийной инфраструктуры и информационной работы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Костин. При этом стратегию ЕР в думской кампании он описал через формулу «трех И»: идеология, инфраструктура и информационное доминирование.

    «Причины рекордной явки и поддержки «Единой России» можно условно разделить на три группы: политические предпосылки, технологические и политико-технологические факторы», – считает Константин Костин, политолог, президент Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

    К политическим предпосылкам Костин относит высокий уровень патриотических настроений в обществе. «По сути, мы видим ценностную консолидацию, реакцию людей на внешнее давление и продолжающийся трек «отложенного выбора», когда претензии к власти граждане откладывают «до лучших времен». Важную роль также играют поддержка президента и выраженный запрос общества на стабильность и благополучное будущее», – уточнил собеседник.

    Технологические факторы связаны с инструментами, с помощью которых избирательный штаб выстраивал кампанию. «Речь о сценарии кампании, ключевых смыслах, коммуникационных инструментах и способах взаимодействия с избирателями, а также о тактике формирования региональных групп и списка кандидатов», – уточнил эксперт.

    По оценкам Костина, стратегию «Единой России» в этой избирательной кампании можно описать через формулу «трех И»: идеология, инфраструктура, информационное доминирование.

    «Если говорить об идеологии, то партия реализовала множество проектов по разработке и продвижению своих нарративов в обществе. Речь идет, в частности, об «идеологическом десанте», работе с эмоциональной повесткой, подготовке к дебатам. Кроме того, на базе Высшей партийной школы (ВПШ) было проведено несколько раундов тренингов для кандидатов», – рассказал политолог.

    Отдельное внимание, по словам Костина, уделялось инфраструктуре. «На протяжении последних двух лет партия последовательно донастраивала свои институты: укрепляла региональный депутатский корпус, развивала первичные и местные отделения, а также организации сторонников», – напомнил он.

    Вовлечение этих звеньев в электоральную повестку, как полагает аналитик, позволило партии оперативно адаптировать кампанию к негативному информационному фону. «Также важным проектом стало предварительное голосование, открытый отбор кандидатов, который позволяет раньше начать кампанию и протестировать уровень готовности региональных отделений», – добавил Костин.

    Еще одной составляющей стратегии стало информационное доминирование. Как указал спикер, в активной фазе избирательной кампании все партии конкурируют за максимальное присутствие в информационном поле. «Единая Россия» удерживала лидирующие позиции на протяжении всего электорального цикла. В последние две недели сообщения, связанные с партией, занимали свыше 50% всех сообщений о парламентских выборах. Такой результат стал возможен благодаря грамотному планированию, продуманной драматургии кампании и точному выбору инструментов», – считает эксперт.

    К политико-технологическим факторам успеха ЕР Костин относит и программный блок. Ключевыми его элементами, по словам собеседника, стали широкая отчетная кампания, которая сформировала устойчивое отношение к фракции как к силе, которая умеет работать и понимает проблемы людей.

    Важную роль сыграла и подготовка новой Народной программы. «Партия услышала запросы общества, а граждане, по сути, поддержали продолжение работы партии», – подчеркнул спикер.

    Еще одним политико-технологическим решением, которое добавило «Единой России» голосов, Костин назвал грамотно подобранную первую пятерку партийного списка. «Ее персоналии логично соотносятся с главными группами социальных запросов», – заключил спикер.

    Напомним, Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму. Явка стала рекордной – 59,8%, проголосовали около 67,5 млн человек. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще пять мандатов достались «Родине» и самовыдвиженцам.

    Одновременно обновился и сам депутатский корпус. Средний возраст депутатов снизился с 57 до 53 лет. Заметно выросло представительство участников СВО: в Госдуму прошли 46 бойцов, получив более 10% мандатов. 41 из них баллотировался от «Единой России», еще три – от ЛДПР, один – от «Справедливой России», еще один прошел как самовыдвиженец.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Госдума помолодела и стала ближе к фронту.

    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    23 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата первого заседания Госдумы нового созыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва пройдет в среду 30 сентября.

    Информацию подтвердил источник РИА «Новости» во фракции «Единая Россия». «30 сентября состоится первое заседание Госдумы девятого созыва», – сообщил собеседник агентства.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы и другие совмещенные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выборы в парламент являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва планируется провести до 19 октября.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

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    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

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    25 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин назначил первое заседание Госдумы на 30 сентября
    Путин назначил первое заседание Госдумы на 30 сентября
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

    Глава государства официально утвердил дату начала работы нового состава нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    Мероприятие запланировано на конец текущего месяца. «Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва 30 сентября 2026 года в десять часов», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник во фракции «Единая Россия» подтвердил дату первого заседания Госдумы девятого созыва.

    Изначально депутаты планировали собраться в срок до 19 октября.

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    25 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Песков объяснил сохранение за Володиным поста председателя Думы

    Песков: Володин сохранил пост председателя Госдумы из-за результатов работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил за сохранение Вячеславом Володиным должности председателя Государственной думы благодаря высоким результатам работы парламента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кремль объяснил поддержку кандидатуры Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы высокой результативностью работы нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    «Да, действительно, это видение президента Путина. Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы. На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. И в этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – отметил Песков.

    Таким образом, он станет первым политиком, возглавляющим нижнюю палату парламента более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о согласии президента сохранить за Вячеславом Володиным пост спикера Госдумы.

    Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать шансы политика на переизбрание.

    Напомним, что в июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    23 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной

    Политолог Мартынов: Победа ЕР за рубежом – показатель патриотических настроений россиян

    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной
    @ Алексей Тащилин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противодействие иностранных властей не смогло помешать находящимся за границей россиянам поддержать политический курс своей страны – именно этим объясняется высокий результат «Единой России» на зарубежных участках на выборах в Госдуму, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Весьма показательным он назвал голосование в Молдавии, где ЕР получила 77,62%.

    «Победа «Единой России» с результатом более 45% на зарубежных участках в рамках выборов в Госдуму – закономерный итог. Ничего удивительного в этом нет: наши сограждане, по какой-то причине оказавшиеся в других странах, испытывают к своей Родине теплые чувства. Участие в голосовании становится для них способом укрепить эту связь», – сказал политолог Алексей Мартынов.

    «Они так же, как и мы, желают почувствовать себя частью общего дела. И не словом, но делом показать, что расстояние, пусть иногда и очень большое, не ведет к разрыву связей с Россией и ее будущим. И помешать этому не способна политика любого иного государства, каким бы веяниям она ни была подвержена. Патриотизм сломит любые преграды», – акцентирует он.

    «Так, несмотря на санкционное давление и откровенное противодействие со стороны Кишинева, в Молдавии на избирательные участки пришло великое множество людей, которые поддержали «Единую Россию». Результат партии здесь – 77,62%. Показательны результаты и в других странах», – продолжает собеседник.

    В Вашингтоне, например, за партию власти свой голос отдали 46,88% человек. «Наши сограждане по всему миру шли на участки, поскольку им искренне хотелось поддержать действующую политику страны. И государство им в этом помогло: возможность волеизъявления была предоставлена максимально широкому числу людей», – заключил Мартынов.

    Напомним, в России с 18 по 20 сентября прошли выборы в Госдуму. Для соотечественников за пределами страны были открыты 326 избирательных участков в 152 государствах, а «Единая Россия» стала лидером зарубежного голосования с результатом в 45%, сообщает политолог Марат Баширов.

    В целом по России, по словам члена ЦИК Павла Андреева, явка составила 59,68%. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% избирателей. По состоянию на 23 сентября, «Единая Россия» с большим преимуществом удерживает первое место. Второе место у КПРФ, далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.

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    24 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Медведев спрогнозировал получение «Единой Россией» 349 мандатов в Госдуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев оценил результаты выборов в Государственную думу и спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Медведев перед совместным заседанием бюро Высшего и Генерального советов партии провел встречу с кандидатами на руководящие посты в Государственной думе IX созыва, говорится в сообщении партии. Политик озвучил предварительные результаты голосования.

    «По тем данным, которые есть на настоящий момент, еще раз подчеркну – завтра будет решение на эту тему – «Единая Россия» получила около 58% голосов граждан. Наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Ну и всего мы исходим из того, что может получиться 349 мандатов», – заявил Медведев.

    Напомним, после обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» получила 57,97% голосов избирателей.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы. Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе столицы.

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    25 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания новой Госдумы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Государственной думы девятого созыва.

    Решение об учреждении временного рабочего органа уже официально оформлено, передает ТАСС. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы нового – девятого – созыва», – сообщается на сайте нижней палаты.

    Созданной структуре предстоит разработать проекты постановлений и подготовить необходимую документацию для запуска работы парламентариев. Депутаты также утвердят схему размещения коллег в зале заседаний и сформируют порядок проведения стартового пленарного собрания.

    Помимо этого, участники группы подготовят предложения по составу счетной комиссии и временного секретариата. Им предстоит проработать вопросы создания комиссии по регламенту и организации дальнейшей деятельности Государственной думы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

    Глава государства поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост руководителя нижней палаты парламента.

    Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.

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    24 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Медведев: «Киевским клоунам» и Западу не удалось сорвать выборы в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о провале попыток Запада и Киева сорвать выборы в России с помощью обстрелов и атак.

    Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии заявил, что Запад и киевские власти сделали все возможное, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю, передает ТАСС.

    «Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали все, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее страны», – сказал Медведев.

    Он отметил, что противники использовали ракетные обстрелы, массированные налеты беспилотников, террористические акты и атаки на электронные ресурсы. Несмотря на угрозы и запугивания, сорвать голосование не удалось. По словам Медведева, народ России дал достойный ответ киевскому режиму на прошедших выборах.

    «Граждане России сплотились вокруг главы государства и нашей партии, которая последовательно проводит в жизнь курс президента страны. Наше общество действительно дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам, для которых ни законности, ни морали, ни международного права действительно не существует», – заявил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о ярости Владимира Зеленского из-за успешного завершения голосования.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в избирательной кампании вопреки препятствиям со стороны противника.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

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    24 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ветераны поблагодарили Путина за веру в бойцов СВО и победу России

    Герой России: Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку

    Граждане России, пришедшие на выборы в Госдуму, показали бойцам на передовой, что за ними стоит вся страна, а обращение президента России Владимира Путина военнослужащим «это голосование за вас» стало для них главным подтверждением этой поддержки. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД ветераны спецоперации.

    Герой России, выпускник президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, избранный в Госдуму от Республики Коми, отметил особое значение обращения главы государства для военнослужащих. «Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку», – сказал он.

    По словам Кочева, находящиеся на передовой военнослужащие особенно внимательно следят за всеми событиями в стране. «Я знаю, как на передовой ждут вестей из дома. Когда президент сказал бойцам «это голосование за вас», эти слова разошлись по позициям быстрее любой связи. Каждый понял, что вся наша страна с ним», – заявил Герой России.

    По его словам, земляки своим участием в выборах показали, что республика и вся страна вместе, а попытки Запада давить на россиян провалились. «Коми – это регион, где люди привыкли стоять друг за друга в любое время, а в самое непростое эта поддержка только крепнет. На участки шли семьями, с детьми, и в городах, и в самых отдаленных селах. Для ребят на фронте это лучше любых слов, земляки в них верят», – пояснил ветеран СВО.

    Кочев также подчеркнул, что воспринимает доверие избирателей как особую ответственность. «Доверие людей – это большая ответственность для меня. Я иду в Думу, чтобы вместе с нашими жителями работать на развитие страны, чтобы наша молодежь, старшее поколение, бойцы и их семьи чувствовали поддержку».

    Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время героев» Дмитрий Грачев, избранный в Госдуму от Нижегородской области, также отметил важность слов президента о поддержке военнослужащих жителями всей страны. «Когда президент сказал «это голосование за вас», я сразу подумал о своих ребятах, которые сейчас на позициях. Для них эти слова, как родное слово из дома, которого там ждешь больше всего», – рассказал Грачев.

    Он присоединился к благодарности главы государства в адрес граждан, принявших участие в голосовании. «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и я искренне присоединяюсь к этой благодарности. Нижегородцы все эти годы были рядом с бойцами, собирали помощь, плели сети, писали письма, ждали. Теперь они сказали это и своим голосом», – подчеркнул ветеран.

    Своей задачей в Госдуме Грачев назвал поддержку военнослужащих и их семей. «Мы одна страна, и в этом наша сила. Я иду в Думу, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, и каждая семья, которая ждет, чувствовали, что мы едины, и всегда поддержим», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Государственную думу голосованием за бойцов спецоперации. Военный врач Дарья Светяш заявила о подтверждении единства фронта и тыла. По итогам голосования восемнадцать участников президентской программы «Время героев» прошли в Госдуму.

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    26 сентября 2026, 10:51 • Новости дня
    В Госдуме нового созыва запланировали создать 34 комитета

    Виктор Пинский сообщил о создании 34 комитетов в Госдуме нового созыва

    В Госдуме нового созыва запланировали создать 34 комитета
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственной думе девятого созыва планируется сформировать 34 комитета, четыре постоянные комиссии и пять партийных фракций, сообщил руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский.

    «В этом созыве в Государственной думе будет работать четыре постоянные комиссии, 34 комитета, также мы запросили информацию политических партий о регистрации фракций в Государственной думе, их будет пять», – приводит РИА «Новости» слова руководителя временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктора Пинского.

    Кроме того, как пишет ТАСС, рабочая группа пригласила на первое пленарное заседание парламента президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы девятого созыва на 30 сентября.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил сформировать специальную депутатскую группу для организации заседания.

    Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев анонсировал появление новых профильных комитетов по цифровому развитию и законодательству.

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    25 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Памфилова назвала долю недействительных бюллетеней на прошедших выборах

    Памфилова: Доля недействительных бюллетеней на выборах в Госдуму составила 1,36%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об аннулировании части бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму и признании недействительными результатов в одном округе Кировской области.

    Доля недействительных избирательных бюллетеней на прошедших выборах составила 1,36%, передает ТАСС.

    Эти данные представила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии по утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

    Кроме того, итоги региональных выборов в одном из округов Кировской области были признаны недействительными.

    В 12 регионах страны на 20 избирательных участках аннулировали 36 850 бюллетеней. Это коснулось Бурятии, Крыма, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарского края, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областей, а также Москвы. Отмечается, что это количество составляет около 0,04% от общего числа выданных бюллетеней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области отменили результаты голосования по одному из округов из-за бракованных бюллетеней.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии случаев отмены результатов выборов в Госдуму.

    Комиссия отстранила от работы нарушителей, причастных к вбросу бюллетеней в Крыму и Марий Эл.

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    25 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Памфилова сообщила об обновлении состава Госдумы наполовину

    Памфилова констатировала смену почти половины депутатов нового созыва Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о радикальном изменении состава нижней палаты парламента после прошедших выборов.

    По итогам голосования депутатский корпус претерпел значительные изменения, передает ТАСС. Заседание комиссии было посвящено официальному утверждению результатов прошедшей избирательной кампании.

    Глава ведомства подчеркнула важность сохранения опытных парламентариев. «Очень серьезное обновление, практически половина придет новых депутатов. Но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, остается», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома доложила президенту о значительном притоке молодых политиков на парламентские выборы.

    Саму прошедшую кампанию она назвала самой сложной в истории страны из-за внешнего давления.

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